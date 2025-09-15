  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/09/2025 18:00 GMT+7

Với khả năng biến hóa linh hoạt theo từng phong cách, chân váy xếp ly là món đồ đa năng giúp các nàng tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Chân váy xếp ly phối áo sơ mi thanh lịch

Ngọt ngào trong chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ ca rô xanh trắng, có phần cổ áo bo tròn duyên dáng, tạo điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng chân váy xếp ly màu trắng tinh khôi.

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 1.

Bộ trang phục này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thích hợp để đi dạo trong một buổi chiều nắng đẹp

ẢNH: @TALY.STUDIO

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 2.

Áo sơ mi dài tay kẻ sọc đỏ trắng, điểm nhấn là phần cổ áo thiết kế nơ ấn tượng, kết hợp cùng chân váy xếp ly màu đen, tạo nên một bộ trang phục vừa cổ điển, vừa hiện đại, phù hợp cho một buổi đi chơi hoặc một cuộc hẹn hò

ẢNH: @TALY.STUDIO

Biến tấu trẻ trung cùng chân váy xếp ly và áo phông

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 3.

Áo phông màu xanh bạc hà có in logo đơn giản, kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn màu hồng nhạt tạo nét tươi sáng. Chân váy xếp ly kết hợp tầng bồng tạo cảm giác trẻ trung. Tổng thể trang phục vừa thể thao, vừa nữ tính, rất phù hợp cho những hoạt động ngoài trời

ẢNH: @CAMM.NG

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 4.

Chiếc áo phông màu trắng ngà đơn giản với cổ áo bo tròn, viền xanh navy giúp chiếc áo thêm phần nổi bật. Những họa tiết xinh xắn tạo điểm nhấn vô cùng cá tính, phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu đen tạo nên sự cân bằng hoàn hảo

ẢNH: @TALY.STUDIO

Gợi cảm cùng chân váy xếp ly và áo hai dây

Sự kết hợp hoàn hảo cho những cô nàng ưa thích phong cách thể thao pha chút nữ tính là diện áo hai dây màu đỏ nổi bật với phom dáng ôm sát vừa thoải mái, vừa khoe trọn vóc dáng săn chắc.

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 5.

Kết hợp cùng với chân váy xếp ly ngắn màu xám thiết kế dây rút ở phần cạp và lớp viền ren trắng tinh tế giúp bộ trang phục có thêm điểm nhấn

ẢNH: @2502KL

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 6.

Tone sur tone với áo hai dây và chân váy xếp ly ngắn, cả hai đều có màu xanh da trời giúp bộ trang phục đồng điệu. Áo hai dây thiết kế ôm sát, trong khi chân váy có phần cạp chun và xếp ly nhỏ mang nét nữ tính

ẢNH: @EQL.APPAREL

Vẻ đẹp bay bổng cùng chân váy xếp ly và áo trễ vai

Áo trễ vai màu đỏ rực rỡ được thiết kế với những lớp bèo nhún xếp tầng tinh tế ở phần ngực và tay áo, phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu xám đậm, tạo nên một sự kết hợp màu sắc cổ điển nhưng không kém phần nổi bật.

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 7.

Bộ trang phục vừa tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, vừa phô diễn sự duyên dáng của bạn

ẢNH: @Q.CUTEE0812

Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly- Ảnh 8.

Áo trễ vai màu trắng ngà, với phần bèo nhún ở cổ áo và họa tiết chấm bi đen nhỏ li ti nổi bật. Kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn màu trắng tinh khôi, tạo nên một tổng thể trang phục nhẹ nhàng và duyên dáng

ẢNH:@LINHTINHSTORE

Chân váy xếp ly không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là người bạn đồng hành giúp bạn thể hiện bản thân. Dù bạn yêu thích phong cách nào, kiểu váy đa năng này đều có thể chiều lòng bạn.



Chân váy chân váy xếp ly áo trễ vai Áo thun phối đồ với chân váy xếp ly

Bài viết khác

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại

Mẹo phối phụ kiện kim loại trong phong cách công sở hiện đại

Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Nét thơ mộng từ đồng quê trong phong cách Cottagecore

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Thanh lịch và tiện dụng với các thiết kế váy suông

Thanh lịch và tiện dụng với các thiết kế váy suông

Chân váy dáng dài, điểm chạm thanh lịch cho tủ đồ công sở

Chân váy dáng dài, điểm chạm thanh lịch cho tủ đồ công sở

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh

Cá tính xuống phố với áo baby tee nhỏ xinh

Kiểu tóc ngắn đẹp cho mùa đẹp nhất năm

Kiểu tóc ngắn đẹp cho mùa đẹp nhất năm

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top