Phong cách Âu, Mỹ hiện đại với các kiểu áo khoác thu đông khỏe khoắn

Từ chất liệu dệt bo, da hoặc nỉ đến bảng màu tương phản đậm chất cổ điển, các kiểu áo khoác khỏe khoắn như bomber (áo khoác phi công), varsity (áo khoác bóng chày), biker (áo khoác mô tô) nhanh chóng khẳng định vị thế là món đồ then chốt trong tủ đồ mùa lạnh.

Chiếc áo khoác bo gấu là một phiên bản bomber jacket hiện đại, phá cách. Mang đặc trưng cốt lõi là phom dáng rộng và chi tiết bo gân ở gấu, áo đã được nhà thiết kế của Alaia (Pháp) biến tấu mạnh mẽ về chất liệu và cổ áo để tạo nên một phong cách ấn tượng, thời thượng. Cách kết hợp đối lập (giữa chiếc áo khoác hầm hố, thể thao với quần legging ren xuyên thấu và giày cao gót mũi nhọn) tạo nên diện mạo mùa đông vừa năng động vừa gợi cảm ẢNH: ALAIA

Tinh thần hiện đại trong kiểu áo khoác thể thao mùa lạnh

Mang tính trẻ trung và thời thượng, những chi tiết như khuy bấm kim loại hay logo thêu nổi và các họa tiết hình học hoặc cách pha phối (màu sắc, chất liệu) không chỉ tăng sức hút thị giác mà còn nhấn mạnh tinh thần thể thao đặc trưng của dòng áo này.

Điểm nổi bật của bomber, varsity hay kiểu áo khoác biker… là phom dáng rộng vừa (regular boxy), tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ phom, tránh làm "nuốt" cơ thể người mặc. Khi phối cùng quần ống suông, denim straight hay jogger, trang phục mang đến hình ảnh năng động, trẻ trung và cân bằng giữa sự thoải mái với hiệu ứng thị giác rõ ràng.

Thiết kế màu xanh ngọc của Versace là một phiên bản bomber jacket hiện đại, được biến tấu với chất liệu mỏng nhẹ và màu sắc nổi bật (xanh mint/cyan), kết hợp với quần tây màu tím và các phụ kiện vàng chanh, tạo nên một phong cách color blocking (phối màu đối lập) rất cá tính và thời trang cao cấp ẢNH: VERSACE

Mang tinh thần khỏe khoắn, những chiếc áo khoác biker gọn gàng, năng động và cá tính khiến các tín đồ không chỉ ấm áp và cá tính trong mùa lạnh mà còn thời thượng và sành điệu bởi chất thời trang rất riêng trong cả thiết kế lẫn chất liệu ẢNH: VERSACE

Từ biểu tượng thời trang đến phong cách cá tính trong mùa lạnh

Trên sàn diễn quốc tế, dòng áo này được biến tấu với chất liệu len pha, da xử lý mờ hay phom cropped (ngắn), cho phép layer cùng hoodie, áo len mỏng hay sơ mi, đồng thời dễ dàng kết hợp với phụ kiện streetwear (thời trang đường phố) như sneaker chunky hay túi belt bag (túi thắt lưng). Các thương hiệu thời trang nổi tiếng từ New York đến Seoul cũng tận dụng chúng để tạo những bản phối lookbook, chiến dịch quảng bá mùa thu đông hiệu quả.

Nhờ khả năng nhấn mạnh tính linh hoạt, năng lượng và khả năng ứng dụng đa bối cảnh, dòng áo này có thể sử dụng từ dạo phố, cà phê cuối tuần đến sự kiện sáng tạo. Bởi thế dù là bomber, varsity hay kiểu áo biker đều không chỉ là biểu tượng văn hóa đại học Mỹ mà còn trở thành ngôn ngữ thời trang quốc tế, mang đến sức sống trẻ trung, hiện đại cho mọi bản phối mùa lạnh.

Nhờ tính linh hoạt, kiểu trucker jacket (áo khoác xe tải) có thể dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau, từ áo thun đơn giản, hoodie, đến sơ mi và cà vạt, mang lại vẻ ngoài trẻ trung, cổ điển và không bao giờ lỗi mốt ẢNH: CHANEL