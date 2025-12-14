Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Chiếc quần bumster nổi tiếng, kiểu quần jeans cạp thấp được Alexander McQueen ra mắt vào những năm 1990, đang trở lại thời trang trên sàn diễn năm 2025 và 2026.Làm thế nào để mặc quần jeans cạp thấp mà vẫn trông kín đáo?
Khi ấy, quần cạp thấp đại diện cho sự nổi loạn, thách thức chuẩn mực ăn mặc và cả chuẩn mực hình thể.
Làm thế nào để biến một chiếc quần jeans táo bạo nhất trở nên thanh lịch, tinh tế hơn? Không còn là cuộc chơi của sự phô bày, xu hướng này phản ánh cách thời trang đương đại nhìn lại quá khứ bằng con mắt chọn lọc, điều chỉnh để phù hợp với thẩm mỹ và cơ thể của hiện tại.
Ở thời kỳ hoàng kim của những năm 2000, quần cạp siêu thấp gắn liền với văn hóa đại chúng: từ thảm đỏ đến đường phố, từ sàn diễn đến các biểu tượng phong cách. Nguồn gốc xa hơn của xu hướng này có thể truy về cuối những năm 1990, khi Alexander McQueen giới thiệu chiếc quần bumster trứ danh. Với phần cạp hạ thấp đến mức táo bạo, bumster không chỉ là một thiết kế, mà là tuyên ngôn về cơ thể, quyền tự do và ranh giới mong manh giữa thời trang và khiêu khích. McQueen không tạo ra quần cạp thấp để chiều lòng số đông, ông dùng nó để buộc người xem phải nhìn lại cách xã hội đánh giá hình thể con người.
Thay vì kéo cạp xuống thật thấp, nhiều nhà mốt chọn cách xử lý cạp chéo, cạp cong hoặc tạo lớp giả corset bên trong, mang lại hiệu ứng tôn dáng kín đáo hơn.
Quần cạp thấp ngày nay không còn là biểu tượng của một chuẩn hình thể duy nhất. Nó xuất hiện cùng nhiều cách phối: áo dáng dài, blazer rộng, sơ mi cấu trúc hoặc áo knit mềm mại, tạo nên tổng thể cân bằng giữa gợi cảm và tiết chế. Thông điệp không nằm ở việc khoe bao nhiêu da thịt, mà ở cách người mặc làm chủ tỷ lệ và phong thái.