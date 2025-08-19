Phối đồ thu 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Cảm giác tươi mới, trẻ trung và hiện đại toát lên từ những thiết kế mang gam màu trung tính khiến quý cô muốn nhìn ngắm mãi. Những gợi ý dưới đây bao gồm từ đầm liền thân đến các set áo phối chân váy/quần âu cơ bản... để nàng mặc đẹp suốt cả tuần.

Thiết kế váy midi phối ren lưới và tafta mang đến diện mạo thanh lịch cho nàng qua gam màu kem cực kỳ tôn da và phom dáng tinh giản đẹp xuất sắc ẢNH: MADELYN

Bảng màu nhã nhặn, lịch thiệp từ trang phục màu trung tính

Mùa thu 2025, màu trung tính có sự trở lại đầy mạnh mẽ qua những sắc thái tươi sáng và rạng rỡ của màu kem (cream), beige, nâu beige, xanh ô liu, nâu caramel... cùng trắng và đen. Mỗi bản phối là một sự cân chỉnh hoàn hảo từ phom dáng đến chất liệu, từ kỹ thuật cắt may đến chi tiết trang trí, nhờ đó tạo nên những hình ảnh vừa khác biệt vừa thanh lịch, sang trọng cho quý cô.

Váy midi mùa thu hướng đến vẻ ngoài hiện đại qua việc làm mới các phom dáng cổ điển như váy dáng chữ A, các set đồng bộ. Nhiều thiết kế kết hợp các gam màu trung tính khác nhau một cách đầy nghệ thuật, qua đó tạo nên các mẫu váy đa nhiệm - vừa hợp đi làm, đi tiệc và cho nhiều mục đích khác. Bản phối kết hợp các món đồ tương đồng dành cho những ngày bận rộn, khi bạn không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn mặc đẹp, linh hoạt và dễ dàng.

Trang phục hoàn hảo cho những ngày bận rộn gồm áo ren trắng phối chân váy màu vàng bơ dáng midi. Cặp đôi màu sắc tươi sáng này làm toát lên tinh thần trang nhã, sự chuyên nghiệp, chỉn chu mà vẫn thoáng mát và đậm chất thời trang ẢNH: MADELYN

Không khó để nhận ra điểm nhấn mềm mại, quyến rũ từ gam màu hồng pastel chính là yếu tố giúp cân bằng thị giác cho bản phối. Quý cô có thể diện thiết kế sang trọng và quyến rũ này cho những buổi tiệc, sự kiện thảm đỏ hay các buổi gặp gỡ quan trọng dịp cuối năm ẢNH: MADELYN

Trắng và đen nay đã bước lên tầm cao mới trong sự giao hòa đa chất liệu; sự tương phản của hai gam màu mang lại nét thanh thoát kiêu sa cho trang phục đơn sắc mùa thu ẢNH: MADELYN

Bản phối thời trang của cream và nâu beige dịu mát có thể ứng dụng cho trang phục dạo phố, đi làm hằng ngày hay cho buổi hẹn cà phê cuối tuần ẢNH: ELISE

Hãy để trang phục mang gam màu trung tính "phủ sóng" tủ đồ mùa thu của nàng, đi từ những gợi ý phối đồ linh hoạt đa phong cách ẢNH: ELISE

Sắc nâu caramel bổ sung vào tủ đồ thu tông màu ấm áp, mang đến cảm xúc dễ chịu và thư thái cho người mặc. Quý cô có thể sử dụng nhiều sắc nâu khác nhau trong cùng một bản phối, áp dụng cho từng món đồ rời và cho cả giày, túi cùng phụ kiện thời trang ẢNH: ELISE

Gam màu xanh ô liu trở lại trong mùa thu này một cách thật dịu dàng và quyến rũ. Sắc xanh nhạt nhẹ nhưng vẫn sắc sảo, khắc họa rõ nét cá tính thời trang của nàng ẢNH: ELISE

Xinh đẹp, tự tin theo cách thật tự nhiên và tinh tế với những bản phối mang gam màu beige êm dịu ẢNH: ELISE