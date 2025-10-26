  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/10/2025 20:00 GMT+7

Với kiểu dáng cổ điển nhưng không phân biệt giới tính, quần tây ống rộng phù hợp với mọi kiểu giày. Có thể phối cùng với giày bệt, giày ba lê hay giày thể thao yêu thích, nhưng cũng có thể kết hợp với giày lười cổ điển, hoặc với giày cao gót thanh lịch, bốt cổ cao cho những dịp đặc biệt hơn.

Quần tây ống rộng may đo, xu hướng thời trang thu đông định nghĩa lại sự thanh lịch. Với kiểu dáng rộng rãi, thoải mái cho vẻ ngoài hiện đại nhưng vẫn sang trọng, chiếc quần này vừa thanh lịch vừa có thể phối với mọi trang phục, cả sáng lẫn tối. 

Quần tây ống rộng thoải mái để diện trong mùa thu đông

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Tại Tuần lễ thời trang Paris 2025, "nữ hoàng instagram" gốc Á, Yoyo đã diện chiếc quần tây ống rộng kẻ sọc hiện đại cùng chiếc áo da choàng crop mang hơi hướng cổ điển

ẢNH: @YOYOKULALA

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại và kiểu dáng chuẩn mực tạo nên tổng thể ấm áp nhưng không kém phần thời thượng

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Dù xuất hiện nơi công sở hay trên phố, quần ống rộng may đo vẫn dễ dàng biến hóa: chỉ cần thay đổi phụ kiện, đôi giày hoặc chiếc áo khoác, bạn đã có một diện mạo hoàn toàn mới

ẢNH: @CHEGIOIA.JP

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Một trong những xu hướng của mùa này chính là phong cách phối đồ đồng bộ: quần tây xám may đo kết hợp với áo khoác

ẢNH: @CLAIREROSE

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.

Diện quần ống rộng may đo tông ô liu cùng áo len cổ cao đồng điệu, fashionista người Nhật, Ami mang đến vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế - một gợi ý hoàn hảo cho phong cách thu đông 2025

ẢNH: @AMI927S

Không ồn ào hay phô trương, quần ống rộng may đo đang trở lại mạnh mẽ như biểu tượng mới của sự thanh lịch hiện đại. Với đường cắt tinh tế và phom dáng suông rộng, chiếc quần này mang đến vẻ ngoài vừa thoải mái vừa sang trọng - hoàn hảo cho tiết trời se lạnh của mùa thu đông.

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Phong cách tối giản nhưng quyền lực: quần ống rộng may đo phối cùng blazer oversized và áo len mỏng tông xám, lựa chọn thanh lịch hoàn hảo cho những ngày se lạnh

ẢNH: FB STYLE SECONDS

Phong cách đường phố cho thấy xu hướng quần tây ống rộng này có thể được áp dụng cho phong cách thường ngày, làm dịu đi sự "nghiêm túc" của những chiếc quần may đo bằng cách kết hợp màu sắc, tỷ lệ và phối đồ nhiều lớp.

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.

Cách phối quần ống rộng may đo cùng áo len cổ lọ và áo khoác lót lông không tay mang đến vẻ ngoài thời thượng, ấm áp và đầy khí chất

ẢNH: @ZUZANASTRASKA

Quần ống rộng may đo là món đồ thanh lịch mà vẫn thoải mái để diện trong mùa thu đông này. Khi bạn đang bí ý tưởng, dù bạn đang tìm kiếm một phong cách trang trọng, cổ điển cho công sở hay một bộ trang phục sành điệu cho bữa tối thứ bảy, quần ống rộng may đo sẽ luôn là cứu cánh. Tất nhiên, sự thành công của chúng còn phụ thuộc vào cách bạn phối đồ. Với kiểu dáng cổ điển nhưng không phân biệt giới tính, chúng phù hợp với hầu hết mọi món đồ mà bạn phối.


