Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Trong thế giới thời trang nữ, có những công thức phối đồ luôn bền vững theo thời gian và không ngừng được phái đẹp yêu thích: quần jeans và áo sơ mi chính là một trong số đó. Dù xuất hiện trong bối cảnh công sở hay những buổi hẹn nhẹ nhàng, bộ đôi này vẫn đủ sức tạo nên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần sành điệu. Chỉ cần thay đổi màu sắc, chất liệu hay điểm nhấn nhỏ, chị em có thể biến hóa phong cách đa dạng từ dịu dàng, hiện đại đến cá tính đầy cuốn hút.
Quần jeans phối sơ mi dài tay
Phái đẹp yêu nét đẹp dịu dàng chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ bản phối giữa quần jeans ống đứng và áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu xanh dương. Áo sơ mi có phần cổ trắng tinh khôi giúp tổng thể trở nên sáng sủa và thanh lịch hơn. Khi sơ vin nhẹ nhàng với quần jeans xanh phom đứng, phần chân được kéo dài giúp vóc dáng thêm thanh thoát.
Với những cô gái theo đuổi phong cách hiện đại, lựa chọn áo sơ mi trắng dài tay với phần tay bồng nhẹ và cổ chữ V tinh tế chính là gợi ý hoàn hảo. Kiểu dáng này tạo hiệu ứng vai thon gọn và phần cổ thanh thoát. Khi đi cùng quần jeans cạp cao họa tiết ca rô kẻ chéo thời thượng, bản phối lập tức trở nên nổi bật mà không cần phụ kiện cầu kỳ.
Mang tinh thần hiện đại và phóng khoáng hơn, những cô gái yêu sự mềm mại có thể lựa chọn áo sơ mi trắng chất liệu voan xuyên thấu để tạo nét gợi cảm tinh tế. Khi phối cùng quần jeans ống loe, đôi chân được “kéo dài” đầy tự nhiên, tạo cảm giác cao ráo và thời thượng.
Quần jeans phối sơ mi kết hợp xăng đan cao gót
Nếu muốn tăng thêm phần sang trọng cho bộ đôi áo sơ mi - quần jeans, xăng đan cao gót chính là phụ kiện không thể thiếu. Một gợi ý hoàn hảo là sơ mi dáng ngắn điểm nhấn thắt nơ ở eo, kết hợp cùng quần jeans dáng suông đứng.
Quần jeans ống rộng phối sơ mi
Phong cách cá tính đang ngày càng được các cô gái trẻ yêu thích, và bản phối quần jeans ống rộng cùng sơ mi chính là đại diện tiêu biểu cho tinh thần phá cách đó.
Bộ đôi quần jeans và áo sơ mi luôn là lựa chọn thông minh cho những cô gái muốn giữ phong thái thanh tao mà vẫn hiện đại. Chỉ cần tinh ý trong cách chọn chất liệu và phụ kiện, bạn sẽ luôn tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch đầy cuốn hút.