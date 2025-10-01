Phong cách elegant - chìa khóa mở cánh cửa quý phái

Áo blazer nâng tầm diện mạo quý cô

Blazer luôn là chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ của quý cô yêu thích sự sang trọng. Áo blazer trắng kem dáng đứng, thiết kế tối giản với cổ áo cổ điển. Song hành cùng là chân váy voan dài đen, trang phục là sự cân bằng giữa nét cứng cáp và mềm mại, thể hiện phong cách thanh lịch tinh tế.

Bản phối là lựa chọn hoàn hảo cho sự kiện quan trọng, giúp nàng tự tin tỏa sáng ẢNH: BBSTORE'S

Một lựa chọn khác là chiếc áo blazer đen, điểm nhấn đến từ thắt lưng bản mảnh thắt ngang eo, phối cùng sơ mi trắng cổ nhọn bản lớn và quần tây ống loe, set đồ toát lên sự chuyên nghiệp nhưng vẫn duyên dáng ẢNH: BBSTORE'S

Quần tây suông ống rộng mang thần thái

Không chỉ blazer, quần tây ống rộng cũng là biểu tượng của sự thanh lịch. Điểm nhấn của trang phục là quần tây suông ống rộng màu đen với phom dáng đứng, chất vải rủ tự nhiên tạo hiệu ứng uyển chuyển khi di chuyển.

Diện cùng áo vest cách điệu với cổ sơ mi trắng, bộ đồ trở nên vô cùng thanh lịch ẢNH: JM DRESS DESIGN

Chiếc quần suông ống rộng màu nâu đất, phom cạp cao với nút cài lệch độc đáo như điểm nhấn nghệ thuật trên nền vải. Khi phối cùng sơ mi trắng, bộ trang phục là sự hòa quyện giữa nét thanh lịch cổ điển và phong thái hiện đại ẢNH: LAMIA

Bên cạnh đó, chiếc quần tây ống rộng màu đen cạp cao với đường ly giữa tinh tế cũng khẳng định sự chuẩn mực của phong cách elegant. Khi kết hợp cùng áo sơ mi xanh nhạt thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp ẢNH: NEM FASHION

Giày cao gót mũi nhọn là điểm chốt ấn tượng

Nếu blazer và quần tây mang đến sự chỉn chu thì giày cao gót mũi nhọn lại là “nốt nhạc cuối” giúp tổng thể hoàn hảo.

Jun Vũ lựa chọn đôi giày cao gót với bề mặt sáng bóng và gót nhọn tinh tế tạo sự tương phản đầy cuốn hút với bộ trang phục mang tông màu trắng sang trọng. Mặc cùng set đồ được thiết kế tinh xảo, giúp người diện toát lên thần thái quý phái ẢNH: @JUNVU95

Không kém phần tinh tế, đôi giày cao gót mũi nhọn trắng đi cùng bộ vest trắng gồm quần suông ống rộng và áo khoác cách điệu là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô yêu vẻ thanh thuần. Đôi giày với đường nét sắc sảo, gót nhọn thanh mảnh giúp vóc dáng thêm thanh thoát ẢNH: @HUYNHTRANYNHI.1806

Hương Giang trong chiếc áo khoác tweed xanh đậm phối cùng quần ống loe đen cổ điển. Đôi giày cao gót xanh dương đậm tone sur tone với áo, mũi nhọn thanh thoát đính hạt đá lấp lánh không chỉ tôn dáng mà còn tạo điểm nhấn sang trọng ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Phong cách elegant không chỉ là cách ăn mặc mà còn là nghệ thuật khẳng định giá trị bản thân. Chỉ cần chọn đúng trang phục và phụ kiện, bạn sẽ dễ dàng toát lên khí chất sang trọng như một quý cô hiện đại.