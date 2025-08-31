Quần jeans ống rộng, diện thế nào cũng chất

Từ áo sơ mi trắng đến áo blazer, dưới đây là một số trang phục giúp bạn phối chúng thật phong cách với quần jeans ống rộng cho những ngày đầu thu.

Phong cách tối giản, cuốn hút với quần jeans ống rộng

Phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút: quần jeans ống rộng gam xanh đậm phối cùng áo quây dáng ôm màu đen, tạo nên tổng thể cân bằng giữa sự cá tính và gợi cảm ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc túi nhỏ đeo vai cùng kính đen bản dày làm điểm nhấn, tôn thêm nét hiện đại và tự tin. Bản phối này vừa thoải mái để dạo phố, vừa đủ thanh lịch để xuất hiện trong các sự kiện thường ngày; có thể đồng hành cùng bạn cả ngày mà vẫn giữ vững chất thời trang.

Kết hợp với áo thun dài tay và kính râm mỏng, quần ống rộng trở thành trang phục đường phố của thập niên 90 ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Áo cardigan dáng dài hở khuy mặc cùng quần jeans ống rộng với dép bệt xỏ ngón - phong cách đang thịnh hành của những ngày cuối hè đầu thu 2025 ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Áo sơ mi trắng oversized và áo thun body mang lại vẻ thanh lịch dễ dàng, đặc trưng của quần jeans ống rộng ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Phong cách tối giản luôn mang đến sức hút đặc biệt, chỉ với một chiếc quần jeans dáng suông, bạn dễ dàng tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa thanh lịch. Khi kết hợp cùng áo quây hoặc áo sơ mi, áo thun.., set đồ không chỉ tôn dáng mà còn toát lên nét hiện đại, tự tin. Điểm xuyết thêm phụ kiện nhỏ gọn như kính râm hay túi mini, tổng thể trở nên hài hòa và cuốn hút.

Và cũng rất sang trọng với quần jeans ống rộng

Vải tuýt đen và ngọc trai khiến chiếc quần jeans rộng thùng thình nhất trong tủ đồ của bạn cũng trở nên cực kỳ sang trọng ẢNH: PARISFASHIONWEEK

Quý cô sành điệu diện quần jeans ống rộng xanh nhạt, phối cùng áo khoác lông đen sang trọng và khăn trùm đầu tone sur tone ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại và dáng quần phóng khoáng mang lại vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa hiện đại, hoàn hảo cho những ngày dạo phố mùa lạnh mà vẫn giữ trọn thần thái thời thượng.

Phong cách menswear hiện đại với áo sơ mi trắng oversized, thắt cà vạt kẻ sọc, khoác ngoài blazer xám dáng rộng và quần jeans ống rộng ẢNH: @LUVDENIM

Bản phối vừa phóng khoáng, vừa phá cách, là minh chứng cho xu hướng menswear được biến tấu đầy thời thượng trong đời sống thường ngày.

Phong cách denim on denim cá tính với áo khoác jean dáng boxy phối cùng quần jeans ống rộng xanh đậm. Chiếc túi clutch da màu nâu và đôi xăng đan hở mũi tạo điểm nhấn thanh lịch, cân bằng giữa sự mạnh mẽ và nét nữ tính ẢNH: @LUVDENIM



