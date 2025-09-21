Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn

Không chỉ là phong cách ăn mặc, Cottagecore còn phản ánh khát khao tìm về sự giản dị, an yên. Khi khoác lên mình một bộ trang phục Cottagecore, người mặc như hóa thân thành "nàng thơ" mang đến cảm giác tự do, tinh khôi và đầy mộng mơ.

Váy linen hoa nhí mềm mại, tay phồng bồng bềnh và tùng váy xòe nhẹ nhàng, tất cả hòa quyện để tôn lên nét nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ. Cổ chữ U tinh tế khéo khoe xương quai xanh, mỗi chuyển động là một khoảnh khắc rực rỡ, thanh thoát ẢNH: LUNALE

Chiếc váy midi corset hoa nhí hồng mang đến vẻ ngọt ngào. Phom dáng ôm nhẹ phần thân trên, cổ vuông phối ren luồn dây đan cùng với phần xẻ táo bạo tinh tế, khoe đôi chân thon gọn ẢNH: LUNALE

Nhắc đến phong cách Cottagecore thì không thể thiếu những chiếc váy hoa nhí. Thiết kế tay bồng nhẹ nhàng, phần eo chiết gọn tôn dáng, chân váy xòe tạo độ nữ tính. Họa tiết hoa nhã nhặn kết hợp chất liệu vải dệt nổi mang cảm giác thơ mộng ẢNH: LUNALE

Giữ nguyên nét cổ điển thanh lịch và sự mềm mại tuyệt vời, chiếc váy không chỉ là một thiết kế mà còn là cảm giác bung nở đầy nữ tính. Cổ chữ V đan dây mềm mại, khéo léo khoe nét gợi cảm tinh tế. Màu hồng ngọt ngào, làm sáng tông da và cực kỳ ăn ảnh ẢNH: LUNALE

Trang phục phản ánh rõ tinh thần Cottagecore - phong cách lãng mạn, gắn liền với thiên nhiên và cảm hứng đồng quê. Màu sắc pastel nhẹ nhàng, chi tiết ren và tay phồng gợi nhắc đến vẻ đẹp vintage, giản dị mà tinh tế ẢNH: LUNALE

Mang đậm hơi thở lãng mạn cổ điển với áo corset trắng kết hợp tay voan dài bồng bềnh, điểm xếp nơ tinh tế ở ngực và đường cài corset tôn dáng. Phần chân váy lụa dài rủ tạo cảm giác thanh thoát, uyển chuyển theo từng bước đi ẢNH: LUNALE

Dáng dài bồng bềnh, phần thân trên ôm corset tôn vòng eo, kết hợp chất liệu voan và satin bóng tạo nên sự sang trọng. Gam màu vàng kem nhẹ nhàng cùng chi tiết ren và tulle xếp lớp làm nổi bật nét duyên dáng ẢNH: SÒ VINTAGE

Đây chính là phiên bản tiêu biểu của phong cách Cottagecore - nơi thời trang hòa quyện cùng sự thơ mộng. Những chiếc váy dài in hoa nhí, gam màu pastel, thiết kế tay phồng và trễ vai như thế này đều gợi nhắc đến hình ảnh "nàng thơ đồng quê" ẢNH: SÒ VINTAGE

Cottagecore không chỉ là thời trang, mà còn là một lối sống gắn với sự nhẹ nhàng và mơ mộng. Mỗi bộ trang phục đều kể một câu chuyện, từ chiếc váy dài bồng bềnh, ren cổ điển cho đến những gam màu pastel dịu mắt.