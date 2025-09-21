  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/09/2025 08:00 GMT+7

Thời trang Cottagecore mang trong mình tinh thần hoài niệm và lãng mạn. Những chiếc váy dài in họa tiết hoa nhí, tay phồng nhẹ, corset cổ điển hay chất liệu cotton, linen, voan bay bổng đều trở thành biểu tượng quen thuộc.

Không chỉ là phong cách ăn mặc, Cottagecore còn phản ánh khát khao tìm về sự giản dị, an yên. Khi khoác lên mình một bộ trang phục Cottagecore, người mặc như hóa thân thành "nàng thơ" mang đến cảm giác tự do, tinh khôi và đầy mộng mơ.

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 1.

Váy linen hoa nhí mềm mại, tay phồng bồng bềnh và tùng váy xòe nhẹ nhàng, tất cả hòa quyện để tôn lên nét nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ. Cổ chữ U tinh tế khéo khoe xương quai xanh, mỗi chuyển động là một khoảnh khắc rực rỡ, thanh thoát

ẢNH: LUNALE

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 2.

Chiếc váy midi corset hoa nhí hồng mang đến vẻ ngọt ngào. Phom dáng ôm nhẹ phần thân trên, cổ vuông phối ren luồn dây đan cùng với phần xẻ táo bạo tinh tế, khoe đôi chân thon gọn

ẢNH: LUNALE

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 3.

Nhắc đến phong cách Cottagecore thì không thể thiếu những chiếc váy hoa nhí. Thiết kế tay bồng nhẹ nhàng, phần eo chiết gọn tôn dáng, chân váy xòe tạo độ nữ tính. Họa tiết hoa nhã nhặn kết hợp chất liệu vải dệt nổi mang cảm giác thơ mộng

ẢNH: LUNALE

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 4.

Giữ nguyên nét cổ điển thanh lịch và sự mềm mại tuyệt vời, chiếc váy không chỉ là một thiết kế mà còn là cảm giác bung nở đầy nữ tính. Cổ chữ V đan dây mềm mại, khéo léo khoe nét gợi cảm tinh tế. Màu hồng ngọt ngào, làm sáng tông da và cực kỳ ăn ảnh

ẢNH: LUNALE

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 5.

Trang phục phản ánh rõ tinh thần Cottagecore - phong cách lãng mạn, gắn liền với thiên nhiên và cảm hứng đồng quê. Màu sắc pastel nhẹ nhàng, chi tiết ren và tay phồng gợi nhắc đến vẻ đẹp vintage, giản dị mà tinh tế

ẢNH: LUNALE

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 6.

Mang đậm hơi thở lãng mạn cổ điển với áo corset trắng kết hợp tay voan dài bồng bềnh, điểm xếp nơ tinh tế ở ngực và đường cài corset tôn dáng. Phần chân váy lụa dài rủ tạo cảm giác thanh thoát, uyển chuyển theo từng bước đi

ẢNH: LUNALE

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 7.

Dáng dài bồng bềnh, phần thân trên ôm corset tôn vòng eo, kết hợp chất liệu voan và satin bóng tạo nên sự sang trọng. Gam màu vàng kem nhẹ nhàng cùng chi tiết ren và tulle xếp lớp làm nổi bật nét duyên dáng

ẢNH: SÒ VINTAGE

Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn- Ảnh 8.

Đây chính là phiên bản tiêu biểu của phong cách Cottagecore - nơi thời trang hòa quyện cùng sự thơ mộng. Những chiếc váy dài in hoa nhí, gam màu pastel, thiết kế tay phồng và trễ vai như thế này đều gợi nhắc đến hình ảnh "nàng thơ đồng quê"

ẢNH: SÒ VINTAGE

Cottagecore không chỉ là thời trang, mà còn là một lối sống gắn với sự nhẹ nhàng và mơ mộng. Mỗi bộ trang phục đều kể một câu chuyện, từ chiếc váy dài bồng bềnh, ren cổ điển cho đến những gam màu pastel dịu mắt.

Cottagecore Phong cách Phong cách Cottagecore VINTAGE váy hoa nhí

Bài viết khác

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Áo sơ mi rộng, lý tưởng để phối đồ layer mùa thu

Áo sơ mi rộng, lý tưởng để phối đồ layer mùa thu

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Váy chữ A tôn eo nhỏ, 'chân ái' của cô nàng nhỏ nhắn

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Thoải mái lên đồ, sành điệu trong phong cách với giày lười

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025

Quần jeans bóng bay, một sự bổ sung mới hiện đại cho mùa thu

Quần jeans bóng bay, một sự bổ sung mới hiện đại cho mùa thu

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025

Cardigan, áo len thành xu hướng mới cho mùa thu 2025

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top