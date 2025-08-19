  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/08/2025 14:00 GMT+7

Chân váy công sở tưởng chừng đơn giản lại có thể dễ dàng biến hóa phá vỡ giới hạn phong cách, để nàng luôn nổi bật và tự tin trong từng bước đi nơi chốn văn phòng.

Chỉ với vài bí quyết nhỏ nhưng đầy sáng tạo, bạn đã có thể biến mỗi chiếc chân váy công sở thành "vũ khí" giúp tôn dáng, thể hiện cá tính và toát lên sự tự tin nơi văn phòng.

Chân váy denim trẻ trung, thanh lịch 

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 1.

Chân váy denim là một món đồ linh hoạt mà nàng có thể biến tấu cho phong cách công sở

ẢNH: @ IVY MODA

Để tạo vẻ ngoài trẻ trung và lịch sự, bạn có thể kết hợp chân váy denim dài với một chiếc áo denim cùng tông.

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 2.

Đối với phong cách năng động hơn, hãy chọn chân váy denim ngắn cùng áo phông basic với màu sắc trung tính như trắng, be hoặc các gam pastel sẽ giúp cân bằng tổng thể trang phục

ẢNH: @ELISE

Chân váy xếp ly dài duyên dáng, nữ tính 

Chân váy xếp ly dài là lựa chọn lý tưởng cho phái đẹp công sở, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và bay bổng. Để tạo set đồ hài hòa, bạn có thể kết hợp chân váy xếp ly với các loại áo đa dạng. 

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 3.

Ý tưởng phối đồ công sở với chân váy xếp ly dài cùng áo sơ mi lụa sẽ giúp set đồ của nàng tăng thêm nét duyên dáng, nữ tính

ẢNH: @CHIC-LAND

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 4.

Trong khi đó, chân váy xếp ly bản to kết hợp cùng chiếc áo thun ôm body điểm xuyết ren giúp bạn trông thanh thoát hơn rất nhiều

ẢNH: @IVY MODA

Chân váy bút chì - "vũ khí" tôn dáng nơi văn phòng

Chân váy bút chì chắc chắn là một món đồ không thể thiếu cho các nàng công sở. Với thiết kế ôm sát theo đường cong cơ thể, chiếc váy giúp người mặc tôn lên vẻ đẹp hình thể một cách tinh tế, sang trọng và đầy cuốn hút.

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 5.

Chipu lựa chọn phối set đồ áo crop top cùng chân váy bút chì dáng dài ôm body, cùng áo cardigan tone sur tone thêm phần cuốn hút

ẢNH: @CHIPUPU

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 6.

Đặc biệt nàng có thể kết hợp linh hoạt chân váy này với nhiều loại áo khác nhau như áo sơ mi, áo blazer, áo len mỏng... để phù hợp với phong cách và thời tiết

ẢNH: @NEM FASHION

Quyến rũ nhẹ nhàng cùng chân váy đuôi cá

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 7.

Chân váy đuôi cá là lựa chọn hoàn hảo để phái nữ công sở thể hiện nét quyến rũ đầy tinh tế

ẢNH: @HERADG

Thiết kế ôm sát phần hông và xòe nhẹ ở chân váy giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, tạo nên sự mềm mại và duyên dáng.

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở- Ảnh 8.

Đặc biệt, khi kết hợp với áo sơ mi, bạn sẽ có một set đồ vừa chuyên nghiệp, vừa cuốn hút mà không quá phô trương

ẢNH: @HERADG


Chân váy Phong cách công sở công thức phối đồ chân váy xếp ly chân váy denim

Bài viết khác

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Phối đồ thu 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Phối đồ thu 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc

Phong cách Hàn Quốc hòa trộn minimalism - mẹo giúp nàng không bị lỗi mốt

Phong cách Hàn Quốc hòa trộn minimalism - mẹo giúp nàng không bị lỗi mốt

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu

Xinh đẹp cả tuần với 5 gợi ý váy dáng dài mùa thu

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Chân váy denim, lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top