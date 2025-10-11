Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Quần jeans dáng cổ điển, áo khoác denim, áo khoác trench coat và giày lười: những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang, cho phép bạn tạo ra những bộ trang phục luôn đặc biệt hợp thời trang.
Quần jeans trắng + áo trench coat lửng
Quần jeans trắng hoặc kem, áo trench coat lửng và bốt cao đến mắt cá chân bằng da lộn màu nâu - bộ trang phục lãng mạn này sẽ giúp bạn tránh khỏi mọi sự cố bất ngờ. Để thêm phần lấp lánh, bạn có thể thêm một đôi bông tai Swarovski quý giá.
Áo thun cổ điển + áo sơ mi denim
Để có một bộ trang phục thoải mái, thể thao nhưng vẫn cực kỳ cá tính, bạn có thể kết hợp quần jeans với áo thun trắng hoặc cả sơ mi xanh cổ điển. Dép xỏ ngón và cả giày quai hậu đều lý tưởng để phối cùng bởi sự đa năng và thanh lịch.
Quần jeans dáng cổ điển + áo sơ mi buộc eo
Cách phối đồ đơn giản này sẽ khiến ngay cả những bộ trang phục cơ bản nhất - quần jeans dáng cổ điển và áo len cổ lọ đen - cũng trở nên sành điệu.
Quần tây tối màu + áo khoác da màu sô cô la
Áo len cổ lọ, quần tây tối màu và áo khoác dài màu nâu sô cô la, một phong cách ấm cúng và sang trọng hoàn hảo cho mùa thu 2025.
Áo sơ mi sọc + áo khoác trench coat
Những đường nét cổ điển và màu sắc tinh tế của nó kết hợp hoàn hảo với áo sơ mi kẻ sọc, nhưng lại có một chi tiết thời trang bất ngờ: nút thắt ở eo. Quần âu may đo và bốt cổ cao màu đen, một phong cách sang trọng, tự nhiên, hoàn hảo cho cả ngày lẫn đêm.