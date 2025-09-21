Phong cách Cottagecore là xu hướng của những trái tim lãng mạn

Thời trang Cottagecore mang trong mình tinh thần hoài niệm và lãng mạn. Những chiếc váy dài in họa tiết hoa nhí, tay phồng nhẹ, corset cổ điển hay chất liệu cotton, linen, voan bay bổng đều trở thành biểu tượng quen thuộc.
Không chỉ là phong cách ăn mặc, Cottagecore còn phản ánh khát khao tìm về sự giản dị, an yên. Khi khoác lên mình một bộ trang phục Cottagecore, người mặc như hóa thân thành "nàng thơ" mang đến cảm giác tự do, tinh khôi và đầy mộng mơ.
Cottagecore không chỉ là thời trang, mà còn là một lối sống gắn với sự nhẹ nhàng và mơ mộng. Mỗi bộ trang phục đều kể một câu chuyện, từ chiếc váy dài bồng bềnh, ren cổ điển cho đến những gam màu pastel dịu mắt.