Thời trang 24/7

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/10/2025 16:00 GMT+7

Quần jeans xanh có thể diện vào mọi lúc trong năm, do vậy chiếc quần này được xem như kiểu trang phục 'vạn năng', vừa có thể bụi bặm, cá tính vừa có thể sang trọng, cổ điển và thanh lịch.

Phối đồ cho mùa thu 2025 cùng quần jeans xanh, quý cô có thể chọn lựa nhiều phương án khác nhau. Từ kết hợp với áo blazer, áo khoác dáng dài, áo len hoặc đồ da lộn đến các bản phối nhẹ nhàng với quần denim và áo kiểu mỏng nhẹ, điệu đàng.

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 1.

Áo khoác thể thao kết hợp quần denim ống đứng mang lại hình ảnh năng động và linh hoạt, phù hợp cả đi làm lẫn đi chơi

ẢNH: AIMEE SONG

Ghi dấu phong cách linh hoạt, đa năng với quần jeans xanh

Hình ảnh phổ biến nhất của quần jeans xanh trong mùa thu đông cuối năm là kết hợp cùng các loại áo khoác - từ áo khoác jacket, áo khoác thể thao, trench coat đến blazer, cardigan... Tuy nhiên tùy vào phong cách chủ đạo mà mỗi bản phối lại có thể được điều chỉnh để có thể phù hợp với không gian và thời tiết.

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 2.

Quần jeans xắn gấu trở thành mảng màu nổi bật, ấn tượng cho bản phối thời trang gồm áo trench coat, quần denim, túi da, áo dệt kim cổ cao và mũ beret

ẢNH: WENYU

Quần jeans xanh và áo khoác dáng dài trench coat

Cặp đôi denim và trench coat được xem là "đặc sản" thời trang mùa lạnh. Có thể nàng không cần đợi đến khi tiết trời chuyển lạnh sâu mà vẫn có thể diện bản phối này xuống phố, hẹn hò cuối tuần. Bản phối này có tâm điểm ánh nhìn là sự tương phản nổi bật của sắc xanh denim cùng màu cream, nâu camel... đặc trưng từ thiết kế áo khoác dáng dài.

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 3.

Áo khoác dáng dài là đại diện cho phong cách mùa lạnh, có thể diện cùng quần jeans xanh ống rộng, quần denim ống loe... kèm theo áo len cổ tròn, áo dệt kim tay dài ấm áp

ẢNH: OLIVIA PALERMO

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 4.

Quần jeans ống loe rách gối và blazer dáng oversized cá tính kết hợp, giúp nàng tạo điểm nhấn thu hút sự chú ý trong phong cách đường phố

ẢNH: SOPHIE MARTINSON

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 5.

Một bản phối cổ điển nhưng không bao giờ lỗi mốt được tạo thành từ denim và blazer dáng ngắn. Bản phối dành cho nàng đi họp, đi làm, đi chơi đều phù hợp

ẢNH: JOSEFINE VOGT

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 6.

Sự tương phản của màu sắc denim và các thiết kế da lộn tạo nên ấn tượng thị giác khó quên

ẢNH: MANON

Trang phục da lộn và quần denim

Cũng giống như trench coat, các thiết kế từ vải da lộn mang tông màu nâu cam, nâu beige... như áo khoác, dây lưng, túi, bốt, giày loafer... mang đến vẻ ngoài hoàn hảo khi diện cùng denim. Nếu là một tín đồ thời trang thực thụ, nàng sẽ biết rằng đã bước vào mùa thu đông khi trên "news feed" tràn ngập các bản phối cùng chất liệu da lộn.

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 7.

Ghi dấu phong cách ấn tượng với bản phối đồng bộ cho mùa lạnh, kết hợp vải da lộn hoặc vải dạ hiện diện trên áo blazer khoác ngoài cùng chất len sợi dệt kim, denim và giày bốt da cổ thấp

ẢNH: VIKTORIJA

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 8.
Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 9.

Quần jeans xanh và áo kiểu là lựa chọn cho nàng dự các buổi tiệc nhẹ, tiệc trà chiều, hẹn hò lãng mạn hay tham gia những buổi gặp gỡ bất ngờ. Sự phóng khoáng, linh hoạt của hai item này tạo nên hình ảnh trẻ trung, hiện đại và sành điệu

ẢNH: MAVEN

Tận hưởng tiết thu mát mẻ với cặp đôi denim và áo kiểu

Hãy giải phóng bản thân khỏi những quy tắc ăn mặc đã quen thuộc để thay vào bằng những cặp đôi thời trang tươi trẻ và hiện đại. Quần jeans xanh phối áo cúp ngực xếp tầng, quần denim đính kết phối áo corset hay các thiết kế blouse... mang đến góc nhìn vừa dịu dàng, cá tính vừa cuốn hút.

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa- Ảnh 10.

Khác với áo sơ mi cổ điển, những mẫu áo blouse mềm mại, dịu dàng và nữ tính hơn khi được đan cài nhiều chi tiết cách tân như các đường viền ren, bèo nhún, xếp ly...

ẢNH: MELODIE BANFIELD


quần jeans xanh Quần jeans quần denim áo khoác Áo khoác dáng dài áo blouse

