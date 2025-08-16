  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/08/2025 16:00 GMT+7

Quần jeans ống rộng dường như không có bất kỳ 'đối thủ' xứng tầm nào trong mùa thu 2025. Không chỉ là món đồ được các tín đồ trẻ tuổi yêu thích mà thiết kế denim đặc trưng này đã trở thành 'chân ái' của mọi cô gái, mọi phong cách thời trang.

Quần jeans ống rộng không chỉ đại diện cho phong cách trẻ trung và cá tính mà đã trở thành biểu tượng denim sành điệu dẫn đầu xu hướng. Mùa thu 2025, chiếc quần này được mặc cùng áo tweed, áo thun dài tay, áo kiểu dễ thương, bodysuit, áo polo... tạo nên những góc nhìn mới đa dạng.

Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 1.

Quần jeans ống rộng, áo tweed và giày cao gót làm nên bản phối hoàn hảo cho tiết trời đầu thu. Thiết kế denim màu xanh sáng có điểm nhấn là các họa tiết ẩn hiện trên nền vải

ẢNH: ASIA TYPEK

Quần jeans ống rộng và áo tweed là cặp đôi bất bại của mùa

Quay trở lại sau một năm, quần jeans ống rộng và áo tweed bắt đầu phủ sóng các nẻo đường dẫn về các tuần lễ thời trang đang diễn ra. Áo tweed đen dáng lửng (cropped), áo tweed dáng gile hoàn hảo phối cùng quần denim cạp cao ống rộng, tạo thành cặp đôi bất bại của mùa.

Bên cạnh tweed, đừng quên quần jeans còn mặc đẹp với những kiểu áo điệu đà như blouse, mongtoghi, áo hai dây cúp ngực, áo trễ vai, tank top hay áo sơ mi ngắn tay, làm nên các bản phối sành điệu, trẻ trung đến ngạc nhiên. Các bản phối này thường gợi ý nàng nên phối thêm băng đô ruy băng, túi cói, sneakers hay những kiểu tóc đáng yêu như thắt bím, kẹp nơ nhiều màu sắc...

Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 2.

Tận hưởng sự rực rỡ của những ngày cuối hạ với nắng, gió và những cơn mưa bất chợt khi nàng xinh đẹp rạng ngời cùng bản phối jeans, crop top và áo khoác nhẹ từ sơ mi ngắn tay

ẢNH: @DA_HLIA_

Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 3.
Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 4.

Mê phong cách Hàn Quốc, nàng không thể bỏ qua mẫu quần jeans màu xanh nhạt này. Thiết kế vừa dễ mặc, dễ phối, thuận tiện cho nhiều mục đích mặc đi chơi, đi học hay đi cà phê cùng bạn bè

ẢNH: DAMZI HOUSE

Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 5.
Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 6.

 Thiết kế dáng ống rộng dài chạm đất, chất vải mềm rũ mặc lên vừa tôn dáng vừa tạo vibe thảnh thơi, sành điệu; cạp cao tôn đôi chân dài, có nhiều lựa chọn phối với áo crop top, blouse, sơ mi đều xinh đẹp, trẻ trung và cuốn hút

ẢNH: DAMZI HOUSE

Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 7.

Không phải ngẫu nhiên mà quần denim ống rộng trở thành "chân ái" cho mọi cô gái. Thiết kế này gợi mở vô số các phong cách, từ sự trưởng thành sành điệu, phong cách cá tính chất chơi đến vẻ đẹp thanh lịch và phóng khoáng đan xen

ẢNH: LÀMIN APPAREL

Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 8.

Quần baggy jeans phối bodysuit kẻ sọc tay dài vừa khéo khoe đường cut out bên hông, vừa cực kỳ thoải mái mà vẫn sành điệu, cá tính khi xuống phố

ẢNH: LÀMIN APPAREL

Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 9.
Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 10.
Cách phối quần jeans ống rộng trẻ trung và cá tính - Ảnh 11.

Có vô số lựa chọn để nàng ứng dụng khi trót yêu quần jeans ống rộng. Từ những gam màu đặc sắc đến kiểu áo mặc cùng - áo polo kẻ, áo nhún bẹt vai, bodysuit hai dây cá tính, từ sự chỉn chu lịch thiệp, sành điệu đến ngộ nghĩnh đáng yêu khi diện jeans và giày croc

ẢNH: LÀMIN APPAREL

