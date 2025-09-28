  • An Giang
Thời trang 24/7

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/09/2025 12:00 GMT+7

Chỉ cần một chiếc áo sweater bạn có thể dễ dàng 'cân' mọi trang phục trong những ngày se lạnh.

Khi mùa thu nhẹ nhàng ghé qua, một chiếc áo sweater sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng. Nó không chỉ giữ cho cơ thể ấm áp mà còn mang đến sự riêng biệt trong phong cách.

Năng động cùng áo sweater và chân váy ngắn 

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 1.

Nàng sẽ trở nên nổi bật khi kết hợp áo sweater màu xám dáng rộng, điểm nhấn bằng chi tiết chữ viết tay tinh tế, cùng chân váy ca rô màu hồng duyên dáng

ẢNH: @MIUCHO

Sự đối lập giữa nét phóng khoáng của sweater và sự ngọt ngào của váy ngắn tạo nên tổng thể hài hòa.

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 2.

Với phong cách độc đáo của áo sweater và chân váy ngắn, nàng dễ dàng tạo điểm nhấn nổi bật giữa đám đông

ẢNH: @HADES

Lựa chọn áo sweater đen tuyền sở hữu họa tiết độc đáo khi kết hợp cùng chân váy họa tiết rằn ri đã tạo nên một tổng thể vô cùng mạnh mẽ, đậm chất đường phố.

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 3.

Nàng có thể thử phong cách tươi trẻ với áo sweater xanh than cùng dòng chữ thêu màu vàng rực rỡ phối chân váy ngắn xếp ly màu sáng

ẢNH: @T_HUYENNNN

Tổng thể trang phục vừa thể hiện sự năng động. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu thích vẻ ngoài hiện đại.

Mùa thu năng động với công thức áo sweater và quần shorts 

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 4.

Mùa thu luôn mang đến cảm hứng mới mẻ cho những bản phối vừa ấm áp vừa trẻ trung, và công thức kết hợp sweater cùng quần shorts chính là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: @REGODS

Áo sweater màu xám sáng rộng rãi, điểm xuyết họa tiết chữ thêu tinh tế, kết hợp cùng quần shorts ren trắng. Bộ trang phục này không chỉ mang lại sự phóng khoáng mà còn giúp nàng tự tin khoe vẻ đẹp nữ tính.

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 5.

Bạn có thể tự tin tỏa sáng với bộ cánh trẻ trung của áo sweater xanh rêu đậm nổi bật với chữ in viền trắng nền đỏ, đi kèm với quần shorts trắng tinh khôi, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút

ẢNH: @THDNGG_

Mỗi bước đi thêm tự tin cùng áo sweater và quần ống rộng

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 6.

Diện áo sweater đỏ tươi với phom rộng rãi, chất liệu nỉ dày dặn mang lại cảm giác thoải mái

ẢNH: @T_HUYENNNN

Nổi bật trên áo là họa tiết con số, trở thành điểm nhấn cá tính, khi kết hợp cùng quần jeans trắng ống rộng, tổng thể trang phục trở nên hài hòa mà vẫn bừng sáng.

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 7.

Chiếc áo sweater màu nâu xám trơn, điểm xuyết logo thêu, khi phối cùng chiếc quần jeans ống rộng màu sáng, bộ trang phục trở nên sành điệu

ẢNH: @WHYNOTSTUDIO.OFFICIAL

Cách phối này không chỉ khéo che khuyết điểm mà còn mang lại cảm giác thoải mái, tự tin tỏa sáng trong mọi hoạt động.

Áo sweater phối quần lửng cá tính

Phong cách năng động ngày se lạnh với áo sweater- Ảnh 8.

Áo sweater len màu kem với dòng chữ đen bản to chạy ngang thân áo mang đến hiệu ứng thị giác nổi bật

ẢNH: @HADES

Kết hợp cùng quần lửng jeans rách gối, giúp giữ ấm trong những ngày thu dịu mát và tràn đầy năng lượng đường phố.

 

Áo sweater Chân váy Họa tiết Quần jeans quần ống rộng

