Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi hoàn hảo của mùa

Để tạo nên điểm sáng cho những bản phối đời thường sành điệu, nàng đừng quên bổ sung chiếc áo polo tay dài kẻ sọc vào tủ đồ mùa này. Cùng với quần ống rộng và váy dài, áo polo dệt kim với phần cổ bẻ đặc trưng giúp nàng khuấy đảo xu hướng và chinh phục mọi phong cách.
Được xem là một trong những chiếc áo "must have" mùa lạnh, áo polo dệt kim giúp mỗi quý cô đều có thể sở hữu cảm giác mặc đẹp một cách nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ thuận tiện. Với những gợi ý phối đồ cùng áo polo dưới đây, nàng có thêm nhiều ý tưởng hữu ích để tự mình làm nên các bản phối mới lạ, sang xịn mỗi ngày.
Thăng hạng phong cách với áo polo dệt kim
Không hẹn mà gặp khi ngày càng nhiều cô gái chọn kết thân với các thiết kế len dệt kim mềm mại trong mùa đông lạnh giá. Vừa là thiết kế mặc kèm trong các bản phối layer, áo dệt kim còn có thể đứng riêng một cách độc lập khi được chăm chút thêm phần cổ bẻ thanh lịch. Polo dệt kim phối cùng váy dài hoặc quần ống rộng chính là cặp đôi hoàn hảo của mùa.
Khi chọn váy dài hoặc quần mặc cùng áo polo, hãy ưu ái các món đồ có cấu trúc lưng/cạp cao - chúng hữu ích trong việc "thu gọn" vòng 2, giúp nàng trông gọn gàng, tôn dáng và xinh đẹp hơn.