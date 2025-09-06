Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Không phải ngẫu nhiên mà quần ống rộng lại được săn đón nhất trong những năm gần đây. Với khả năng tôn dáng và sự đa dạng trong cách phối đồ, quần ống rộng chính là "vị cứu tinh" giúp phái đẹp tự tin hơn.

Quần tây ống rộng và sơ mi: diện mạo công sở kinh điển

Quần ống rộng màu trắng kết hợp với áo sơ mi xanh nhạt tạo cảm giác tươi mới, hiện đại ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Điểm nhấn là phần cổ áo độc đáo như một chiếc cà vạt hoặc áo choàng trên vai. Bộ trang phục này dễ dàng tôn lên sự thoải mái cho người mặc nhờ vào kiểu dáng rộng rãi của quần ống rộng.

Quần ống rộng màu đen phối cùng áo sơ mi giúp đôi chân người mặc dài hơn, trong khi áo sơ mi màu hồng nhạt làm tăng sự mềm mại và nữ tính ẢNH: @MIEU.VN

Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho môi trường công sở hoặc các sự kiện cần sự trang trọng nhưng không cứng nhắc.

Quần ống rộng, áo thun: tạo phong cách trẻ trung

Áo thun trắng ôm vừa vặn kết hợp với quần ống rộng màu đen, tạo sự tương phản đơn giản nhưng tinh tế ẢNH: @KUCHIMACHIC

Thêm điểm nhấn trong phong cách với chiếc khăn lụa chấm bi quàng cổ, giúp trang phục thêm phần mềm mại và có chiều sâu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo ấn tượng.

Phối quần ống rộng màu xám kết hợp với áo thun trắng ôm sát làm nổi bật vóc dáng thon gọn. Sự kết hợp giữa các màu trung tính tối giản giúp nàng thoải mái nhưng vẫn rất sang trọng ẢNH: @UNLEASHEDVN

Quần ống rộng và áo len mỏng cho ngày se lạnh đầu thu

Khi những cơn gió heo may đầu mùa bắt đầu ghé qua, là lúc "lên ngôi" của combo quần ống rộng và áo len mỏng ẢNH: @MICHU.OFFICIAL

Quần ống rộng màu kem nhạt rất trang nhã và dễ phối đồ đi cùng với áo len dệt kim mỏng. Bộ trang phục cân bằng giữa sự thoải mái và vẻ ngoài lịch sự.

Dạo phố cá tính với quần ống rộng phối tank top

Bộ trang phục mang phong cách năng động, hiện đại và rất phù hợp để đi dạo phố hoặc đi chơi ẢNH: @TTAMN

Quần ống rộng màu trắng kết hợp với áo tank top màu xám tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng. Phối thêm chiếc túi xách màu đen giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Quần ống rộng màu be nhạt có độ rủ mềm mại kết hợp với áo tank top dệt kim màu nâu sẫm, tạo nên sự kết hợp hài hòa về màu sắc. Sự kết hợp này không chỉ giúp tôn dáng, mà còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch ẢNH: @NAVIE.MINIMAL





Quần ống rộng kết hợp với blazer đồng bộ cho nàng hiện đại

Quần ống rộng và blazer oversized cùng tông màu be nhạt tạo nên một tổng thể đơn giản nhưng vẫn rất ấn tượng ẢNH: @VERYCRANBERRY

Sự kết hợp giữa áo khoác blazer, mũ lưỡi trai và giày thể thao đã phá vỡ khuôn mẫu trang phục công sở truyền thống, tạo nên vẻ ngoài sành điệu.