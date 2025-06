Quần ống rộng giúp nàng vừa thoải mái vừa thời thượng

Không chỉ đơn thuần là món đồ giúp phái đẹp "dễ thở" hơn trong những ngày nắng nóng, quần ống rộng ngày nay đã được biến tấu phong phú, chinh phục cả môi trường công sở nghiêm túc lẫn những buổi dạo phố đầy phóng khoáng.

ẢNH: @PHUONGANHPH

Quần ống rộng cạp cao chính là điểm nhấn hoàn hảo trong set đồ công sở ngày hè. Với phom dáng suông và đường ly sắc nét, chiếc quần không chỉ giúp kéo dài đôi chân mà còn mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng suốt cả ngày. Khi được phối cùng áo sơ mi trắng, thắt lưng đen bản nhỏ và đôi giày cao gót thanh mảnh, quần ống rộng trở nên nổi bật hơn nhờ khả năng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, vừa thời thượng. Đây chính là món đồ giúp nàng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và nét chỉn chu đầy cuốn hút nơi làm việc.

ẢNH: @BN_LENGUYEN

Quần tây ống rộng gam màu nâu trung tính trở thành tâm điểm của bản phối nhờ phom dáng suông hiện đại và sắc độ trầm ấm dễ phối đồ. Khi kết hợp cùng áo tank top ôm sát đơn giản, chiếc quần giúp cân bằng tổng thể, tạo nên sự hài hòa giữa nét mềm mại và cá tính. Đôi giày sneakers năng động mang đến tinh thần trẻ trung, thoải mái nhưng không làm lu mờ quần ống rộng, ngược lại càng tôn lên vẻ phóng khoáng và thời thượng cho tổng thể trang phục. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những cô nàng yêu phong cách tối giản mà vẫn muốn khẳng định cá tính riêng.

ẢNH: @KHONGTUQUYNH889

Quần jeans ống rộng phối cùng áo hai dây ôm sát tạo nên tổng thể cân đối, tôn dáng và đầy cá tính. Chất liệu denim cứng cáp cùng thiết kế cạp cao giúp đôi chân trông dài hơn, mang lại vẻ ngoài phóng khoáng. Khi kết hợp với túi xách nhỏ, kính mát và sneakers hoặc xăng đan, bản phối trở nên sành điệu, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ cuối tuần.

ẢNH: _LUONGTHUYLINH_

Chiếc quần jeans ống rộng được đính hạt cườm nhỏ tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ nhàng, đủ để trở thành điểm nhấn nổi bật cho cả set đồ. Với thiết kế đã thu hút ánh nhìn, nàng không cần phối đồ cầu kỳ mà chỉ cần kết hợp cùng một chiếc áo hở vai vạt xẻ lệch, vừa gợi cảm vừa cá tính. Hoàn thiện bản phối bằng túi xách cầm tay, một đôi xăng đan hoặc dép đơn giản, thêm chút trang sức như khuyên tai bản nhỏ hay vòng cổ mảnh, nàng đã có ngay bản phối sành điệu cho những buổi hẹn hò, cà phê hay dạo phố ngày hè.

Với những cô nàng yêu thích sự năng động pha chút quyến rũ, quần nỉ ống rộng dáng thể thao là lựa chọn không thể bỏ qua. Khi được phối cùng áo trễ vai, món đồ này mang đến bản phối vừa thoải mái vừa phóng khoáng, thể hiện tinh thần trẻ trung đầy cuốn hút.

ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Không gò bó, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều dáng người. Quần ống rộng chính là lựa chọn tinh tế cho nàng hiện đại. Dù là một buổi hẹn hò, dạo phố hay chuyến du lịch ngắn ngày, chỉ cần một chiếc quần ống rộng và một chút biến tấu trong cách kết hợp, nàng đã có thể tự tin tỏa sáng với gu thời trang riêng của mình. Đó cũng là lý do vì sao món đồ này luôn hiện diện trong danh sách "must have" của những cô gái yêu sự tự do, thoải mái nhưng vẫn muốn thật nổi bật và cuốn hút.