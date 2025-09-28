Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater

Khi mùa thu nhẹ nhàng ghé qua, một chiếc áo sweater sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng. Nó không chỉ giữ cho cơ thể ấm áp mà còn mang đến sự riêng biệt trong phong cách.

Năng động cùng áo sweater và chân váy ngắn

Nàng sẽ trở nên nổi bật khi kết hợp áo sweater màu xám dáng rộng, điểm nhấn bằng chi tiết chữ viết tay tinh tế, cùng chân váy ca rô màu hồng duyên dáng ẢNH: @MIUCHO

Sự đối lập giữa nét phóng khoáng của sweater và sự ngọt ngào của váy ngắn tạo nên tổng thể hài hòa.

Với phong cách độc đáo của áo sweater và chân váy ngắn, nàng dễ dàng tạo điểm nhấn nổi bật giữa đám đông ẢNH: @HADES

Lựa chọn áo sweater đen tuyền sở hữu họa tiết độc đáo khi kết hợp cùng chân váy họa tiết rằn ri đã tạo nên một tổng thể vô cùng mạnh mẽ, đậm chất đường phố.

Nàng có thể thử phong cách tươi trẻ với áo sweater xanh than cùng dòng chữ thêu màu vàng rực rỡ phối chân váy ngắn xếp ly màu sáng ẢNH: @T_HUYENNNN

Tổng thể trang phục vừa thể hiện sự năng động. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu thích vẻ ngoài hiện đại.

Mùa thu năng động với công thức áo sweater và quần shorts

Mùa thu luôn mang đến cảm hứng mới mẻ cho những bản phối vừa ấm áp vừa trẻ trung, và công thức kết hợp sweater cùng quần shorts chính là lựa chọn lý tưởng ẢNH: @REGODS

Áo sweater màu xám sáng rộng rãi, điểm xuyết họa tiết chữ thêu tinh tế, kết hợp cùng quần shorts ren trắng. Bộ trang phục này không chỉ mang lại sự phóng khoáng mà còn giúp nàng tự tin khoe vẻ đẹp nữ tính.

Bạn có thể tự tin tỏa sáng với bộ cánh trẻ trung của áo sweater xanh rêu đậm nổi bật với chữ in viền trắng nền đỏ, đi kèm với quần shorts trắng tinh khôi, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút ẢNH: @THDNGG_

Mỗi bước đi thêm tự tin cùng áo sweater và quần ống rộng

Diện áo sweater đỏ tươi với phom rộng rãi, chất liệu nỉ dày dặn mang lại cảm giác thoải mái ẢNH: @T_HUYENNNN

Nổi bật trên áo là họa tiết con số, trở thành điểm nhấn cá tính, khi kết hợp cùng quần jeans trắng ống rộng, tổng thể trang phục trở nên hài hòa mà vẫn bừng sáng.

Chiếc áo sweater màu nâu xám trơn, điểm xuyết logo thêu, khi phối cùng chiếc quần jeans ống rộng màu sáng, bộ trang phục trở nên sành điệu ẢNH: @WHYNOTSTUDIO.OFFICIAL

Cách phối này không chỉ khéo che khuyết điểm mà còn mang lại cảm giác thoải mái, tự tin tỏa sáng trong mọi hoạt động.

Áo sweater phối quần lửng cá tính

Áo sweater len màu kem với dòng chữ đen bản to chạy ngang thân áo mang đến hiệu ứng thị giác nổi bật ẢNH: @HADES

Kết hợp cùng quần lửng jeans rách gối, giúp giữ ấm trong những ngày thu dịu mát và tràn đầy năng lượng đường phố.