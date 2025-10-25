Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa

Phối đồ cho mùa thu 2025 cùng quần jeans xanh, quý cô có thể chọn lựa nhiều phương án khác nhau. Từ kết hợp với áo blazer, áo khoác dáng dài, áo len hoặc đồ da lộn đến các bản phối nhẹ nhàng với quần denim và áo kiểu mỏng nhẹ, điệu đàng.
Ghi dấu phong cách linh hoạt, đa năng với quần jeans xanh
Hình ảnh phổ biến nhất của quần jeans xanh trong mùa thu đông cuối năm là kết hợp cùng các loại áo khoác - từ áo khoác jacket, áo khoác thể thao, trench coat đến blazer, cardigan... Tuy nhiên tùy vào phong cách chủ đạo mà mỗi bản phối lại có thể được điều chỉnh để có thể phù hợp với không gian và thời tiết.
Quần jeans xanh và áo khoác dáng dài trench coat
Cặp đôi denim và trench coat được xem là "đặc sản" thời trang mùa lạnh. Có thể nàng không cần đợi đến khi tiết trời chuyển lạnh sâu mà vẫn có thể diện bản phối này xuống phố, hẹn hò cuối tuần. Bản phối này có tâm điểm ánh nhìn là sự tương phản nổi bật của sắc xanh denim cùng màu cream, nâu camel... đặc trưng từ thiết kế áo khoác dáng dài.
Trang phục da lộn và quần denim
Cũng giống như trench coat, các thiết kế từ vải da lộn mang tông màu nâu cam, nâu beige... như áo khoác, dây lưng, túi, bốt, giày loafer... mang đến vẻ ngoài hoàn hảo khi diện cùng denim. Nếu là một tín đồ thời trang thực thụ, nàng sẽ biết rằng đã bước vào mùa thu đông khi trên "news feed" tràn ngập các bản phối cùng chất liệu da lộn.
Quần jeans xanh và áo kiểu là lựa chọn cho nàng dự các buổi tiệc nhẹ, tiệc trà chiều, hẹn hò lãng mạn hay tham gia những buổi gặp gỡ bất ngờ. Sự phóng khoáng, linh hoạt của hai item này tạo nên hình ảnh trẻ trung, hiện đại và sành điệu
ẢNH: MAVEN
Tận hưởng tiết thu mát mẻ với cặp đôi denim và áo kiểu
Hãy giải phóng bản thân khỏi những quy tắc ăn mặc đã quen thuộc để thay vào bằng những cặp đôi thời trang tươi trẻ và hiện đại. Quần jeans xanh phối áo cúp ngực xếp tầng, quần denim đính kết phối áo corset hay các thiết kế blouse... mang đến góc nhìn vừa dịu dàng, cá tính vừa cuốn hút.