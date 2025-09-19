Quần jeans bóng bay, một sự bổ sung mới hiện đại cho mùa thu

Đúng như tên gọi, kiểu quần jeans này có đường cắt gợi nhớ đến những quả bóng bay, ôm sát eo và mắt cá chân trước khi xòe ra ở chân, tạo nên một sự thay thế đầy ấn tượng, và khi được phối hợp khéo léo, chúng cũng đặc biệt tôn dáng.

Jeans bóng bay dáng thẳng phối áo thun trắng và áo khoác biker da, thêm phụ kiện túi tote đan và giày bệt, tạo nên tổng thể theo phong cách đường phố thoải mái nhưng vẫn sành điệu cho ngày thu ẢNH: @MASSIMO DUTTI

“Quần jeans bóng bay” là cách gọi vui để chỉ kiểu quần jeans ống rộng, dáng phồng và thẳng, trông giống như chiếc quần có ống to, khi mặc vào có cảm giác “bồng bềnh” như quả bóng bay ẢNH: @LEKA.MIKADZE

Quần jeans bóng bay sáng màu kết hợp cùng áo thun trắng và jacket da đen - công thức đơn giản mà cá tính, mang đến vẻ phóng khoáng cho mùa thu 2025 ẢNH: @YANA_KINTOS

Nói về phong cách đường phố và những xu hướng gần đây, các tín đồ thời trang đang cho chúng ta thấy việc kết hợp chúng vào tủ đồ hằng ngày dễ dàng đến thế nào ẢNH: @NYSTYLE

Trên đường phố Paris trong tuần lễ thời trang vừa diễn ra, các tín đồ thời trang với chiếc quần jeans bóng bay trở thành điểm nhấn nổi bật với dáng ống rộng phóng khoáng, mang lại cảm giác thoải mái, sành điệu ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc quần jeans bồng bềnh này hoàn hảo khi kết hợp với áo sơ mi trắng và áo phông, áo cardigan thanh lịch và áo khoác da, kết hợp với giày ba lê lãng mạn và giày lười nam tính, giày cao gót hoặc bốt cổ cao. Các màu sắc hợp thời trang bao gồm denim xanh cổ điển, ngay cả theo phong cách vintage, cũng như các màu kinh điển như denim sáng màu, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các tông màu tối hơn - từ đen đến xanh đậm.

Quần jeans bóng bay trên sàn diễn

Quần jeans bóng bay của nhà mốt Vivetta và Celine ẢNH: @VIVETTA, @CELINE

Xuất hiện trên sàn diễn thu đông 2025 - 2026, quần jeans bóng bay, hay còn được giới sành mốt gọi là quần jeans thùng, chắc chắn là một trong những kiểu dáng "chống nhàm chán" cần được chú trọng ngay cả trong phong cách thường ngày. Vivetta mang đến những thiết kế denim xanh đậm thanh lịch, kết hợp cùng áo khoác denim ngắn cùng tông và giày ba lê đỏ tươi với tất trắng lộ rõ. Trong khi đó, Celine lại mang đến phong cách mùa xuân hè tới với quần jeans nhẹ nhàng với họa tiết cổ điển, kết hợp cùng áo sơ mi trắng và blazer đen mạnh mẽ - chứng minh rằng ngay cả những phong cách ban ngày cơ bản nhất, chỉ cần một chút tinh chỉnh, cũng có thể biến hóa thành một phong cách mới mẻ và đương đại.