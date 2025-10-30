  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/10/2025 16:00 GMT+7

Đón gió heo may đầu mùa nàng đừng quên diện cặp đôi quần jeans và áo tweed. Là sự kết hợp của sang trọng và thoải mái, cặp đôi thời trang cổ điển giàu tính ứng dụng hằng ngày lại có thể giúp nàng gây ấn tượng khó quên ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Khẽ chạm vào cái lạnh đầu mùa cùng các bản phối tuyệt đẹp của quần jeans và áo tweed, nàng cảm nhận sự bồi hồi, vẻ đẹp tươi mới bừng sáng khi tận hưởng sự dễ chịu và thoải mái của denim song hành cùng cảm giác sang trọng, cổ điển từ vải dạ tweed.

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 1.

Nữ fashionista gây ấn tượng đặc biệt với bản phối denim và tweed, trong đó hai gam màu trắng và đen tương phản được phối layer nổi bật còn có thêm điểm nhấn là cổ áo hình cánh hoa

ẢNH: @EARN.MUIEN

Dành ưu tiên phối áo tweed và quần jeans xanh

Mọi chiếc quần denim đều có thể diện cùng áo tweed nhưng gam màu xanh denim đặc trưng vẫn là "chân ái" đáng được ưu tiên. Diện cặp đôi quần jeans xanh và áo tweed là chuẩn mực xu hướng thời trang mùa lạnh.

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 2.

Áo tweed mang đến cảm nhận rõ nét về thời trang cổ điển, tương đồng với vẻ đẹp bền bỉ mà những chiếc quần jeans xanh mang đến. Túi xách đeo vai cỡ nhỏ, giày loafer hoặc bốt cổ thấp, áo dệt kim cổ lọ hoặc sơ mi là những món đồ giúp hoàn thiện bản phối dành cho ngày trở gió

ẢNH: @EARN.MUIEN

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 4.

Áo tweed có vô số màu sắc và họa tiết khác biệt dựa vào thành phần của sợi dệt (bao gồm cả sợi kim tuyến giúp chất vải này luôn lấp lánh). Vẻ giản dị nhưng linh hoạt của quần denim vừa bổ sung, vừa làm nền cho chiếc áo tweed sang chảnh tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: VICTORIA HAMUCHE

Quần denim xanh đen

Quần denim xanh đen hay các món đồ tối màu khác (xám, nâu đất, than chì...) có thể sử dụng để phối cùng áo tweed mang sắc đen chủ đạo hoặc kết hợp áo để tạo hình ảnh tương phản - đen và vàng, đen và đỏ...

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 5.

Song Hye Kyo diện áo tweed kết hợp tông màu đen, xanh quân đội và sọc trắng cùng quần dài tối màu - điểm sáng đặt ở phần áo cổ lọ tay dài gam màu cream quý phái

ẢNH: INSTAGRAM NV

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 6.

Sắc trắng đen đan cài trên chất liệu tweed giúp bản phối cùng quần denim tối màu trở nên hợp lý và sành điệu hơn

ẢNH: SARA LEGGE

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 7.
Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 8.

Áo tweed cổ tròn nên được phối cùng áo dệt kim, áo sơ mi cổ sen hoặc bất cứ chiếc áo có phần cổ bẻ chườm lên phần cổ của áo khoác. Với thiết kế tweed có cổ bẻ phối màu trẻ trung, nàng nên dành ưu tiên cho áo thun trơn, crop top hoặc các mẫu áo mỏng nhẹ không cổ

ẢNH: ENTOW

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 9.
Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh - Ảnh 10.

Kết cấu sợi dệt thô của tweed đem lại cảm nhận khác biệt cho người mặc. Các gam màu trắng, đen chủ đạo có tính ứng dụng nhiều hơn nhưng lại kém độc đáo so với sắc vàng, hồng, đỏ hay đa màu sắc. Do vậy nàng có thể sẽ có cách chọn lựa riêng cho ngày thường nhật và dịp đặc biệt khi mặc tweed và denim

ẢNH: VICTORIA HAMUCHE, ENTOW


