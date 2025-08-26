Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Sức hút của kiểu áo mongtoghi, áo polo dệt kim đến từ cảm giác xốp nhẹ, mềm mại nhưng giữ phom dáng cực kỳ hoàn hảo. Những mẫu áo đặc trưng của mùa lạnh này ngày càng được các cô gái Việt ưa thích nhiều hơn nhờ vào sức lan tỏa của các tín đồ thời trang Hàn, Nhật...
Cách phối đồ thu với áo mongtoghi, áo polo dệt kim
Không quá cầu kỳ phức tạp, áo mongtoghi, áo polo làm từ len sợi với kỹ thuật dệt kim có thể dễ dàng kết hợp với cả tủ đồ có sẵn của mỗi cô gái. Diện mạo thanh lịch, trang nhã được tạo thành từ bản phối áo mongtoghi và quần jeans xanh, chân váy dài và áo polo phù hợp cả cho khi đi học, đi làm lẫn đi chơi cùng bè bạn.
Hướng đến hình ảnh mang đậm phong cách đường phố là các thiết kế áo được đính kết, thêu/dệt họa tiết monogram... phối cùng quần shorts, chân váy bí. Để tăng thêm tính độc đáo, quý cô có thể tạo thêm điểm nhấn cho các bản phối bằng khăn lụa, phụ kiện thời trang hoặc sử dụng những món đồ cổ điển nổi bật như quần ống loe, quần âu kẻ sọc...
Chân váy gấm dáng bí, quần ống loe cổ điển là những món đồ góp phần tạo nên bản phối street wear đậm chất thời trang đường phố
ẢNH: RẬP, MELESSENTIALS
Chân váy xếp ly, quần âu công sở là những món đồ phù hợp với kiểu áo dệt kim, áo polo hay những mẫu áo dệt từ len sợi dành riêng cho tiết trời mát dịu của mùa cuối năm
ẢNH: K.STYLE STUDIO