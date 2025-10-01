Phong cách elegant - chìa khóa mở cánh cửa quý phái

Phong cách elegant (thanh lịch) tôn vinh vẻ đẹp tinh tế và chuẩn mực của quý cô hiện đại. Với gam màu nhã nhặn, thiết kế tối giản phong cách này giúp bạn khẳng định sự sang trọng.
Áo blazer nâng tầm diện mạo quý cô
Blazer luôn là chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ của quý cô yêu thích sự sang trọng. Áo blazer trắng kem dáng đứng, thiết kế tối giản với cổ áo cổ điển. Song hành cùng là chân váy voan dài đen, trang phục là sự cân bằng giữa nét cứng cáp và mềm mại, thể hiện phong cách thanh lịch tinh tế.
Quần tây suông ống rộng mang thần thái
Không chỉ blazer, quần tây ống rộng cũng là biểu tượng của sự thanh lịch. Điểm nhấn của trang phục là quần tây suông ống rộng màu đen với phom dáng đứng, chất vải rủ tự nhiên tạo hiệu ứng uyển chuyển khi di chuyển.
Giày cao gót mũi nhọn là điểm chốt ấn tượng
Nếu blazer và quần tây mang đến sự chỉn chu thì giày cao gót mũi nhọn lại là “nốt nhạc cuối” giúp tổng thể hoàn hảo.
Phong cách elegant không chỉ là cách ăn mặc mà còn là nghệ thuật khẳng định giá trị bản thân. Chỉ cần chọn đúng trang phục và phụ kiện, bạn sẽ dễ dàng toát lên khí chất sang trọng như một quý cô hiện đại.