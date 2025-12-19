  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
19/12/2025 14:00 GMT+7

Trong bản đồ xu hướng mùa lạnh, quần shorts đang dần trở thành món đồ 'quyền lực' giúp phái đẹp thể hiện sự sang trọng, vừa khoe khéo đôi chân thon dài đầy cuốn hút.

Không còn là món đồ "khó diện", quần shortss đang chứng minh sức hút mạnh mẽ trong tủ đồ mùa lạnh của phái đẹp

Quần shorts dáng chữ A

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 1.

Quần shortss dáng chữ A luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán

ẢNH: CALIE

Với chất liệu dạ dày dặn, bề mặt mịn mướt và khả năng giữ phom chuẩn, thiết kế này giúp đôi chân trông thon gọn hơn rõ rệt. Phần cạp cao ôm eo tinh tế cùng đường may gọn gàng tạo nên tổng thể chỉn chu, tôn dáng một cách nhẹ nhàng.

Quần shortss dạ tweed

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 2.

Quần shorts dạ tweed, lựa chọn đáng cân nhắc nếu yêu thích phong cách năng động

ẢNH: CARDINA

Chất liệu tweed với bề mặt dệt vân nổi, vải chắc tay và đứng phom mang đến cảm giác cao cấp, thời trang. Thiết kế cạp cao cùng hàng cúc tinh tế không chỉ giúp ôm eo khéo léo mà còn kéo dài tỷ lệ đôi chân một cách tự nhiên. Kết hợp cùng áo len ôm dáng, set đồ trở nên tối giản nhưng vẫn ấm áp.

Quần shorts trắng

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 3.

Gam màu trắng luôn mang đến cảm giác tinh khôi và không bao giờ lỗi mốt

ẢNH: PANTIO

Chiếc quần shorts trắng trong bộ trang phục này gây ấn tượng với chất liệu đứng phom, đường may tinh xảo, vừa giữ ấm vừa tôn lên đôi chân thon dài. Phối cùng áo thun nâu caramel ấm áp và bốt cao cổ, tổng thể trang phục trở nên hài hòa về màu sắc, vừa trẻ trung vừa tinh tế.

Quần shorts xám đậm

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 4.

Quần shorts xám đậm là tâm điểm của set đồ mang hơi thở công sở hiện đại

ẢNH: CARDINA

Chất liệu dạ dày, đứng phom cùng đường cắt may dứt khoát giúp tôn eo thon và giữ dáng quần luôn gọn gàng. Màu xám trầm mang đến cảm giác chững chạc, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng trơn, tổng thể trang phục trở nên chỉn chu mà vẫn rất thời trang.

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 5.

Chiếc quần shorts dạ cao cấp gam màu nâu ấm áp mang đến cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên

ẢNH: NEM FASHION

Chất liệu dạ dày giúp quần giữ phom hoàn hảo, trong khi thiết kế cạp cao cùng chi tiết xếp ly tinh tế khéo léo tôn lên vòng 2 và kéo dài đôi chân. Phối cùng áo sơ mi tay dài họa tiết loang màu đầy ấn tượng giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn.

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 6.

Bộ trang phục nổi bật với quần shorts đen cạp cao, phom dáng đứng, ôm eo vừa vặn giúp đôi chân dài miên man

ẢNH: ORCHID

Điểm nhấn nằm ở hàng cúc vàng trên túi giả và thắt lưng, mang đến vẻ đẹp sang trọng, quyền lực và có chút cổ điển. Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng mềm mại với chi tiết bèo nhún, set đồ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa cứng cáp và nữ tính.

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa quần shorts cứng cáp và áo khoác dạ pastel mang đến hình ảnh thời thượng

ẢNH: TRÂN ALI STORE

Quần dày, đứng phom giúp định hình hông và nâng đỡ vòng 3 tinh tế, trong khi bề mặt vải dệt óng ánh nhẹ cùng đường may ẩn tạo cảm giác cao cấp. Chiếc áo tweed tay lửng đi cùng quần cùng tông tạo vẻ ngoài thanh lịch tuyệt đối.

Quần shorts sang trọng giúp nàng khoe chân dài quyến rũ mùa lạnh - Ảnh 8.

Một lựa chọn khác là set đồ dạ tweed đầy sang trọng và tinh tế, lúc này quần shorts dạ tweed cạp cao đóng vai trò trung tâm

ẢNH: CHESTER CHARLES

Phom dáng vừa vặn giúp tôn chân thon, chi tiết viền hồng đen ở túi tạo điểm nhấn cổ điển nhưng vẫn hiện đại. Áo khoác lửng tay ngắn kết hợp áo dệt kim trắng cổ tròn và nơ đen hoàn thiện vẻ ngoài thu hút.

 

