  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
22/11/2025 22:00 GMT+7

Các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn như bomber, varsity - vốn gắn với văn hóa đại học Âu, Mỹ vẫn được yêu thích trong tủ đồ mùa đông năm nay của các tín đồ thời trang VN, quốc tế.

Từ chất liệu dệt bo, da hoặc nỉ đến bảng màu tương phản đậm chất cổ điển, các kiểu áo khoác khỏe khoắn như bomber (áo khoác phi công), varsity (áo khoác bóng chày), biker (áo khoác mô tô) nhanh chóng khẳng định vị thế là món đồ then chốt trong tủ đồ mùa lạnh.

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn- Ảnh 1.

Chiếc áo khoác bo gấu là một phiên bản bomber jacket hiện đại, phá cách. Mang đặc trưng cốt lõi là phom dáng rộng và chi tiết bo gân ở gấu, áo đã được nhà thiết kế của Alaia (Pháp) biến tấu mạnh mẽ về chất liệu và cổ áo để tạo nên một phong cách ấn tượng, thời thượng. Cách kết hợp đối lập (giữa chiếc áo khoác hầm hố, thể thao với quần legging ren xuyên thấu và giày cao gót mũi nhọn) tạo nên diện mạo mùa đông vừa năng động vừa gợi cảm

ẢNH: ALAIA

Tinh thần hiện đại trong kiểu áo khoác thể thao mùa lạnh

Mang tính trẻ trung và thời thượng, những chi tiết như khuy bấm kim loại hay logo thêu nổi và các họa tiết hình học hoặc cách pha phối (màu sắc, chất liệu) không chỉ tăng sức hút thị giác mà còn nhấn mạnh tinh thần thể thao đặc trưng của dòng áo này.

Điểm nổi bật của bomber, varsity hay kiểu áo khoác biker… là phom dáng rộng vừa (regular boxy), tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ phom, tránh làm "nuốt" cơ thể người mặc. Khi phối cùng quần ống suông, denim straight hay jogger, trang phục mang đến hình ảnh năng động, trẻ trung và cân bằng giữa sự thoải mái với hiệu ứng thị giác rõ ràng.

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn- Ảnh 2.

Thiết kế màu xanh ngọc của Versace là một phiên bản bomber jacket hiện đại, được biến tấu với chất liệu mỏng nhẹ và màu sắc nổi bật (xanh mint/cyan), kết hợp với quần tây màu tím và các phụ kiện vàng chanh, tạo nên một phong cách color blocking (phối màu đối lập) rất cá tính và thời trang cao cấp

ẢNH: VERSACE

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn- Ảnh 3.
Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn- Ảnh 4.

Mang tinh thần khỏe khoắn, những chiếc áo khoác biker gọn gàng, năng động và cá tính khiến các tín đồ không chỉ ấm áp và cá tính trong mùa lạnh mà còn thời thượng và sành điệu bởi chất thời trang rất riêng trong cả thiết kế lẫn chất liệu

ẢNH: VERSACE

Từ biểu tượng thời trang đến phong cách cá tính trong mùa lạnh

Trên sàn diễn quốc tế, dòng áo này được biến tấu với chất liệu len pha, da xử lý mờ hay phom cropped (ngắn), cho phép layer cùng hoodie, áo len mỏng hay sơ mi, đồng thời dễ dàng kết hợp với phụ kiện streetwear (thời trang đường phố) như sneaker chunky hay túi belt bag (túi thắt lưng). Các thương hiệu thời trang nổi tiếng từ New York đến Seoul cũng tận dụng chúng để tạo những bản phối lookbook, chiến dịch quảng bá mùa thu đông hiệu quả.

Nhờ khả năng nhấn mạnh tính linh hoạt, năng lượng và khả năng ứng dụng đa bối cảnh, dòng áo này có thể sử dụng từ dạo phố, cà phê cuối tuần đến sự kiện sáng tạo. Bởi thế dù là bomber, varsity hay kiểu áo biker đều không chỉ là biểu tượng văn hóa đại học Mỹ mà còn trở thành ngôn ngữ thời trang quốc tế, mang đến sức sống trẻ trung, hiện đại cho mọi bản phối mùa lạnh.

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn- Ảnh 5.

Nhờ tính linh hoạt, kiểu trucker jacket (áo khoác xe tải) có thể dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau, từ áo thun đơn giản, hoodie, đến sơ mi và cà vạt, mang lại vẻ ngoài trẻ trung, cổ điển và không bao giờ lỗi mốt

ẢNH: CHANEL

Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn- Ảnh 6.
Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn- Ảnh 7.

Những phiên bản của bomber jacket (hoặc aviator jacket - kiểu áo khoác phi công) mang phong cách oversized (quá khổ) và luxury grunge (lấy cảm hứng từ sự bụi bặm nhưng sử dụng chất liệu cao cấp) được biến tấu về màu sắc và chất liệu, thậm chí có thêm họa tiết giúp giữ nguyên phom dáng thể thao năng động, khỏe khoắn mà cá tính, thời thượng khó cưỡng

ẢNH: VERSACE

 

Mỹ châu Âu bomber biker phong cách thể thao Jacket

Bài viết khác

Găng tay, phụ kiện ‘quyền lực’ giúp nàng nâng tầm vẻ ngoài sành điệu

Găng tay, phụ kiện ‘quyền lực’ giúp nàng nâng tầm vẻ ngoài sành điệu

Áo len mặc bên ngoài váy, bản phối dành cho những cô nàng sành điệu

Áo len mặc bên ngoài váy, bản phối dành cho những cô nàng sành điệu

Tôn lên vòng eo thon gọn chỉ với một chiếc thắt lưng

Tôn lên vòng eo thon gọn chỉ với một chiếc thắt lưng

Muôn vàn sắc trắng cùng nàng kể câu chuyện thời trang

Muôn vàn sắc trắng cùng nàng kể câu chuyện thời trang

Quần tây cạp cao tôn sắc vóc, chinh phục mọi phong cách thời trang

Quần tây cạp cao tôn sắc vóc, chinh phục mọi phong cách thời trang

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian

Váy midi và sức hút thanh lịch vượt thời gian

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Váy suông, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Những thiết kế dạ tweed nổi bật được săn đón trong mùa lạnh

Những thiết kế dạ tweed nổi bật được săn đón trong mùa lạnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top