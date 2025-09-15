Phối đồ đa năng cùng chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly phối áo sơ mi thanh lịch

Ngọt ngào trong chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ ca rô xanh trắng, có phần cổ áo bo tròn duyên dáng, tạo điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng chân váy xếp ly màu trắng tinh khôi.

Bộ trang phục này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thích hợp để đi dạo trong một buổi chiều nắng đẹp ẢNH: @TALY.STUDIO

Áo sơ mi dài tay kẻ sọc đỏ trắng, điểm nhấn là phần cổ áo thiết kế nơ ấn tượng, kết hợp cùng chân váy xếp ly màu đen, tạo nên một bộ trang phục vừa cổ điển, vừa hiện đại, phù hợp cho một buổi đi chơi hoặc một cuộc hẹn hò ẢNH: @TALY.STUDIO

Biến tấu trẻ trung cùng chân váy xếp ly và áo phông

Áo phông màu xanh bạc hà có in logo đơn giản, kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn màu hồng nhạt tạo nét tươi sáng. Chân váy xếp ly kết hợp tầng bồng tạo cảm giác trẻ trung. Tổng thể trang phục vừa thể thao, vừa nữ tính, rất phù hợp cho những hoạt động ngoài trời ẢNH: @CAMM.NG

Chiếc áo phông màu trắng ngà đơn giản với cổ áo bo tròn, viền xanh navy giúp chiếc áo thêm phần nổi bật. Những họa tiết xinh xắn tạo điểm nhấn vô cùng cá tính, phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu đen tạo nên sự cân bằng hoàn hảo ẢNH: @TALY.STUDIO

Gợi cảm cùng chân váy xếp ly và áo hai dây

Sự kết hợp hoàn hảo cho những cô nàng ưa thích phong cách thể thao pha chút nữ tính là diện áo hai dây màu đỏ nổi bật với phom dáng ôm sát vừa thoải mái, vừa khoe trọn vóc dáng săn chắc.

Kết hợp cùng với chân váy xếp ly ngắn màu xám thiết kế dây rút ở phần cạp và lớp viền ren trắng tinh tế giúp bộ trang phục có thêm điểm nhấn ẢNH: @2502KL

Tone sur tone với áo hai dây và chân váy xếp ly ngắn, cả hai đều có màu xanh da trời giúp bộ trang phục đồng điệu. Áo hai dây thiết kế ôm sát, trong khi chân váy có phần cạp chun và xếp ly nhỏ mang nét nữ tính ẢNH: @EQL.APPAREL

Vẻ đẹp bay bổng cùng chân váy xếp ly và áo trễ vai

Áo trễ vai màu đỏ rực rỡ được thiết kế với những lớp bèo nhún xếp tầng tinh tế ở phần ngực và tay áo, phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu xám đậm, tạo nên một sự kết hợp màu sắc cổ điển nhưng không kém phần nổi bật.

Bộ trang phục vừa tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, vừa phô diễn sự duyên dáng của bạn ẢNH: @Q.CUTEE0812

Áo trễ vai màu trắng ngà, với phần bèo nhún ở cổ áo và họa tiết chấm bi đen nhỏ li ti nổi bật. Kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn màu trắng tinh khôi, tạo nên một tổng thể trang phục nhẹ nhàng và duyên dáng ẢNH:@LINHTINHSTORE

Chân váy xếp ly không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là người bạn đồng hành giúp bạn thể hiện bản thân. Dù bạn yêu thích phong cách nào, kiểu váy đa năng này đều có thể chiều lòng bạn.





