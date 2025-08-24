  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/08/2025 18:00 GMT+7

Ngọc trai luôn là biểu tượng của vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Dù trải qua nhiều thập kỷ, trang sức ngọc trai vẫn giữ được sức hút riêng, mang nét cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt.

Phong cách cổ điển luôn mang đến một sức hút bất tận, và trong dòng chảy thời trang hiện đại, không một chất liệu hay phụ kiện nào có thể thay thế được vẻ đẹp sang trọng, tinh khôi và đầy mê hoặc của ngọc trai. Những viên ngọc lấp lánh không chỉ gợi nhắc về sự kiêu kỳ cổ điển của các quý cô xưa, mà còn trở thành điểm nhấn làm bừng sáng mọi bản phối trong tủ đồ ngày nay. Đó cũng chính là lý do khiến trang sức ngọc trai luôn được ưu ái, giữ trọn vị trí vững vàng trong thế giới phụ kiện cao cấp.

Vòng cổ ngọc trai

Vòng cổ ngọc trai mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đủ sức tạo nên điểm nhấn. Chỉ một sợi ngọc trai mảnh mai cũng có thể làm trang phục thường ngày trở nên cuốn hút, tinh tế hơn. 

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 1.

Quỳnh Anh Shyn xuất hiện với chiếc váy ôm sát ánh kim lấp lánh, tạo sự quyến rũ và mạnh mẽ. Kết hợp nhiều lớp vòng cổ ngọc trai tạo dáng vòng choker mang nét nổi loạn. Cùng với đó là chiếc vòng tay ánh kim làm tăng thêm sự khác biệt

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 2.

Nàng có thể lựa chọn một chiếc áo lệch vai cách điệu, thắt eo nhẹ nhàng màu be nhạt, kết hợp với quần suông trắng tạo cảm giác thanh thoát. Điểm nhấn là vòng cổ ngọc trai basic bản vừa, vừa đơn giản vừa tinh tế, hoàn thiện vẻ ngoài tao nhã

ẢNH: @21THANGG01

Khuyên tai ngọc trai

Chỉ một đôi khuyên nhỏ xinh cũng đủ làm gương mặt bừng sáng, tạo cảm giác dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng. Lựa chọn một chiếc váy liền thân dáng dài với đường khoét lưng táo bạo mang đến sự gợi cảm. 

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 3.

Thêm một đôi khuyên tai ngọc trai bản to như thắp sáng khuôn mặt, cân bằng sự quyến rũ với nét sang trọng

ẢNH: @LINBENE_

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 4.

Marian Rivera xuất hiện trong chiếc váy be ôm sát, phần vai cổ V xếp nếp uốn lượn nghệ thuật, tạo cảm giác mềm mại và độc đáo. Trang sức gồm vòng cổ ngọc trai trắng phối vàng và khuyên tai ngọc trai trắng bản to vừa cổ điển vừa hiện đại

ẢNH: @MARIANRIVERA

Vòng tay ngọc trai

Vòng tay ngọc trai là món trang sức đơn giản nhưng dễ tạo điểm nhấn. Với cô nàng yêu thích phong cách tiểu thư, có thể lựa chọn một chiếc váy ngắn ren be sáng, dáng xòe bồng bềnh. 

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 5.

Kết hợp vòng ngọc trai to bản cùng các hạt tròn ánh sáng, tạo cảm giác sang trọng giúp tổng thể trang phục thêm phần quý phái

ẢNH: @GUVIE.OFFCIAL

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 6.

Thảo Nhi Lê mặc đầm len móc màu xanh nổi bật, khoe vẻ gợi cảm, phóng khoáng. Vòng ngọc trai cỡ lớn cùng vòng đá màu nâu, mang lại sự tương phản thú vị giữa nét sang trọng và tự nhiên, khiến trang phục thêm cá tính

ẢNH: @THAONHILE

Nhẫn ngọc trai

Nhẫn ngọc trai là phụ kiện nhỏ nhưng đầy sức hút, mang đến vẻ thanh lịch và sang trọng cho đôi tay. Áo tank top xám đơn giản cùng túi hồng nhạt trẻ trung, nhưng trên tay lại nổi bật chiếc nhẫn ngọc trai bản lớn. 

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 7.

Thêm một chiếc nhẫn với thiết kế phủ nhiều viên ngọc tạo thành hình hoa, khiến trang phục thường ngày trở nên cuốn hút và thời thượng hơn

ẢNH: @HOIINNI

Phong cách cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt với trang sức ngọc trai- Ảnh 8.

Chiếc váy trắng liền thân lấp lánh, tôn lên đường cong cơ thể, mang phong cách dạ tiệc hiện đại, nhẫn ngọc trai không quá to nhưng vẫn giữ được vai trò điểm sáng tinh tế

ẢNH: @ASHLYNPHAMM

Dù thanh lịch, sang trọng, cá tính hay năng động, ngọc trai vẫn là lựa chọn hoàn hảo, giúp mỗi người tỏa sáng với vẻ đẹp tinh tế và vượt thời gian.

ngọc trai trang sức ngọc trai Phụ kiện phong cách tiểu thư phong cách cổ điển

Bài viết khác

Lên đồ với màu đen tối giản nhưng không nhàm chán

Lên đồ với màu đen tối giản nhưng không nhàm chán

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại

Màu sắc hợp với tông màu nâu hiện đại

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top