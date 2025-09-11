  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/09/2025 08:00 GMT+7

Áo polo dệt kim đang là chiếc áo được mặc nhiều nhất ở thời điểm này, khi mùa đẹp nhất năm chào đón tín đồ thời trang bằng tiết trời mát nhẹ dịu dàng. Áo polo và quần ống rộng, áo len mỏng phối chân váy dài là những bản phối trang nhã hợp đi làm, đi chơi.

Sở dĩ trang phục dệt kim được ưu ái hơn trong mùa thu là vì vẻ đẹp thanh lịch và lịch thiệp vốn có. Một chiếc áo len mỏng cổ tròn dệt họa tiết vặn thừng, một chiếc áo polo dệt kim đều có những nét đẹp riêng từ họa tiết hoa văn, màu sắc đến kiểu cổ bẻ đặc trưng. Nàng còn chần chờ gì mà không đi học, đi làm cùng những cặp đôi mới kết hợp từ áo dệt kim, chân váy dáng dàiquần ống rộng.

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 1.

Bản phối trang nhã, thanh lịch dành cho mọi quý cô diện đi làm công sở, đi họp hay dạo bộ cuối tuần. Sắc trắng tinh khôi của chân váy dài tạo nên điểm tương đồng với áo

ẢNH: NEM FASHION

Làm mới tủ đồ cùng áo polo dệt kim, váy dài và quần ống rộng

Khi mùa thu "gõ cửa" cũng là lúc để nàng thay áo mới cho tủ đồ hằng ngày. Các thiết kế áo polo, áo len mỏng chính là những ứng cử viên sáng giá cho lựa chọn mặc đẹp, tinh tế và thoải mái. Chất liệu mỏng nhẹ mang lại sự thoáng mát, độ co giãn đàn hồi nhẹ nhàng không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn có tác dụng giấu nhược điểm một cách khéo léo.

Các thiết kế áo dệt kim có sự khác biệt đa dạng đến từ chi tiết phối màu kẻ ngang, họa tiết trên bề mặt dệt nổi, màu sắc pha trộn... Các gợi ý phối đồ thanh lịch nhất dành cho áo polo dệt kim là kết hợp với quần ống rộng cạp cao/chân váy dài/quần denim ống suông... Mỗi ngày xuống phố, nàng đều có thể làm mới diện mạo bằng cách chọn một gam màu mới, từ trắng đến hồng đào, từ đỏ trầm đến đen sọc, họa tiết...

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 2.

Phần cổ áo, bo tay áo và viền áo chính là những điểm nổi bật từ thiết kế dệt kim. Chúng tạo nên sự duyên dáng, sức hút và khả năng giấu nhược điểm hình thể. Thay đổi chân váy hay quần dài trong bản phối ban ngày bằng mini skirt hoặc quần shorts là nàng có ngay diện mạo trẻ trung, hiện đại cho buổi hẹn sau giờ làm

ẢNH: MADELEN

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 3.

Những bản phối kết hợp áo dệt kim đơn sắc và chân váy họa tiết luôn tạo nên ấn tượng khó quên. Gam màu tím thạch anh nổi bật, rực rỡ và cuốn hút trong sự quyến rũ của chất liệu len sợi và các nếp gấp xếp ly đồng điệu

ẢNH: SIXDO

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 4.

Không chỉ nhẹ tay, êm ái và thoáng mát, áo dệt kim mùa này dễ dàng lấy lòng quý cô nhờ bảng màu đa sắc - từ dải màu pastel trong trẻo, kẻ sọc cổ điển đến những gam màu xu hướng thời trang

ẢNH: SIXDO

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 5.
Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 6.

Quần ống rộng có thể là kiểu quần tây cạp cao, quần denim xanh ống suông rộng rãi đều có thể vừa vặn khi phối cùng áo dệt kim. Bản phối có thể kết hợp thêm giày cao gót, túi xách cầm tay hoặc thêm khăn lụa thắt nơ

ẢNH: NEM FASHION

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 7.
Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 8.

Họa tiết dệt nổi trên bề mặt chất liệu chính là nét độc đáo khó có thể bỏ qua từ áo dệt kim

ẢNH: NEM FASHION

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 9.
Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 10.

Diện mạo rạng rỡ, trẻ trung của nàng trong các bản phối chân váy xếp ly màu be và áo polo dệt kim, áo len dệt kim họa tiết vặn thừng

ẢNH: CALIE

Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 11.
Quần ống rộng, váy dài và áo polo dệt kim, cặp đôi mới của mùa - Ảnh 12.

Dù là phong cách công sở hay dạo phố, các bản phối kết hợp từ các cặp đôi thời trang mới của mùa luôn giàu sức thuyết phục, sang trọng và thanh lịch từ mọi góc nhìn

ẢNH: NEM FASHION, SIXDO


