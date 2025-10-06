  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/10/2025 08:00 GMT+7

Trong số những mẫu quần dài đẹp nhất tủ đồ không thể không nhắc đến quần ống rộng. Thiết kế này ngày càng được chăm chút cải tiến để làm mới từ chất liệu đến màu sắc, phom dáng và đường cắt để mang lại cho người mặc cảm giác thoải mái và thời thượng.

Không kén dáng, không bó hẹp người mặc trong bất kỳ phong cách cố định nào, quần ống rộng mang đến khả năng vô tận trong việc tạo nên những bản phối thời trang sành điệu và hợp mốt. Không gì có thể ngăn cản nàng tỏa sáng trong mùa thu này cùng các thiết kế quần ống rộng đa phong cách.

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 1.

Bản phối tông màu nâu be và trắng kem mang đến hình ảnh tiểu thư vừa trang nhã vừa thanh lịch. Quần ống rộng cạp cao xứng đáng là món đồ "must have" vì vừa giúp vóc dáng thon gọn hơn vừa đem lại sự dễ chịu, thoải mái cả ngày

ẢNH: HOIVU

Khoe đẳng cấp sành điệu với quần ống rộng mùa thu 2025

Nếu chưa từng diện quần ống rộng thì mùa thu 2025 chính là thời điểm nàng nên bắt đầu thử nghiệm phong cách với nhiều mẫu quần khác nhau. Từ thiết kế dáng suông đều từ hông xuống đến ống quần cho đến các mẫu quần có chi tiết xếp ly, quần ủi ly phẳng, quần denim đến kiểu quần có ống siêu rộng... mỗi thiết kế đều mang lại những hiệu ứng thú vị để nàng khám phá.

Ngoài việc kết hợp các mẫu áo khác nhau với cùng một thiết kế quần ống rộng, quý cô còn có thể thử nghiệm sáng tạo với các chất liệu có đặc tính khác nhau để tìm ra chiếc quần dài "chân ái". Bên cạnh đó, màu sắc của thiết kế này cũng sẽ trở thành điểm cộng nếu nàng khéo léo chọn đúng bản phối.

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 2.

Bảng màu hoàn hảo đẹp mắt của xanh cốm và cam đất mang lại cho nàng diện mạo trẻ trung và tươi mới. Thiết kế quần có ống siêu rộng mang đến sự dễ chịu dù mặc cả ngày, tuy nhiên hãy chú ý đến độ dài của gấu quần để tránh cảm giác xuề xòa, thiếu chỉn chu. Hãy chọn gấu quần chạm mắt cá kết hợp giày cao gót giúp tôn dáng uyển chuyển, thướt tha

ẢNH: CLASSIC LADY

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 3.

Quần xám kẻ sọc phối dây lưng đen bản nhỏ đồng điệu cùng áo len xám và sơ mi cho nàng công sở văn phòng ghi dấu phong cách khác biệt

ẢNH: DAHLIA

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 4.

Các thiết kế đậm chất công sở cổ điển vẫn có thể sành điệu trên đường phố nhờ khả năng phối đồ "cao tay" của quý cô. Quần dài có chi tiết xếp ly, họa tiết sọc kẻ chìm trên nền vải phối áo hai màu đen trắng gây ấn tượng qua sự chuyển tiếp nhẹ nhàng của màu sắc

ẢNH: PERNILLE TEISBAEK

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 5.
Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 6.

Nắm bắt ngay phong cách thời thượng từ các fashionista hàng đầu thế giới khi diện quần ống rộng. Các bản phối này đều chọn kết hợp quần ống dài chạm gót và áo đồng bộ về màu sắc và phom dáng. Bản phối này khi diện trong tiết trời lạnh có thể bổ sung thêm trench coat hoặc áo khoác dạng áo choàng

ẢNH: THE SOUL, LEONIE HANNE

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 7.
Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 8.

Quần jeans hay quần âu ống rộng đều mang lại sự thoải mái, dễ chịu và cảm giác sành điệu khi có sự kết hợp đúng và đủ. Quần denim phối áo kiểu, quần âu và gile len họa tiết quả trám mang đến nét phóng khoáng thú vị cho mùa thu

ẢNH: TAMU MCPHERSON, DAHLIA

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 9.
Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng- Ảnh 10.

Nàng ghi dấu phong cách chỉn chu, ấn tượng trong từng bản phối với quần ống rộng. Các lựa chọn này phù hợp cả với phong cách văn phòng, dạo phố, các cuộc hẹn quan trọng, tham dự sự kiện...

ẢNH: MYAN


