Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa

Sở dĩ trang phục dệt kim được ưu ái hơn trong mùa thu là vì vẻ đẹp thanh lịch và lịch thiệp vốn có. Một chiếc áo len mỏng cổ tròn dệt họa tiết vặn thừng, một chiếc áo polo dệt kim đều có những nét đẹp riêng từ họa tiết hoa văn, màu sắc đến kiểu cổ bẻ đặc trưng. Nàng còn chần chờ gì mà không đi học, đi làm cùng những cặp đôi mới kết hợp từ áo dệt kim, chân váy dáng dài và quần ống rộng.
Làm mới tủ đồ cùng áo polo dệt kim, váy dài và quần ống rộng
Khi mùa thu "gõ cửa" cũng là lúc để nàng thay áo mới cho tủ đồ hằng ngày. Các thiết kế áo polo, áo len mỏng chính là những ứng cử viên sáng giá cho lựa chọn mặc đẹp, tinh tế và thoải mái. Chất liệu mỏng nhẹ mang lại sự thoáng mát, độ co giãn đàn hồi nhẹ nhàng không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn có tác dụng giấu nhược điểm một cách khéo léo.
Các thiết kế áo dệt kim có sự khác biệt đa dạng đến từ chi tiết phối màu kẻ ngang, họa tiết trên bề mặt dệt nổi, màu sắc pha trộn... Các gợi ý phối đồ thanh lịch nhất dành cho áo polo dệt kim là kết hợp với quần ống rộng cạp cao/chân váy dài/quần denim ống suông... Mỗi ngày xuống phố, nàng đều có thể làm mới diện mạo bằng cách chọn một gam màu mới, từ trắng đến hồng đào, từ đỏ trầm đến đen sọc, họa tiết...
Quần ống rộng có thể là kiểu quần tây cạp cao, quần denim xanh ống suông rộng rãi đều có thể vừa vặn khi phối cùng áo dệt kim. Bản phối có thể kết hợp thêm giày cao gót, túi xách cầm tay hoặc thêm khăn lụa thắt nơ
ẢNH: NEM FASHION
Họa tiết dệt nổi trên bề mặt chất liệu chính là nét độc đáo khó có thể bỏ qua từ áo dệt kim
ẢNH: NEM FASHION
Diện mạo rạng rỡ, trẻ trung của nàng trong các bản phối chân váy xếp ly màu be và áo polo dệt kim, áo len dệt kim họa tiết vặn thừng
ẢNH: CALIE
Dù là phong cách công sở hay dạo phố, các bản phối kết hợp từ các cặp đôi thời trang mới của mùa luôn giàu sức thuyết phục, sang trọng và thanh lịch từ mọi góc nhìn
ẢNH: NEM FASHION, SIXDO