Quần jeans và giày ba lê, sự kết hợp hoàn hảo trong mùa thu

4 ý tưởng thời trang dễ dàng kết hợp quần jeans và giày ba lê theo xu hướng mùa thu để truyền cảm hứng.
Quần jeans, giày ba lê và áo khoác da
Kiểu quần jeans kinh điển của thập niên 90 đã trở lại, cạp cao và dáng suông, ôm vừa vặn mà không hề bó sát; kết hợp cùng giày ba lê da và áo khoác da lộn - một trong những món đồ khoác ngoài không thể thiếu cho mùa giữa năm. Một chiếc túi xách nâu, đủ mọi sắc thái, là món đồ không thể thiếu.
Quần jeans ống rộng, giày ba lê hai tông màu và áo tweed thanh lịch
Quần denim xanh nhạt hay cả xanh đậm là một trong những kiểu dáng thời thượng nhất đáng để đầu tư, chúng hiện diện trên sàn diễn, trong phong cách đường phố; và các tín đồ thời trang sẽ mặc chiếc quần jeans này trong suốt mùa lạnh. Chúng là sự thay thế hoàn hảo cho quần tây thanh lịch, ngay cả khi mặc vào buổi tối. Hãy kết hợp chúng với một đôi giày ba lê mềm mại, tối giản, cực kỳ thoải mái, và cho phong cách ban ngày với chiếc áo khoác barn jacket (áo khoác nông trại) mang phong cách grandpa kinh điển với tông màu nổi bật.
Quần jeans ống lửng mắt cá chân và giày ba lê đục lỗ
Hãy kết hợp chúng với một đôi giày ba lê đục lỗ, bằng da hoặc lưới mỏng nhẹ, và một chiếc áo khoác trench coat. Quần jeans ngắn kết hợp cùng giày ba lê đục lỗ mang lại một diện mạo trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn giữ nét tinh tế.