Quần tây xếp ly chinh phục phong cách đường phố mùa thu đông

Những nếp gấp hoàn hảo, sự kết hợp tuyệt vời của chiếc quần tây xếp ly được coi là sự giao thoa giữa truyền thống may đo và phong cách đô thị.

Quần tây xếp ly tại Tuần lễ thời trang Milan

Một phong cách đường phố với quần tây xếp ly lịch lãm ẢNH: @FRANCESCABABBI

Khi đường ly sắc nét gặp bảng màu trung tính, tạo nên phong cách sang trọng mà vẫn phóng khoáng giữa đường phố Milan ẢNH: @FRANCESCABABBI

Quần xếp ly trở lại với phong cách đường phố nổi bật tại Tuần lễ thời trang Milan xuân hè 2026, được tái hiện với một chút phá cách cực kỳ đương đại. Một diện mạo thú vị với sự kết hợp hài hòa giữa tỷ lệ và độ tương phản màu sắc: Áo sơ mi màu mù tạt cắt may tinh tế kết hợp với quần tây xanh lá cây đậm. Điểm nhấn thời trang đến từ thắt lưng màu đất và các phụ kiện đồng bộ, biến hóa phong cách công sở cổ điển thành một bộ trang phục tinh tế và quyến rũ, hoàn hảo cho chốn thành thị.

Quần xếp ly dáng rộng, thể hiện sự phóng khoáng và tự do. Khi gam xanh ô liu gặp sắc vàng mù tạt, tạo nên bản phối vừa cổ điển vừa hiện đại cho mùa thu ẢNH: @HANAS.OFFICIAL.HN

Một ví dụ điển hình cho thấy quần xếp ly có thể hiện đại mà không làm mất đi vẻ trang trọng vốn có.

Quần xếp ly và đồ thể thao

Quần xếp ly với phong cách thể thao sang trọng ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Sự giao thoa giữa tinh thần athleisure năng động và nét sang trọng tối giản. Một bản phối hiện đại tôn lên vẻ tự tin và phóng khoáng của phong cách đường phố ẢNH: @JESSTHEFLIP

Quần xếp ly dáng rộng kết hợp áo phông và áo khoác tối màu, bản hòa âm giữa sự thoải mái và tinh thần avant-garde. Từng nếp gấp phóng khoáng tôn lên vẻ ngẫu hứng mà vẫn giữ trọn độ sang trọng của phong cách minimal street ẢNH: @ALU.20.17

Một xu hướng thời trang mới nổi khác được bắt gặp trên sàn diễn là kết hợp quần ống rộng với những món đồ thể thao, thể hiện khả năng thích ứng ngay cả với những bối cảnh thường ngày. Ở đây, mẫu quần ống rộng màu đen được cân bằng bởi áo gió phối màu và một chi tiết thanh lịch như vòng cổ ngọc trai. Kết quả là một sự kết hợp giữa thể thao và may đo, thể hiện hoàn hảo tinh thần Milan: sự nghiêm túc trong trang phục kết hợp với những chi tiết bất ngờ.