Áo phông họa tiết nhân đôi cá tính cho phong cách đường phố

Với những nàng yêu phong cách năng động và "bụi bặm", áo phông tay dài tông xám nhạt mang đến cảm giác vừa phóng khoáng vừa có chiều sâu thị giác. Phom áo rộng vừa phải giúp tổng thể thoải mái nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng nhờ độ rủ tự nhiên của chất liệu. Điểm nhấn nằm ở họa tiết chữ in bản lớn, tạo cảm giác mạnh mẽ. Khi kết hợp cùng quần jeans ống suông rách gối, set đồ trở nên “bụi bặm” có kiểm soát, không quá nổi loạn nhưng đủ để thể hiện cá tính.

Mũ lưỡi trai tối màu giúp cân bằng tổng thể, trong khi giày thể thao dáng basic giữ cho tổng thể sự liền mạch, phù hợp cho những buổi xuống phố dài ngày ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Nếu ưu tiên sự tinh giản trong những buổi dạo phố thường ngày, áo phông màu trắng với họa tiết nhỏ đặt lệch trên ngực là lựa chọn dễ ứng dụng. Phom áo rộng vừa đủ giúp cơ thể trông thanh thoát hơn, trong khi chi tiết in nhỏ mang lại điểm nhấn tinh tế, không làm mất đi sự tối giản cần có. Phối cùng quần shorts denim cạp cao, bản phối trở nên trẻ trung và gọn gàng, phù hợp với những ngày nắng nhẹ.



Áo phông trắng với họa tiết nhỏ trên ngực áo, đi cùng quần shorts denim tạo sự năng động khi xuống phố ngày thường ẢNH: @JUKY.SAN

Ở một sắc thái khác, áo phông dáng thể thao phối màu đỏ rượu vang và trắng kem mang đến phong cách retro cổ điển. Họa tiết số in lớn ở mặt trước tạo điểm nhấn thị giác mạnh, gợi liên tưởng đến phong cách thể thao thập niên cũ nhưng được làm mới bằng phom dáng hiện đại. Khi kết hợp cùng quần jeans ống suông dáng dài, tổng thể trở nên cân bằng giữa nét hoài cổ và tinh thần đường phố đương đại.



Áo phông oversized dáng thể thao phối quần jeans ống suông mang đến diện mạo cá tính, pha trộn tinh thần thể thao và thời trang đường phố ẢNH: ACFC

Với những cô nàng yêu sự đơn giản nhưng không nhạt nhòa, áo phông màu đen luôn là lựa chọn an toàn mà hiệu quả. Họa tiết in giữa thân áo với bảng màu tươi sáng giúp tổng thể có điểm nhấn rõ ràng, đồng thời tạo sự tương phản thú vị trên nền đen cơ bản. Khi phối cùng chân váy ngắn gam sáng, bản phối trở nên nữ tính nhưng vẫn giữ được nét năng động. Ngược lại, kết hợp với quần jeans xám ống suông lại mang đến cảm giác cá tính, mạnh mẽ hơn.



Áo phông họa tiết giữa áo nổi bật phối chân váy ngắn và giày thể thao tạo nên trang phục đời thường năng động mà vẫn cá tính ẢNH: CANIFA

Trong khi áo phông màu đen họa tiết phối quần jeans xám ống suông mang đến phong cách cá tính, dễ ứng dụng khi xuống phố ẢNH: CANIFA

Trong những chuyến đi biển, áo phông màu trắng tiếp tục phát huy ưu thế nhờ sự thoải mái và tinh giản. Dòng chữ in sắc xanh phía trước áo đủ để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, không làm mất đi cảm giác thư giãn cần có của kỳ nghỉ. Khi kết hợp cùng chân váy dài chất liệu mềm, dáng xòe nhẹ, bản phối mang đến sự bay bổng và nữ tính. Mũ cói và xăng đan đế thấp hoàn thiện tổng thể, giúp nàng vừa giữ được sự chỉn chu vừa tận hưởng trọn vẹn không khí biển.



Áo phông trắng họa tiết chữ phía trước phối chân váy dài và mũ cói mang đến phong cách biển nhẹ nhàng ẢNH: GUMAC

Áo phông màu trắng họa tiết khi phối cùng quần shorts da dáng suông tạo nên sự đối lập thú vị, chất liệu cotton mềm mại của áo cân bằng hoàn hảo với bề mặt da cá tính của quần. Trong khi đó, muốn nữ tính mà vẫn tôn nét năng động thì một chiếc áo phông trắng họa tiết chữ nhiều màu sắc là lựa chọn phù hợp, đi cùng chân váy dáng bí là dễ dàng vận động thoải mái cả ngày dài mà vẫn thời thượng.



Áo phông oversized với họa tiết dễ thương trước áo khi phối quần shorts da tạo nên diện mạo streetwear hiện đại ẢNH: MESPORT

Áo phông trắng phối chân váy bí mang đến phong cách hiện đại, thoải mái vận động ẢNH: ULA

Dù được phối cùng chân váy, quần jeans hay các món đồ mang hơi hướng thể thao, áo phông oversized graphic vẫn giữ trọn tinh thần tự do và ngẫu hứng. Đây không chỉ là một món đồ dễ mặc mà còn là tuyên ngôn phong cách dành cho những cô gái muốn khẳng định cá tính theo cách tự nhiên nhất.

