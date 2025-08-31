Quần jeans ống rộng, diện thế nào cũng chất

Từ áo sơ mi trắng đến áo blazer, dưới đây là một số trang phục giúp bạn phối chúng thật phong cách với quần jeans ống rộng cho những ngày đầu thu.
Phong cách tối giản, cuốn hút với quần jeans ống rộng
Chiếc túi nhỏ đeo vai cùng kính đen bản dày làm điểm nhấn, tôn thêm nét hiện đại và tự tin. Bản phối này vừa thoải mái để dạo phố, vừa đủ thanh lịch để xuất hiện trong các sự kiện thường ngày; có thể đồng hành cùng bạn cả ngày mà vẫn giữ vững chất thời trang.
Phong cách tối giản luôn mang đến sức hút đặc biệt, chỉ với một chiếc quần jeans dáng suông, bạn dễ dàng tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa thanh lịch. Khi kết hợp cùng áo quây hoặc áo sơ mi, áo thun.., set đồ không chỉ tôn dáng mà còn toát lên nét hiện đại, tự tin. Điểm xuyết thêm phụ kiện nhỏ gọn như kính râm hay túi mini, tổng thể trở nên hài hòa và cuốn hút.
Và cũng rất sang trọng với quần jeans ống rộng
Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại và dáng quần phóng khoáng mang lại vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa hiện đại, hoàn hảo cho những ngày dạo phố mùa lạnh mà vẫn giữ trọn thần thái thời thượng.
Bản phối vừa phóng khoáng, vừa phá cách, là minh chứng cho xu hướng menswear được biến tấu đầy thời thượng trong đời sống thường ngày.