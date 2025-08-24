Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai

Phong cách cổ điển luôn mang đến một sức hút bất tận, và trong dòng chảy thời trang hiện đại, không một chất liệu hay phụ kiện nào có thể thay thế được vẻ đẹp sang trọng, tinh khôi và đầy mê hoặc của ngọc trai. Những viên ngọc lấp lánh không chỉ gợi nhắc về sự kiêu kỳ cổ điển của các quý cô xưa, mà còn trở thành điểm nhấn làm bừng sáng mọi bản phối trong tủ đồ ngày nay. Đó cũng chính là lý do khiến trang sức ngọc trai luôn được ưu ái, giữ trọn vị trí vững vàng trong thế giới phụ kiện cao cấp.

Vòng cổ ngọc trai

Vòng cổ ngọc trai mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đủ sức tạo nên điểm nhấn. Chỉ một sợi ngọc trai mảnh mai cũng có thể làm trang phục thường ngày trở nên cuốn hút, tinh tế hơn.

Quỳnh Anh Shyn xuất hiện với chiếc váy ôm sát ánh kim lấp lánh, tạo sự quyến rũ và mạnh mẽ. Kết hợp nhiều lớp vòng cổ ngọc trai tạo dáng vòng choker mang nét nổi loạn. Cùng với đó là chiếc vòng tay ánh kim làm tăng thêm sự khác biệt ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Nàng có thể lựa chọn một chiếc áo lệch vai cách điệu, thắt eo nhẹ nhàng màu be nhạt, kết hợp với quần suông trắng tạo cảm giác thanh thoát. Điểm nhấn là vòng cổ ngọc trai basic bản vừa, vừa đơn giản vừa tinh tế, hoàn thiện vẻ ngoài tao nhã ẢNH: @21THANGG01

Khuyên tai ngọc trai

Chỉ một đôi khuyên nhỏ xinh cũng đủ làm gương mặt bừng sáng, tạo cảm giác dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng. Lựa chọn một chiếc váy liền thân dáng dài với đường khoét lưng táo bạo mang đến sự gợi cảm.

Thêm một đôi khuyên tai ngọc trai bản to như thắp sáng khuôn mặt, cân bằng sự quyến rũ với nét sang trọng ẢNH: @LINBENE_

Marian Rivera xuất hiện trong chiếc váy be ôm sát, phần vai cổ V xếp nếp uốn lượn nghệ thuật, tạo cảm giác mềm mại và độc đáo. Trang sức gồm vòng cổ ngọc trai trắng phối vàng và khuyên tai ngọc trai trắng bản to vừa cổ điển vừa hiện đại ẢNH: @MARIANRIVERA

Vòng tay ngọc trai

Vòng tay ngọc trai là món trang sức đơn giản nhưng dễ tạo điểm nhấn. Với cô nàng yêu thích phong cách tiểu thư, có thể lựa chọn một chiếc váy ngắn ren be sáng, dáng xòe bồng bềnh.

Kết hợp vòng ngọc trai to bản cùng các hạt tròn ánh sáng, tạo cảm giác sang trọng giúp tổng thể trang phục thêm phần quý phái ẢNH: @GUVIE.OFFCIAL

Thảo Nhi Lê mặc đầm len móc màu xanh nổi bật, khoe vẻ gợi cảm, phóng khoáng. Vòng ngọc trai cỡ lớn cùng vòng đá màu nâu, mang lại sự tương phản thú vị giữa nét sang trọng và tự nhiên, khiến trang phục thêm cá tính ẢNH: @THAONHILE

Nhẫn ngọc trai

Nhẫn ngọc trai là phụ kiện nhỏ nhưng đầy sức hút, mang đến vẻ thanh lịch và sang trọng cho đôi tay. Áo tank top xám đơn giản cùng túi hồng nhạt trẻ trung, nhưng trên tay lại nổi bật chiếc nhẫn ngọc trai bản lớn.

Thêm một chiếc nhẫn với thiết kế phủ nhiều viên ngọc tạo thành hình hoa, khiến trang phục thường ngày trở nên cuốn hút và thời thượng hơn ẢNH: @HOIINNI

Chiếc váy trắng liền thân lấp lánh, tôn lên đường cong cơ thể, mang phong cách dạ tiệc hiện đại, nhẫn ngọc trai không quá to nhưng vẫn giữ được vai trò điểm sáng tinh tế ẢNH: @ASHLYNPHAMM

Dù thanh lịch, sang trọng, cá tính hay năng động, ngọc trai vẫn là lựa chọn hoàn hảo, giúp mỗi người tỏa sáng với vẻ đẹp tinh tế và vượt thời gian.