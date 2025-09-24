Quần jeans và giày ba lê, sự kết hợp hoàn hảo trong mùa thu

4 ý tưởng thời trang dễ dàng kết hợp quần jeans và giày ba lê theo xu hướng mùa thu để truyền cảm hứng.

Thanh lịch kiểu Parisian: quần jeans xanh nhạt kết hợp giày ba lê đen - công thức đơn giản nhưng đầy tinh tế cho những ngày thu dạo phố ẢNH: @RGPROPRIO.LUKUCHIKI

Quần jeans, giày ba lê và áo khoác da

Sự tối giản trong đôi giày ba lê mũi nhọn tạo cảm giác thanh thoát, sang trọng, mang lại nét thanh lịch, còn quần jeans xanh nhạt mang hơi thở phóng khoáng, trẻ trung - một công thức hoàn hảo cho ngày dạo phố

ẢNH: @ANJASAREA

ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Kiểu quần jeans kinh điển của thập niên 90 đã trở lại, cạp cao và dáng suông, ôm vừa vặn mà không hề bó sát; kết hợp cùng giày ba lê da và áo khoác da lộn - một trong những món đồ khoác ngoài không thể thiếu cho mùa giữa năm. Một chiếc túi xách nâu, đủ mọi sắc thái, là món đồ không thể thiếu.

Quần jeans ống rộng, giày ba lê hai tông màu và áo tweed thanh lịch



Quần jeans ống rộng không chỉ dành cho phong cách thường ngày, chúng còn có thể là sự lựa chọn hoàn hảo để tạo nên vẻ ngoài sành điệu khi kết hợp với giày ba lê hai tông màu và áo cardigan dạ tweed thanh lịch

ẢNH: @VERAVANERP

Trên đường phố Paris, fashionista Alexandra Lapp đã diện combo quần jeans và giày ba lê hai sắc màu cùng với người mẹ "thời trang" của mình ẢNH: @ALEXANDRA LAPP

Quần denim xanh nhạt hay cả xanh đậm là một trong những kiểu dáng thời thượng nhất đáng để đầu tư, chúng hiện diện trên sàn diễn, trong phong cách đường phố; và các tín đồ thời trang sẽ mặc chiếc quần jeans này trong suốt mùa lạnh. Chúng là sự thay thế hoàn hảo cho quần tây thanh lịch, ngay cả khi mặc vào buổi tối. Hãy kết hợp chúng với một đôi giày ba lê mềm mại, tối giản, cực kỳ thoải mái, và cho phong cách ban ngày với chiếc áo khoác barn jacket (áo khoác nông trại) mang phong cách grandpa kinh điển với tông màu nổi bật.

Quần jeans ống lửng mắt cá chân và giày ba lê đục lỗ

Bạn có thể thích hoặc không thích chúng, nhưng quần jeans ống lửng này vẫn là một trong những kiểu dáng thời thượng nhất của tiết trời giao mùa ẢNH: @R_O_X_A_N_E

Hãy kết hợp chúng với một đôi giày ba lê đục lỗ, bằng da hoặc lưới mỏng nhẹ, và một chiếc áo khoác trench coat. Quần jeans ngắn kết hợp cùng giày ba lê đục lỗ mang lại một diện mạo trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn giữ nét tinh tế.