Thời trang 24/7

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/11/2025 20:00 GMT+7

Để tạo nên điểm sáng cho những bản phối đời thường sành điệu, nàng đừng quên bổ sung chiếc áo polo tay dài kẻ sọc vào tủ đồ mùa này. Cùng với quần ống rộng và váy dài, áo polo dệt kim với phần cổ bẻ đặc trưng giúp nàng khuấy đảo xu hướng và chinh phục mọi phong cách.

Được xem là một trong những chiếc áo "must have" mùa lạnh, áo polo dệt kim giúp mỗi quý cô đều có thể sở hữu cảm giác mặc đẹp một cách nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ thuận tiện. Với những gợi ý phối đồ cùng áo polo dưới đây, nàng có thêm nhiều ý tưởng hữu ích để tự mình làm nên các bản phối mới lạ, sang xịn mỗi ngày.

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 1.

Vẻ mềm mại cuốn hút ẩn hiện trong những phom dáng tinh giản và đặc sắc của chiếc áo polo dệt kim dành cho mùa lạnh. Màu đỏ rượu vang, màu xanh đen, sọc kẻ ngang xanh, đen và trắng, các thiết kế tay dài ấm áp hay tay ngắn viền sọc màu chính là lựa chọn mặc đẹp dễ dàng hằng ngày mà nàng không thể bỏ qua

ẢNH: FLEUR DELYS

Thăng hạng phong cách với áo polo dệt kim

Không hẹn mà gặp khi ngày càng nhiều cô gái chọn kết thân với các thiết kế len dệt kim mềm mại trong mùa đông lạnh giá. Vừa là thiết kế mặc kèm trong các bản phối layer, áo dệt kim còn có thể đứng riêng một cách độc lập khi được chăm chút thêm phần cổ bẻ thanh lịch. Polo dệt kim phối cùng váy dài hoặc quần ống rộng chính là cặp đôi hoàn hảo của mùa.

Khi chọn váy dài hoặc quần mặc cùng áo polo, hãy ưu ái các món đồ có cấu trúc lưng/cạp cao - chúng hữu ích trong việc "thu gọn" vòng 2, giúp nàng trông gọn gàng, tôn dáng và xinh đẹp hơn.

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 2.

Quần ống rộng từ chất vải denim trắng, denim xanh hay các thiết kế quần cạp cao công sở kết hợp cùng áo dệt kim cổ bẻ mang lại diện mạo thanh lịch, trang nhã mà vẫn năng động và hiện đại

ẢNH: FLEUR DELYS

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 3.

Chân váy denim dáng dài (midi hay maxi) đều là những ứng cử viên tiềm năng để mặc cùng polo dệt kim. Chi tiết cổ polo quen thuộc có thể sẽ được bo tròn mang đến cảm giác nữ tính và mềm mại hơn cho cả bản phối

ẢNH: FLEUR DELYS

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 4.

Từ phong cách công sở đến phong cách đường phố, từ những buổi dạo chơi đến hội họp, đi làm hằng ngày đến những sự kiện... cặp đôi váy dài và áo polo dệt kim luôn là lựa chọn hữu dụng và thú vị

ẢNH: BOHEE

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 5.

Với một thiết kế len dệt kim, quý cô có nhiều lựa chọn phối đồ - từ chân váy midi dáng xòe, chân váy jean, quần lưng cao, quần denim trắng... Hãy luôn thêm vào bản phối những nét riêng mang tính cá nhân. Đó có thể là chiếc kính râm yêu thích, trang sức, một chiếc túi cầm tay hoặc đôi giày êm chân rất đỗi ưa chuộng của riêng nàng

ẢNH: BOHEE

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 6.

Áo len cổ bẻ phom suông sắc kem phối sọc navy mang hơi thở thanh lịch, nhẹ nhàng. Thiết kế dễ dàng phối cùng quần âu ống rộng, quần denim, váy midi... tạo nên những set đồ vừa ấm vừa gọn, lý tưởng cho những buổi sáng vội vã nhưng vẫn đầy tinh tế và thanh lịch

ẢNH: MACS

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 7.

Quần jeans ống rộng màu xanh bạc kết hợp cùng áo polo phối hai màu đen trắng tạo nét cá tính và nữ tính hòa quyện trong một tổng thể hài hòa nhưng phóng khoáng

ẢNH: ROUTINE

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa- Ảnh 8.

Bản phối mang tông màu trầm cho thấy sự chững chạc trưởng thành của người mặc. Phong cách vừa năng động lại thoải mái, vừa dễ dàng thay đổi mục đích sử dụng khiến các bản phối từ denim, len dệt kim, spandex... trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất mùa

ẢNH: AIME WOMEN


