Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa

Được xem là một trong những chiếc áo "must have" mùa lạnh, áo polo dệt kim giúp mỗi quý cô đều có thể sở hữu cảm giác mặc đẹp một cách nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ thuận tiện. Với những gợi ý phối đồ cùng áo polo dưới đây, nàng có thêm nhiều ý tưởng hữu ích để tự mình làm nên các bản phối mới lạ, sang xịn mỗi ngày.

Vẻ mềm mại cuốn hút ẩn hiện trong những phom dáng tinh giản và đặc sắc của chiếc áo polo dệt kim dành cho mùa lạnh. Màu đỏ rượu vang, màu xanh đen, sọc kẻ ngang xanh, đen và trắng, các thiết kế tay dài ấm áp hay tay ngắn viền sọc màu chính là lựa chọn mặc đẹp dễ dàng hằng ngày mà nàng không thể bỏ qua ẢNH: FLEUR DELYS

Thăng hạng phong cách với á o polo dệt kim

Không hẹn mà gặp khi ngày càng nhiều cô gái chọn kết thân với các thiết kế len dệt kim mềm mại trong mùa đông lạnh giá. Vừa là thiết kế mặc kèm trong các bản phối layer, áo dệt kim còn có thể đứng riêng một cách độc lập khi được chăm chút thêm phần cổ bẻ thanh lịch. Polo dệt kim phối cùng váy dài hoặc quần ống rộng chính là cặp đôi hoàn hảo của mùa.

Khi chọn váy dài hoặc quần mặc cùng áo polo, hãy ưu ái các món đồ có cấu trúc lưng/cạp cao - chúng hữu ích trong việc "thu gọn" vòng 2, giúp nàng trông gọn gàng, tôn dáng và xinh đẹp hơn.

Quần ống rộng từ chất vải denim trắng, denim xanh hay các thiết kế quần cạp cao công sở kết hợp cùng áo dệt kim cổ bẻ mang lại diện mạo thanh lịch, trang nhã mà vẫn năng động và hiện đại ẢNH: FLEUR DELYS

Chân váy denim dáng dài (midi hay maxi) đều là những ứng cử viên tiềm năng để mặc cùng polo dệt kim. Chi tiết cổ polo quen thuộc có thể sẽ được bo tròn mang đến cảm giác nữ tính và mềm mại hơn cho cả bản phối ẢNH: FLEUR DELYS

Từ phong cách công sở đến phong cách đường phố, từ những buổi dạo chơi đến hội họp, đi làm hằng ngày đến những sự kiện... cặp đôi váy dài và áo polo dệt kim luôn là lựa chọn hữu dụng và thú vị ẢNH: BOHEE

Với một thiết kế len dệt kim, quý cô có nhiều lựa chọn phối đồ - từ chân váy midi dáng xòe, chân váy jean, quần lưng cao, quần denim trắng... Hãy luôn thêm vào bản phối những nét riêng mang tính cá nhân. Đó có thể là chiếc kính râm yêu thích, trang sức, một chiếc túi cầm tay hoặc đôi giày êm chân rất đỗi ưa chuộng của riêng nàng ẢNH: BOHEE

Áo len cổ bẻ phom suông sắc kem phối sọc navy mang hơi thở thanh lịch, nhẹ nhàng. Thiết kế dễ dàng phối cùng quần âu ống rộng, quần denim, váy midi... tạo nên những set đồ vừa ấm vừa gọn, lý tưởng cho những buổi sáng vội vã nhưng vẫn đầy tinh tế và thanh lịch ẢNH: MACS

Quần jeans ống rộng màu xanh bạc kết hợp cùng áo polo phối hai màu đen trắng tạo nét cá tính và nữ tính hòa quyện trong một tổng thể hài hòa nhưng phóng khoáng ẢNH: ROUTINE

Bản phối mang tông màu trầm cho thấy sự chững chạc trưởng thành của người mặc. Phong cách vừa năng động lại thoải mái, vừa dễ dàng thay đổi mục đích sử dụng khiến các bản phối từ denim, len dệt kim, spandex... trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất mùa ẢNH: AIME WOMEN



