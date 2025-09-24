Phong cách không mùa, đậm chất lãng mạn với gam màu trung tính

Gam màu trung tính trở lại mạnh mẽ khi tiết trời chính thức bước vào mùa thu. Những sắc thái đặc trưng như màu nâu trầm, be, kem, xám, ghi... được làm mới không chỉ về sắc độ mà còn ở cả cách mặc sáng tạo.

Sắc nâu trầm, nâu sô cô la hay nâu đất trên chất vải mỏng nhẹ của voan/organza/lụa sẽ khiến nàng ngạc nhiên thích thú. Cảm nhận sự mềm mại êm ái khi trang phục chạm vào làn da, cả cơ thể được ôm ấp trong sắc màu ấm áp, hiền hòa và dịu dàng tựa như làn gió mát khiến nàng không thể ngừng yêu thích ẢNH: ICONIC STUDIOS

Màu trung tính và sức hút vượt thời gian

Màu trung tính là một trong những xu hướng màu sắc vượt thời gian. Chúng có thể ít được yêu thích hơn trong mùa nắng nóng nhưng luôn quay trở lại bản đồ xu hướng cùng tiết trời dịu mát dịp cuối năm. Mùa thu đông được xem là mùa "lên ngôi" của trang phục màu trung tính.

Khi diện váy áo trung tính, nàng có thể dễ dàng kết hợp với các mẫu giày, túi và phụ kiện thời trang có sẵn trong tủ. Để có thêm cảm hứng phối đồ với gam màu mang sức hút vượt thời gian, nàng hãy xem qua các bản phối dưới đây để cảm nhận những góc nhìn tươi sáng, lãng mạn và đa năng của nâu trầm, trắng, đen, xám, ghi...

Trắng và đen trong một tổng thể cân xứng, tinh tế, toàn mỹ hoàn hảo. Đầm cúp ngực có thể là lựa chọn cho các buổi tiệc tối, dạ tiệc sang trọng hay các thảm đỏ sự kiện mùa cuối năm ẢNH: ICONIC STUDIOS

Đi giữa mùa đẹp nhất năm cùng những gam màu lãng mạn hòa quyện cùng chất liệu độc đáo. Váy midi hạ eo, đầm cúp ngực xếp tầng bồng bềnh hay set áo crop top và chân váy màu be đều mang lại cảm nhận về tính nữ dịu dàng mà phóng khoáng ẢNH: ICONIC STUDIOS

Áo trench coat dáng ngắn có thể làm áo khoác hoặc mặc như váy ngắn. Bảng màu cream tươi sáng như ánh nắng chan hòa đầu ngày, tỏa rạng giúp nâng tông da và "kéo mood" tinh thần ẢNH: PHAM

Gam màu xám trở lại trong một diện mạo mới với cấu trúc độc đáo của đầm dài dáng bút chì. Thiết kế có đường khoét tay vai táo bạo và chi tiết xếp nếp drapping mang lại điểm nhấn riêng cho trang phục từ chất vải Jersey ẢNH: PHAM

Bộ jumpsuit màu beige gợi nhắc vẻ đẹp vượt thời gian của trang phục mang gam màu trung tính. Thiết kế gợi mở nhiều phong cách, nhiều cá tính tùy theo cách mà người mặc phối cùng giày, túi và phụ kiện thời trang ẢNH: PHAM