Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Chiếc quần bumster nổi tiếng, kiểu quần jeans cạp thấp được Alexander McQueen ra mắt vào những năm 1990, đang trở lại thời trang trên sàn diễn năm 2025 và 2026.

Chiếc quần jeans cạp thấp để hở cả vùng eo, rốn chắc chắn sẽ làm say mê các tín đồ thời trang và gây xôn xao dư luận trong mùa thu đông năm nay ẢNH: @CARLYRAMSAY

Những chiếc quần jeans cạp thấp từ những năm 2000, giúp nâng mông đã trở lại, nhưng với phiên bản tinh tế hơn ẢNH: @BY.DARIA.DI

Chiếc áo polo crop top kết hợp cùng quần jeans cạp thấp cổ điển làm "bừng sáng" những ngày xám xịt ở Paris tại Tuần lễ thời trang Paris vừa qua ẢNH: @ACNESTUDIOS

Thiết kế ôm sát hông, cạp trễ sâu, thường tạo hiệu ứng nâng vòng 3 tương tự áo corset, từng khiến món đồ này vừa được tôn sùng vừa gây tranh cãi ẢNH: @FUNKYFORTY

Làm thế nào để mặc quần jeans cạp thấp mà vẫn trông kín đáo?

Khi ấy, quần cạp thấp đại diện cho sự nổi loạn, thách thức chuẩn mực ăn mặc và cả chuẩn mực hình thể.

Làm thế nào để biến một chiếc quần jeans táo bạo nhất trở nên thanh lịch, tinh tế hơn? Không còn là cuộc chơi của sự phô bày, xu hướng này phản ánh cách thời trang đương đại nhìn lại quá khứ bằng con mắt chọn lọc, điều chỉnh để phù hợp với thẩm mỹ và cơ thể của hiện tại.

Ở thời kỳ hoàng kim của những năm 2000, quần cạp siêu thấp gắn liền với văn hóa đại chúng: từ thảm đỏ đến đường phố, từ sàn diễn đến các biểu tượng phong cách. Nguồn gốc xa hơn của xu hướng này có thể truy về cuối những năm 1990, khi Alexander McQueen giới thiệu chiếc quần bumster trứ danh. Với phần cạp hạ thấp đến mức táo bạo, bumster không chỉ là một thiết kế, mà là tuyên ngôn về cơ thể, quyền tự do và ranh giới mong manh giữa thời trang và khiêu khích. McQueen không tạo ra quần cạp thấp để chiều lòng số đông, ông dùng nó để buộc người xem phải nhìn lại cách xã hội đánh giá hình thể con người.

Trên các sàn diễn mùa mốt 2025 và 2026, kiểu quần này được tái sinh với cấu trúc tinh vi hơn: đường cắt khéo léo, chất liệu dày dặn, phom dáng được tính toán để ôm gọn cơ thể mà không gây phản cảm ẢNH: @ELLAEMHOFF

Thay vì kéo cạp xuống thật thấp, nhiều nhà mốt chọn cách xử lý cạp chéo, cạp cong hoặc tạo lớp giả corset bên trong, mang lại hiệu ứng tôn dáng kín đáo hơn.

Sự trở lại này cũng cho thấy thay đổi trong tư duy thời trang ẢNH: @AMANDAPONTESOFICIAL

Quần cạp thấp ngày nay không còn là biểu tượng của một chuẩn hình thể duy nhất. Nó xuất hiện cùng nhiều cách phối: áo dáng dài, blazer rộng, sơ mi cấu trúc hoặc áo knit mềm mại, tạo nên tổng thể cân bằng giữa gợi cảm và tiết chế. Thông điệp không nằm ở việc khoe bao nhiêu da thịt, mà ở cách người mặc làm chủ tỷ lệ và phong thái.



