Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Không phải ngẫu nhiên mà quần ống rộng lại được săn đón nhất trong những năm gần đây. Với khả năng tôn dáng và sự đa dạng trong cách phối đồ, quần ống rộng chính là "vị cứu tinh" giúp phái đẹp tự tin hơn.
Quần tây ống rộng và sơ mi: diện mạo công sở kinh điển
Điểm nhấn là phần cổ áo độc đáo như một chiếc cà vạt hoặc áo choàng trên vai. Bộ trang phục này dễ dàng tôn lên sự thoải mái cho người mặc nhờ vào kiểu dáng rộng rãi của quần ống rộng.
Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho môi trường công sở hoặc các sự kiện cần sự trang trọng nhưng không cứng nhắc.
Quần ống rộng, áo thun: tạo phong cách trẻ trung
Thêm điểm nhấn trong phong cách với chiếc khăn lụa chấm bi quàng cổ, giúp trang phục thêm phần mềm mại và có chiều sâu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo ấn tượng.
Quần ống rộng và áo len mỏng cho ngày se lạnh đầu thu
Quần ống rộng màu kem nhạt rất trang nhã và dễ phối đồ đi cùng với áo len dệt kim mỏng. Bộ trang phục cân bằng giữa sự thoải mái và vẻ ngoài lịch sự.
Dạo phố cá tính với quần ống rộng phối tank top
Quần ống rộng màu trắng kết hợp với áo tank top màu xám tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng. Phối thêm chiếc túi xách màu đen giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể.
Quần ống rộng kết hợp với blazer đồng bộ cho nàng hiện đại
Sự kết hợp giữa áo khoác blazer, mũ lưỡi trai và giày thể thao đã phá vỡ khuôn mẫu trang phục công sở truyền thống, tạo nên vẻ ngoài sành điệu.