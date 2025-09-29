Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại

Phong cách soft girl là một xu hướng thời trang thiên về sự nữ tính, ngọt ngào, trong trẻo pha chút 'mộng mơ' và hơi hướng retro Y2K. Phong cách này tập trung vào sự thanh thoát với các tông màu pastel, họa tiết nhẹ nhàng, giúp bạn dễ dàng tạo nét nữ tính mà vẫn giữ được nét trong trẻo hiện đại.
Phong cách soft girl đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ nhờ sự nữ tính mà vẫn giữ được tinh thần hiện đại. Với bảng màu pastel nhẹ nhàng, chi tiết tinh tế và những thiết kế gợi nét trong trẻo, phong cách này không chỉ mang đến vẻ ngoài dễ thương mà còn khéo léo tôn lên sự duyên dáng của người mặc.
Áo cổ sen tôn nét nữ tính chuẩn phong cách soft girl
Không thể bỏ qua những thiết kế áo cổ sen, vốn là biểu tượng ngọt ngào của phong cách soft girl. Từ màu sắc đến chi tiết, chiếc áo luôn mang lại sự thanh thoát cho người mặc.
Áo len màu pastel tạo điểm nhấn nhẹ nhàng
Khi tiết trời se lạnh, áo len pastel chính là lựa chọn hoàn hảo để vừa giữ ấm vừa thể hiện nét ngọt ngào. Tông màu nhẹ nhàng và chi tiết nhỏ tinh tế mang đến cảm giác trẻ trung.
Dáng áo crop top tay bồng tôn lên vóc dáng mảnh mai, áo được tô điểm bằng những bông hoa nổi cùng màu tinh tế. Sánh đôi với với quần ống suông trắng, set đồ giúp bạn hóa thân thành cô nàng "soft girl" dịu dàng.
Chân váy xếp ly ngắn toát lên vẻ mềm mại
Trong tủ đồ của một cô nàng yêu sự mềm mại, chân váy xếp ly luôn là món đồ không thể thiếu.
Đầm babydoll hoàn thiện hình ảnh dịu dàng
Nếu áo cổ sen và chân váy xếp ly mang lại sự trẻ trung, thì đầm babydoll chính là “mảnh ghép” hoàn hảo để trọn vẹn hóa phong cách soft girl.
Phong cách soft girl mang đến cơ hội thể hiện nét riêng đầy cuốn hút. Chỉ với vài chi tiết tinh tế và tông màu nhẹ nhàng, bạn có thể tạo nên vẻ nữ tính, thu hút mọi ánh nhìn một cách tự nhiên.