Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Sức hút của kiểu áo mongtoghi, áo polo dệt kim đến từ cảm giác xốp nhẹ, mềm mại nhưng giữ phom dáng cực kỳ hoàn hảo. Những mẫu áo đặc trưng của mùa lạnh này ngày càng được các cô gái Việt ưa thích nhiều hơn nhờ vào sức lan tỏa của các tín đồ thời trang Hàn, Nhật...

Mongtoghi màu hồng đào có chi tiết hoa kết tay tạo điểm nhấn, phối chân váy trắng xếp tầng cực kỳ duyên dáng và trẻ trung ẢNH: MADELEN

Cách phối đồ thu với áo mongtoghi, áo polo dệt kim

Không quá cầu kỳ phức tạp, áo mongtoghi, áo polo làm từ len sợi với kỹ thuật dệt kim có thể dễ dàng kết hợp với cả tủ đồ có sẵn của mỗi cô gái. Diện mạo thanh lịch, trang nhã được tạo thành từ bản phối áo mongtoghi và quần jeans xanh, chân váy dài và áo polo phù hợp cả cho khi đi học, đi làm lẫn đi chơi cùng bè bạn.

Hướng đến hình ảnh mang đậm phong cách đường phố là các thiết kế áo được đính kết, thêu/dệt họa tiết monogram... phối cùng quần shorts, chân váy bí. Để tăng thêm tính độc đáo, quý cô có thể tạo thêm điểm nhấn cho các bản phối bằng khăn lụa, phụ kiện thời trang hoặc sử dụng những món đồ cổ điển nổi bật như quần ống loe, quần âu kẻ sọc...

Dạo phố, đi làm, đi học cùng cặp đôi quần jeans xanh và áo dệt kim họa tiết monogram, bổ sung thêm giày cao gót, túi xách mini đeo vai và một chiếc kính mát thời trang ẢNH: RẬP

Áo mongtoghi đính kết họa tiết ô quả trám giúp làm mới hình ảnh của cô nàng mùa thu. Những món đồ đặc sắc này có thể trở thành bản phối cho các buổi tiệc trang trọng khi được phối cùng chân váy đuôi cá, quần cạp cao tôn dáng ẢNH: RẬP

Chất liệu dệt kim luôn mang đến cảm nhận khác biệt từ kết cấu - độ xốp mềm, nhẹ tay, độ co giãn nhẹ nhưng vẫn giữ phom dáng tốt. Trang phục dệt kim được yêu thích do vừa có thể cản gió và giữ nhiệt nhẹ nhàng nhưng vẫn thoáng khí và mát mẻ dưới tiết trời nắng nóng ẢNH: MELESSENTIALS

Chân váy gấm dáng bí, quần ống loe cổ điển là những món đồ góp phần tạo nên bản phối street wear đậm chất thời trang đường phố ẢNH: RẬP, MELESSENTIALS

Chân váy xếp ly, quần âu công sở là những món đồ phù hợp với kiểu áo dệt kim, áo polo hay những mẫu áo dệt từ len sợi dành riêng cho tiết trời mát dịu của mùa cuối năm ẢNH: K.STYLE STUDIO

Cá tính, chất chơi mà vẫn lịch thiệp rạng ngời từ sự kết hợp của hồng và xám trên áo polo không tay, quần dài công sở và giày sneakers ẢNH: K.STYLE STUDIO

Khác với chất liệu của mùa xuân hè, áo polo dệt kim dành cho mùa thu đông có sự khác biệt đáng kể về kết cấu và màu sắc. Bản phối đen và xanh đen kẻ sọc này là gợi ý hoàn hảo cho phong cách công sở ẢNH: K.STYLE STUDIO

Sự tương phản của màu sắc giúp nàng được tôn da, tôn dáng một cách tốt nhất. Những bản phối đa phong cách trên đây là minh chứng cho thấy áo mongtoghi, áo polo dệt kim là món đồ mà nàng không thể bỏ qua trong mùa thu này ẢNH: RẬP



