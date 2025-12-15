Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Trong thế giới thời trang nữ, có những công thức phối đồ luôn bền vững theo thời gian và không ngừng được phái đẹp yêu thích: quần jeans và áo sơ mi chính là một trong số đó. Dù xuất hiện trong bối cảnh công sở hay những buổi hẹn nhẹ nhàng, bộ đôi này vẫn đủ sức tạo nên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần sành điệu. Chỉ cần thay đổi màu sắc, chất liệu hay điểm nhấn nhỏ, chị em có thể biến hóa phong cách đa dạng từ dịu dàng, hiện đại đến cá tính đầy cuốn hút.

Quần jeans phối sơ mi dài tay

Phái đẹp yêu nét đẹp dịu dàng chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ bản phối giữa quần jeans ống đứng và áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu xanh dương. Áo sơ mi có phần cổ trắng tinh khôi giúp tổng thể trở nên sáng sủa và thanh lịch hơn. Khi sơ vin nhẹ nhàng với quần jeans xanh phom đứng, phần chân được kéo dài giúp vóc dáng thêm thanh thoát.

Kết hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn tông trắng và túi xách da cầm tay cùng màu, bạn đã có ngay bản phối chỉn chu mà vẫn mang vẻ nữ tính mềm mại ẢNH: @RUBIES.SG

Với những cô gái theo đuổi phong cách hiện đại, lựa chọn áo sơ mi trắng dài tay với phần tay bồng nhẹ và cổ chữ V tinh tế chính là gợi ý hoàn hảo. Kiểu dáng này tạo hiệu ứng vai thon gọn và phần cổ thanh thoát. Khi đi cùng quần jeans cạp cao họa tiết ca rô kẻ chéo thời thượng, bản phối lập tức trở nên nổi bật mà không cần phụ kiện cầu kỳ.

Hoàn thiện tổng thể với túi da cầm tay và giày cao gót, bạn đã sẵn sàng bước xuống phố hay tham gia những buổi tối gặp gỡ thân mật với phong thái tự tin, sang trọng ẢNH: LEIKA

Áo sơ mi trắng dài tay được nhấn bằng hàng cúc tông đỏ nổi bật và họa tiết nơ thêu trước ngực, giúp tổng thể bớt đơn điệu và trở nên hút mắt hơn. Khi sơ vin khéo léo vào quần jeans cạp cao, vòng eo được tôn gọn, đồng thời tạo tỷ lệ cơ thể lý tưởng. Phối cùng giày thể thao và túi tote màu đỏ - trắng, bạn có ngay diện mạo năng động nhưng vẫn lịch thiệp ẢNH: @LAMERFASHION

Mang tinh thần hiện đại và phóng khoáng hơn, những cô gái yêu sự mềm mại có thể lựa chọn áo sơ mi trắng chất liệu voan xuyên thấu để tạo nét gợi cảm tinh tế. Khi phối cùng quần jeans ống loe, đôi chân được “kéo dài” đầy tự nhiên, tạo cảm giác cao ráo và thời thượng.

Đi kèm giày thể thao trắng và đôi khuyên tai trái tim bản lớn làm điểm nhấn, tổng thể sẽ càng nổi bật và phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn giảng đường ẢNH: LEIKA

Quần jeans phối sơ mi kết hợp xăng đan cao gót

Nếu muốn tăng thêm phần sang trọng cho bộ đôi áo sơ mi - quần jeans, xăng đan cao gót chính là phụ kiện không thể thiếu. Một gợi ý hoàn hảo là sơ mi dáng ngắn điểm nhấn thắt nơ ở eo, kết hợp cùng quần jeans dáng suông đứng.

Thiết kế đai thun nhẹ nhàng ngay phần eo tạo hiệu ứng eo nhỏ, kết hợp với quần jeans xanh dáng đứng để tôn lên vóc dáng thon gọn. Phối cùng xăng đan cao gót màu đen là nàng đã có ngay bản phối thanh lịch để dạo phố hoặc ghé một quán cà phê nhẹ nhàng ẢNH: LEIKA

Không dừng ở vẻ đẹp hiện đại, phái đẹp sẽ thêm sang trọng khi lựa chọn chiếc áo sơ mi crop top phối cùng quần jeans cạp cao ống rộng với điểm nhấn là hai túi may nổi phía trước. Hoàn thiện bằng đôi xăng đan xỏ ngón tông trắng và túi xách da cầm tay giúp tôn lên tổng thể yêu kiều ẢNH: @MIENNSTORE

Quần jeans ống rộng phối sơ mi

Phong cách cá tính đang ngày càng được các cô gái trẻ yêu thích, và bản phối quần jeans ống rộng cùng sơ mi chính là đại diện tiêu biểu cho tinh thần phá cách đó.

Sơ mi crop top tay dài kết hợp với quần jeans ống rộng, điểm nhấn là túi xách và phụ kiện tóc tông đỏ nổi bật mang đến một tổng thể đầy tinh tế, ấn tượng ẢNH: @THECIUSAIGON

Áo sơ mi trắng dài tay phối cùng quần jeans ống rộng, phụ kiện là cà vạt đỏ và đôi giày thể thao màu trắng, phong cách trở nên phá cách và giàu năng lượng hơn ẢNH: @THECIUSAIGON

Bộ đôi quần jeans và áo sơ mi luôn là lựa chọn thông minh cho những cô gái muốn giữ phong thái thanh tao mà vẫn hiện đại. Chỉ cần tinh ý trong cách chọn chất liệu và phụ kiện, bạn sẽ luôn tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch đầy cuốn hút.