Phong cách không mùa, đậm chất lãng mạn với gam màu trung tính

Gam màu trung tính trở lại mạnh mẽ khi tiết trời chính thức bước vào mùa thu. Những sắc thái đặc trưng như màu nâu trầm, be, kem, xám, ghi... được làm mới không chỉ về sắc độ mà còn ở cả cách mặc sáng tạo.
Màu trung tính và sức hút vượt thời gian
Màu trung tính là một trong những xu hướng màu sắc vượt thời gian. Chúng có thể ít được yêu thích hơn trong mùa nắng nóng nhưng luôn quay trở lại bản đồ xu hướng cùng tiết trời dịu mát dịp cuối năm. Mùa thu đông được xem là mùa "lên ngôi" của trang phục màu trung tính.
Khi diện váy áo trung tính, nàng có thể dễ dàng kết hợp với các mẫu giày, túi và phụ kiện thời trang có sẵn trong tủ. Để có thêm cảm hứng phối đồ với gam màu mang sức hút vượt thời gian, nàng hãy xem qua các bản phối dưới đây để cảm nhận những góc nhìn tươi sáng, lãng mạn và đa năng của nâu trầm, trắng, đen, xám, ghi...
Đi giữa mùa đẹp nhất năm cùng những gam màu lãng mạn hòa quyện cùng chất liệu độc đáo. Váy midi hạ eo, đầm cúp ngực xếp tầng bồng bềnh hay set áo crop top và chân váy màu be đều mang lại cảm nhận về tính nữ dịu dàng mà phóng khoáng
ẢNH: ICONIC STUDIOS
Không thể nhầm lẫn tủ đồ trung tính bởi những phom dáng và màu sắc đặc trưng. Áo khoác dáng dài từ vải dạ, kaki; túi và giày da lộn màu nâu cam tươi sáng, những chiếc áo dệt kim mỏng nhẹ cổ cao ôm sát... tất cả hiện hữu như một "bữa tiệc thị giác" của thời trang mùa thu đông đang chờ nàng khám phá
ẢNH: PHAM