  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/08/2025 15:00 GMT+7

Váy hoa nhí không chỉ giúp các cô nàng trở nên dịu dàng mà còn rất thời thượng, cuốn hút. Từ họa tiết xinh xắn cho đến những kiểu dáng giúp bạn tăng thêm tự tin khi đến bất cứ đâu.

Váy hoa nhí chính là món đồ giúp mọi cô nàng từ phong cách nàng thơ trở nên sành điệu hơn.

 Váy hoa nhí phối cùng áo blazer sành điệu

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí- Ảnh 1.

Những cô nàng diện váy hoa nhí và áo blazer luôn khiến người đối diện cảm thấy thu hút

ẢNH: UNIQLO

Bởi vì đây là hai món đồ tưởng chừng như đối nghịch nhau nhưng rất hài hòa. Sự nhẹ nhàng của váy hoa nhí và sành điệu của áo blazer - bộ đôi này rất phù hợp để bạn diện đi làm hoặc đi chơi, tụ họp bạn bè.

Thanh lịch với chân váy hoa nhí và áo sơ mi

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí- Ảnh 2.

Chân váy hoa nhí cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng

ẢNH: HOYANG

Tùy thuộc vào vóc dáng thì bạn có thể lựa chọn kiểu váy cho phù hợp như xếp ly bồng bềnh, ôm dáng quyến rũ... Đặc biệt khi có sự kết hợp của áo sơ mi thì tổng thể trang phục càng trở nên sành điệu, thời thượng hơn.

Váy hoa nhí trễ vai quyến rũ 

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí- Ảnh 3.

Những cô nàng muốn trở nên quyến rũ thì chắc chắn không thể bỏ qua váy hoa nhí trễ vai

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Thực chất kiểu thiết kế này không quá táo bạo nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người đối diện, đặc biệt là khéo léo khoe phần vai thon thả. Tổng thể trang phục càng trở nên sành điệu hơn khi bạn kết hợp cùng trang sức như dây chuyền hoặc khuyên tai.

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí- Ảnh 4.

ẢNH: @LEMONCHICVN

 Váy hoa nhí nhiều tầng 

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí- Ảnh 5.

Hầu hết các mẫu váy hoa nhí được làm từ loại vải mềm như voan, chiffon, lụa nên đã sở hữu bản chất nhẹ nhàng

ẢNH: CCHATCLOTHES

Đặc biệt khi chúng được thiết kế theo dạng tầng thì càng bồng bềnh, giúp nàng trở nên thướt tha hơn. Kiểu váy hoa nhí dạng tầng này cũng không kén dáng, che đi khuyết điểm phần hông hoặc đùi, giúp nàng khéo léo khoe dáng.

Váy hoa nhí đuôi cá thời thượng 

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí- Ảnh 6.

Váy hoa nhí thiết kế đuôi cá chắc chắn giúp các nàng thơ hóa thành sành điệu ngay tức khắc

ẢNH: @LQ.HAITU

Kiểu váy này không lo lỗi mốt, ngược lại luôn giúp mọi bạn gái trở nên quyến rũ, sang trọng hơn. Phần trên váy có chiết eo khoe dáng nhẹ nhàng, đuôi váy bồng bềnh nhẹ phóng khoáng trong từng bước chuyển động.

Váy hoa nhí tay bồng tiểu thư sành điệu 

Phong cách nàng thơ dịu dàng với váy hoa nhí- Ảnh 7.

Váy hoa nhí tay bồng là sự lựa chọn của nhiều cô nàng bởi vừa có sự ngọt ngào tiểu thư, vừa toát lên nét sành điệu

ẢNH: THANHTHUY.HHVN

Hoa hậu Thanh Thủy nhẹ nhàng khoe được vóc dáng chuẩn chỉnh với chiếc váy hoa nhí tay bồng cut out quyến rũ. Bên cạnh thiết kế tay bồng thì chiết eo cũng là yếu tố giúp chiếc váy họa tiết hoa nhí này ấn tượng và thu hút hơn.


váy hoa nhí Họa tiết váy trễ vai Váy tay bồng Nữ tính

Bài viết khác

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế

Chạm đến vẻ kiêu kỳ cùng mũ rộng vành tinh tế

Váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Váy suông nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch cho mùa thu

Váy suông nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch cho mùa thu

Nàng sẽ chọn girly hay preppy cho diện mạo trẻ trung?

Nàng sẽ chọn girly hay preppy cho diện mạo trẻ trung?

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top