Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Quần jeans ống rộng không chỉ đại diện cho phong cách trẻ trung và cá tính mà đã trở thành biểu tượng denim sành điệu dẫn đầu xu hướng. Mùa thu 2025, chiếc quần này được mặc cùng áo tweed, áo thun dài tay, áo kiểu dễ thương, bodysuit, áo polo... tạo nên những góc nhìn mới đa dạng.
Quần jeans ống rộng và áo tweed là cặp đôi bất bại của mùa
Quay trở lại sau một năm, quần jeans ống rộng và áo tweed bắt đầu phủ sóng các nẻo đường dẫn về các tuần lễ thời trang đang diễn ra. Áo tweed đen dáng lửng (cropped), áo tweed dáng gile hoàn hảo phối cùng quần denim cạp cao ống rộng, tạo thành cặp đôi bất bại của mùa.
Bên cạnh tweed, đừng quên quần jeans còn mặc đẹp với những kiểu áo điệu đà như blouse, mongtoghi, áo hai dây cúp ngực, áo trễ vai, tank top hay áo sơ mi ngắn tay, làm nên các bản phối sành điệu, trẻ trung đến ngạc nhiên. Các bản phối này thường gợi ý nàng nên phối thêm băng đô ruy băng, túi cói, sneakers hay những kiểu tóc đáng yêu như thắt bím, kẹp nơ nhiều màu sắc...
Mê phong cách Hàn Quốc, nàng không thể bỏ qua mẫu quần jeans màu xanh nhạt này. Thiết kế vừa dễ mặc, dễ phối, thuận tiện cho nhiều mục đích mặc đi chơi, đi học hay đi cà phê cùng bạn bè
ẢNH: DAMZI HOUSE
Thiết kế dáng ống rộng dài chạm đất, chất vải mềm rũ mặc lên vừa tôn dáng vừa tạo vibe thảnh thơi, sành điệu; cạp cao tôn đôi chân dài, có nhiều lựa chọn phối với áo crop top, blouse, sơ mi đều xinh đẹp, trẻ trung và cuốn hút
ẢNH: DAMZI HOUSE
Có vô số lựa chọn để nàng ứng dụng khi trót yêu quần jeans ống rộng. Từ những gam màu đặc sắc đến kiểu áo mặc cùng - áo polo kẻ, áo nhún bẹt vai, bodysuit hai dây cá tính, từ sự chỉn chu lịch thiệp, sành điệu đến ngộ nghĩnh đáng yêu khi diện jeans và giày croc
ẢNH: LÀMIN APPAREL