Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh

Khẽ chạm vào cái lạnh đầu mùa cùng các bản phối tuyệt đẹp của quần jeans và áo tweed, nàng cảm nhận sự bồi hồi, vẻ đẹp tươi mới bừng sáng khi tận hưởng sự dễ chịu và thoải mái của denim song hành cùng cảm giác sang trọng, cổ điển từ vải dạ tweed.
Dành ưu tiên phối áo tweed và quần jeans xanh
Mọi chiếc quần denim đều có thể diện cùng áo tweed nhưng gam màu xanh denim đặc trưng vẫn là "chân ái" đáng được ưu tiên. Diện cặp đôi quần jeans xanh và áo tweed là chuẩn mực xu hướng thời trang mùa lạnh.
Quần denim xanh đen
Quần denim xanh đen hay các món đồ tối màu khác (xám, nâu đất, than chì...) có thể sử dụng để phối cùng áo tweed mang sắc đen chủ đạo hoặc kết hợp áo để tạo hình ảnh tương phản - đen và vàng, đen và đỏ...
Áo tweed cổ tròn nên được phối cùng áo dệt kim, áo sơ mi cổ sen hoặc bất cứ chiếc áo có phần cổ bẻ chườm lên phần cổ của áo khoác. Với thiết kế tweed có cổ bẻ phối màu trẻ trung, nàng nên dành ưu tiên cho áo thun trơn, crop top hoặc các mẫu áo mỏng nhẹ không cổ
ẢNH: ENTOW
Kết cấu sợi dệt thô của tweed đem lại cảm nhận khác biệt cho người mặc. Các gam màu trắng, đen chủ đạo có tính ứng dụng nhiều hơn nhưng lại kém độc đáo so với sắc vàng, hồng, đỏ hay đa màu sắc. Do vậy nàng có thể sẽ có cách chọn lựa riêng cho ngày thường nhật và dịp đặc biệt khi mặc tweed và denim
ẢNH: VICTORIA HAMUCHE, ENTOW