Thời trang 24/7

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản

Tiffany Trần
23/03/2026 20:00 GMT+7

Quần trắng - món đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là chìa khóa hoàn hảo cho phong cách tối giản.

Không đơn thuần là chiếc quần mang gam màu sáng trung tính, quần trắng còn đại diện cho tinh thần thanh lịch của người mặc.

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 1.

Chiếc quần jeans trắng - một thiết kế cơ bản nhưng không bao giờ lỗi mốt, kiểu dáng ống loe kéo dài đôi chân. Đi cùng là chiếc áo sơ mi trắng phom rộng thoải mái, cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh lịch cổ điển và nét hiện đại

ẢNH: @LIENHUONG20.11

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 2.

Trong những ngày hè rực nắng, quần trắng kết hợp áo hai dây mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Chiếc quần jeans trắng ôm sát với phom dáng cổ điển, sơ vin cùng áo hai dây trắng bản to, khéo léo làm nổi bật bờ vai trần thanh mảnh

ẢNH: @DOHA.HHVN

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 3.

Chiếc quần ống rộng màu trắng không chỉ giúp che khuyết điểm đôi chân mà còn dễ dàng hoạt động thoải mái cả ngày dài. Chiếc quần được phối cùng áo hai dây màu xanh nhạt, với thiết kế đơn giản và phần dây áo mảnh, tôn lên bờ vai trần quyến rũ

ẢNH: @_PHZY

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 4.

Chiếc quần màu trắng với đường cắt may tỉ mỉ, phom dáng ống rộng không chỉ tạo nên sự thoải mái. Phối cùng chiếc áo cúp ngực dáng peplum hoặc áo quây màu trắng hài hòa, giúp che khuyết điểm vòng 2 một cách khéo léo

ẢNH: @HH.VINTAGESHOP

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 5.

ẢNH: @GOM_HOUSEHCM

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 6.

Quần trắng ống rộng với chất liệu rủ nhẹ tạo chuyển động, phối cùng áo cổ yếm draping màu nâu sẫm, phần cổ xếp nếp tinh tế giúp tạo điểm nhấn, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc những chuyến dạo phố chiều cuối tuần

ẢNH: @GOM_HOUSEHCM

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 7.

Quần trắng lưng cao trở thành nền tảng hoàn hảo cho chiếc áo cổ yếm đen. Chi tiết xếp nếp cùng phần cạp cao khéo léo tăng tỷ lệ cơ thể. Sự tương phản giữa trắng và đen giúp diện mạo trở nên sắc nét, giữ trọn tinh thần tối giản thanh lịch

ẢNH: @HH.VINTAGESHOP

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản- Ảnh 8.

Chiếc quần vải trắng ống rộng với thiết kế tối giản, phối cùng áo baby tee màu đen viền trắng cổ điển, gợi liên tưởng đến tinh thần thể thao retro đầy cá tính. Sự tương phản nhẹ nhàng giữa hai gam màu cơ bản giúp bản phối trở nên nổi bật mà vẫn giữ được nét tinh giản vốn có

ẢNH: @TYRIBEE

 

quần trắng Thanh lịch Quần jeans quần ống rộng set đồ màu trắng

