Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Quần jeans dáng cổ điển, áo khoác denim, áo khoác trench coat và giày lười: những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang, cho phép bạn tạo ra những bộ trang phục luôn đặc biệt hợp thời trang.

Quần jeans trắng + áo trench coat lửng

Phong cách lấy cảm hứng từ Paris này là lựa chọn hoàn hảo cho vẻ ngoài sang trọng từ sáng đến tối ẢNH: @ALICEJAUNCEY

Quần jeans trắng kết hợp áo trench coat lửng, đơn giản nhưng đầy khí chất, mang đến vẻ thanh lịch và hiện đại cho phong cách dạo phố mùa thu ẢNH: @PAUSEONLINE

Quần jeans trắng hoặc kem, áo trench coat lửng và bốt cao đến mắt cá chân bằng da lộn màu nâu - bộ trang phục lãng mạn này sẽ giúp bạn tránh khỏi mọi sự cố bất ngờ. Để thêm phần lấp lánh, bạn có thể thêm một đôi bông tai Swarovski quý giá.

Áo thun cổ điển + áo sơ mi denim

Áo sơ mi denim dáng oversized - lựa chọn lý tưởng cho phong cách đường phố tự do và phóng khoáng, dễ dàng phối cùng áo thun trắng và quần jeans cá tính ẢNH: AESTHETICALLERGY

Áo sơ mi denim oversized, món đồ mặc ngoài hoàn hảo cho những mùa giao mùa ẢNH: FOOTLOOSESHOES

Để có một bộ trang phục thoải mái, thể thao nhưng vẫn cực kỳ cá tính, bạn có thể kết hợp quần jeans với áo thun trắng hoặc cả sơ mi xanh cổ điển. Dép xỏ ngón và cả giày quai hậu đều lý tưởng để phối cùng bởi sự đa năng và thanh lịch.

Quần jeans dáng cổ điển + áo sơ mi buộc eo

Trong số các xu hướng thời trang cho mùa thu 2025, áo sơ mi buộc eo nổi bật, đặc biệt là với kiểu dáng kẻ ca rô oversized ẢNH: @ANNABELROSENDAHL

Cách phối đồ đơn giản này sẽ khiến ngay cả những bộ trang phục cơ bản nhất - quần jeans dáng cổ điển và áo len cổ lọ đen - cũng trở nên sành điệu.

Quần tây tối màu + áo khoác da màu sô cô la

Nhẹ nhàng hơn màu đen, nhưng lại đậm đà hơn màu caramel hay màu latte, nâu sô cô la được khẳng định là tông màu lãng mạn và bao trùm cho tủ đồ của bạn trong những tháng tới ẢNH: @TIFFWANG_

Áo len cổ lọ, quần tây tối màu và áo khoác dài màu nâu sô cô la, một phong cách ấm cúng và sang trọng hoàn hảo cho mùa thu 2025.

Áo sơ mi sọc + áo khoác trench coat

Trong số những món đồ không thể thiếu cho mùa thu đông, áo khoác trench coat hiện đang được các tín đồ thời trang "say đắm" ẢNH: @MORGANEMAURICE

Những đường nét cổ điển và màu sắc tinh tế của nó kết hợp hoàn hảo với áo sơ mi kẻ sọc, nhưng lại có một chi tiết thời trang bất ngờ: nút thắt ở eo. Quần âu may đo và bốt cổ cao màu đen, một phong cách sang trọng, tự nhiên, hoàn hảo cho cả ngày lẫn đêm.



