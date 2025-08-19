Phối đồ thu 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Cảm giác tươi mới, trẻ trung và hiện đại toát lên từ những thiết kế mang gam màu trung tính khiến quý cô muốn nhìn ngắm mãi. Những gợi ý dưới đây bao gồm từ đầm liền thân đến các set áo phối chân váy/quần âu cơ bản... để nàng mặc đẹp suốt cả tuần.
Bảng màu nhã nhặn, lịch thiệp từ trang phục màu trung tính
Mùa thu 2025, màu trung tính có sự trở lại đầy mạnh mẽ qua những sắc thái tươi sáng và rạng rỡ của màu kem (cream), beige, nâu beige, xanh ô liu, nâu caramel... cùng trắng và đen. Mỗi bản phối là một sự cân chỉnh hoàn hảo từ phom dáng đến chất liệu, từ kỹ thuật cắt may đến chi tiết trang trí, nhờ đó tạo nên những hình ảnh vừa khác biệt vừa thanh lịch, sang trọng cho quý cô.
Váy midi mùa thu hướng đến vẻ ngoài hiện đại qua việc làm mới các phom dáng cổ điển như váy dáng chữ A, các set đồng bộ. Nhiều thiết kế kết hợp các gam màu trung tính khác nhau một cách đầy nghệ thuật, qua đó tạo nên các mẫu váy đa nhiệm - vừa hợp đi làm, đi tiệc và cho nhiều mục đích khác. Bản phối kết hợp các món đồ tương đồng dành cho những ngày bận rộn, khi bạn không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn mặc đẹp, linh hoạt và dễ dàng.
Hãy để trang phục mang gam màu trung tính "phủ sóng" tủ đồ mùa thu của nàng, đi từ những gợi ý phối đồ linh hoạt đa phong cách
ẢNH: ELISE
Trang phục màu trung tính mở ra những lăng kính mới soi chiếu thế giới nội tâm phái nữ - hài hòa nhưng sâu sắc, đầy nội lực và nữ tính. Mỗi sắc màu dẫn dắt quý cô chạm đến những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị, kết hợp hài hòa cùng các điểm nhấn sáng tạo từ những đường cắt, nhún và chi tiết thủ công
ẢNH: ELISE