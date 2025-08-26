  • An Giang
Thời trang 24/7

Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/08/2025 14:00 GMT+7

Mùa thu năm nay tràn ngập những thiết kế dệt kim mỏng nhẹ, dịu dàng mang đến sự thoáng mát nhưng vẫn thanh lịch và tươi trẻ. Áo mongtoghi, áo polo là những ứng cử viên hàng đầu cho các bản phối sang, xịn theo cách thật đơn giản và dễ dàng.

Sức hút của kiểu áo mongtoghi, áo polo dệt kim đến từ cảm giác xốp nhẹ, mềm mại nhưng giữ phom dáng cực kỳ hoàn hảo. Những mẫu áo đặc trưng của mùa lạnh này ngày càng được các cô gái Việt ưa thích nhiều hơn nhờ vào sức lan tỏa của các tín đồ thời trang Hàn, Nhật...

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 1.

Mongtoghi màu hồng đào có chi tiết hoa kết tay tạo điểm nhấn, phối chân váy trắng xếp tầng cực kỳ duyên dáng và trẻ trung

ẢNH: MADELEN

Cách phối đồ thu với áo mongtoghi, áo polo dệt kim

Không quá cầu kỳ phức tạp, áo mongtoghi, áo polo làm từ len sợi với kỹ thuật dệt kim có thể dễ dàng kết hợp với cả tủ đồ có sẵn của mỗi cô gái. Diện mạo thanh lịch, trang nhã được tạo thành từ bản phối áo mongtoghi và quần jeans xanh, chân váy dài và áo polo phù hợp cả cho khi đi học, đi làm lẫn đi chơi cùng bè bạn.

Hướng đến hình ảnh mang đậm phong cách đường phố là các thiết kế áo được đính kết, thêu/dệt họa tiết monogram... phối cùng quần shorts, chân váy bí. Để tăng thêm tính độc đáo, quý cô có thể tạo thêm điểm nhấn cho các bản phối bằng khăn lụa, phụ kiện thời trang hoặc sử dụng những món đồ cổ điển nổi bật như quần ống loe, quần âu kẻ sọc...

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 2.

Dạo phố, đi làm, đi học cùng cặp đôi quần jeans xanh và áo dệt kim họa tiết monogram, bổ sung thêm giày cao gót, túi xách mini đeo vai và một chiếc kính mát thời trang

ẢNH: RẬP

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 3.

Áo mongtoghi đính kết họa tiết ô quả trám giúp làm mới hình ảnh của cô nàng mùa thu. Những món đồ đặc sắc này có thể trở thành bản phối cho các buổi tiệc trang trọng khi được phối cùng chân váy đuôi cá, quần cạp cao tôn dáng

ẢNH: RẬP

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 4.

Chất liệu dệt kim luôn mang đến cảm nhận khác biệt từ kết cấu - độ xốp mềm, nhẹ tay, độ co giãn nhẹ nhưng vẫn giữ phom dáng tốt. Trang phục dệt kim được yêu thích do vừa có thể cản gió và giữ nhiệt nhẹ nhàng nhưng vẫn thoáng khí và mát mẻ dưới tiết trời nắng nóng

ẢNH: MELESSENTIALS

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 5.
Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 6.

Chân váy gấm dáng bí, quần ống loe cổ điển là những món đồ góp phần tạo nên bản phối street wear đậm chất thời trang đường phố

ẢNH: RẬP, MELESSENTIALS

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 7.
Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 8.

Chân váy xếp ly, quần âu công sở là những món đồ phù hợp với kiểu áo dệt kim, áo polo hay những mẫu áo dệt từ len sợi dành riêng cho tiết trời mát dịu của mùa cuối năm

ẢNH: K.STYLE STUDIO

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 9.

Cá tính, chất chơi mà vẫn lịch thiệp rạng ngời từ sự kết hợp của hồng và xám trên áo polo không tay, quần dài công sở và giày sneakers

ẢNH: K.STYLE STUDIO

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 10.

Khác với chất liệu của mùa xuân hè, áo polo dệt kim dành cho mùa thu đông có sự khác biệt đáng kể về kết cấu và màu sắc. Bản phối đen và xanh đen kẻ sọc này là gợi ý hoàn hảo cho phong cách công sở

ẢNH: K.STYLE STUDIO

Áo mongtoghi, áo polo dệt kim - Ảnh 11.

Sự tương phản của màu sắc giúp nàng được tôn da, tôn dáng một cách tốt nhất. Những bản phối đa phong cách trên đây là minh chứng cho thấy áo mongtoghi, áo polo dệt kim là món đồ mà nàng không thể bỏ qua trong mùa thu này

ẢNH: RẬP


