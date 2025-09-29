  • An Giang
Thời trang 24/7

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
29/09/2025 14:00 GMT+7

Phong cách soft girl là một xu hướng thời trang thiên về sự nữ tính, ngọt ngào, trong trẻo pha chút 'mộng mơ' và hơi hướng retro Y2K. Phong cách này tập trung vào sự thanh thoát với các tông màu pastel, họa tiết nhẹ nhàng, giúp bạn dễ dàng tạo nét nữ tính mà vẫn giữ được nét trong trẻo hiện đại.

Phong cách soft girl đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ nhờ sự nữ tính mà vẫn giữ được tinh thần hiện đại. Với bảng màu pastel nhẹ nhàng, chi tiết tinh tế và những thiết kế gợi nét trong trẻo, phong cách này không chỉ mang đến vẻ ngoài dễ thương mà còn khéo léo tôn lên sự duyên dáng của người mặc.

Áo cổ sen tôn nét nữ tính chuẩn phong cách soft girl

Không thể bỏ qua những thiết kế áo cổ sen, vốn là biểu tượng ngọt ngào của phong cách soft girl. Từ màu sắc đến chi tiết, chiếc áo luôn mang lại sự thanh thoát cho người mặc.

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 1.

Chiếc áo hồng pastel với cổ sen cách điệu nhẹ nhàng là điểm nhấn chính, dáng áo suông nhẹ nhàng với chi tiết hoa 3D ở cổ áo tạo điểm nhấn duyên dáng. Khi phối cùng quần shorts màu kem, set đồ toát lên sự trong trẻo của tuổi thanh xuân

ẢNH: @GERME

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 2.

Chiếc áo sơ mi cổ sen với họa tiết kẻ ô xanh nhạt dịu dàng, dáng ôm vừa phải, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Phối cùng chân váy dài bồng bềnh màu trắng, tổng thể trang phục đem đến sự thuần khiết

ẢNH: @WWNIEE_


Áo len màu pastel tạo điểm nhấn nhẹ nhàng

Khi tiết trời se lạnh, áo len pastel chính là lựa chọn hoàn hảo để vừa giữ ấm vừa thể hiện nét ngọt ngào. Tông màu nhẹ nhàng và chi tiết nhỏ tinh tế mang đến cảm giác trẻ trung.

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 3.

Mở đầu cho ngày thu đầu mùa, chiếc áo len hồng pastel nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: @COCOBY.U

Dáng áo crop top tay bồng tôn lên vóc dáng mảnh mai, áo được tô điểm bằng những bông hoa nổi cùng màu tinh tế. Sánh đôi với với quần ống suông trắng, set đồ giúp bạn hóa thân thành cô nàng "soft girl" dịu dàng.

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 4.

Chiếc áo len đa sắc với các tông màu pastel hòa quyện vào nhau, họa tiết đan lỗ tinh tế ở ngực và tay áo giúp trang phục thêm phần mềm mại, không gây cảm giác nặng nề. Phối với chân váy jean màu xanh đậm, món đồ này sẽ trở thành điểm nhấn chính, làm nổi bật phong cách trong trẻo

ẢNH: KOUSE

Chân váy xếp ly ngắn toát lên vẻ mềm mại

Trong tủ đồ của một cô nàng yêu sự mềm mại, chân váy xếp ly luôn là món đồ không thể thiếu.

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 5.

Chân váy xếp ly ngắn màu trắng tinh khôi với độ dài vừa phải, giúp tôn đôi chân thon dài. Khi phối cùng áo len hồng pastel, bộ trang phục toát lên sự trẻ trung

ẢNH: K&K FASHION

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 6.

Mùa hè trong veo được Hoa hậu Thiên Ân tái hiện trọn vẹn qua chiếc chân váy xếp ly ngắn màu kem tinh tế. Từng nếp gấp uyển chuyển tạo độ bồng bềnh và duyên dáng, khi diện cùng áo crop top kẻ sọc đen trắng và giày búp bê buộc nơ, tổng thể trang phục toát lên sự thanh lịch

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Đầm babydoll hoàn thiện hình ảnh dịu dàng

Nếu áo cổ sen và chân váy xếp ly mang lại sự trẻ trung, thì đầm babydoll chính là “mảnh ghép” hoàn hảo để trọn vẹn hóa phong cách soft girl. 

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 7.

Chiếc đầm babydoll màu trắng tinh khôi với phom dáng suông rộng và chi tiết nhún bèo ở chân váy, phần tay áo phồng nhẹ cùng chất liệu mỏng, tạo cảm giác bay bổng, thư thái

ẢNH: @THE C.I.U

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại- Ảnh 8.

Chiếc đầm babydoll màu xanh nhạt với họa tiết sọc dọc tinh tế, phần cổ sen trắng cùng tay áo phồng nhẹ nhàng, làm nổi bật nét ngọt ngào. Dáng đầm suông rộng tạo cảm giác thoải mái, phù hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò

ẢNH: @_PHZY

Phong cách soft girl mang đến cơ hội thể hiện nét riêng đầy cuốn hút. Chỉ với vài chi tiết tinh tế và tông màu nhẹ nhàng, bạn có thể tạo nên vẻ nữ tính, thu hút mọi ánh nhìn một cách tự nhiên.

