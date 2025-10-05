Quần yếm giúp nàng luôn trẻ trung, tươi tắn mỗi ngày

Dù diện xuống phố hay dạo chơi cuối tuần, chỉ cần khéo léo phối hợp cùng áo phông, sơ mi hoặc áo len mỏng, nàng đã có ngay diện mạo tươi tắn, tràn đầy sức sống. Quần yếm chính là lựa chọn hoàn hảo giúp nàng "ăn gian tuổi" một cách tự nhiên, vẫn giữ được nét thời thượng và cuốn hút trong mọi khoảnh khắc.

Quần yếm denim xanh đậm mang nét trẻ trung, năng động và là điểm nhấn nổi bật cho phong cách hằng ngày của nàng ẢNH: @JESSICA.SYJ

Thiết kế ống rộng tạo cảm giác thoải mái, trong khi phần yếm ngực và túi lớn phía trước làm tăng vẻ cá tính. Nên phối cùng áo thun màu nâu đất và khoác hờ áo cardigan be để thêm phần thanh lịch. Không quên chọn thêm mũ lưỡi trai trắng và túi xách kem giúp tổng thể hài hòa, tươi sáng, mang lại cho nàng diện mạo rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Quần yếm denim phối cùng áo quây crop trắng khoe vòng eo thon gọn, vừa gợi cảm vừa cân đối hài hòa ẢNH: @KAPOOKPHAT

Chiếc túi xách đen cỡ lớn trở thành điểm nhấn hiện đại, giúp bộ trang phục thêm phần cá tính. Set đồ này không chỉ mang tinh thần phóng khoáng của phong cách Y2K mà còn thể hiện sự tự tin, năng động và nét duyên riêng của nàng trong từng bước xuống phố.

Nổi bật với thiết kế dây đeo mảnh, quần yếm mang đến cảm giác thanh thoát, giúp tôn lên bờ vai và phần cổ tinh tế, đồng thời khiến tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng và nữ tính hơn ẢNH: @DAVIKA

Chất liệu denim dày dặn tạo phom dáng chắc chắn, gợi cảm giác gần gũi và bền bỉ. Khi kết hợp cùng áo sơ mi kẻ ca rô bên trong, chiếc quần yếm càng trở nên nổi bật với sự hòa quyện giữa nét năng động và chút hoài cổ. Nàng có thể điểm xuyết thêm khăn turban để tăng phần trẻ trung, tạo nên phong cách tự nhiên nhưng vẫn đầy sức sống.

Set đồ với quần yếm trắng ngà chấm bi xanh nhỏ giúp nàng thể hiện gu thời trang tinh tế cùng nét phóng khoáng đầy cuốn hút ẢNH: @LMLOOKMHEE

Dây áo bản rộng với khuy cài lớn tạo nét khỏe khoắn, trong khi viền ren xanh ở cổ áo gợi sự nữ tính nhẹ nhàng. Việc diện quần yếm trực tiếp thể hiện tinh thần tự tin, hiện đại và giúp nàng khoe khéo bờ vai cùng xương quai xanh. Bộ trang phục năng động vừa thanh lịch, dễ phối cùng phụ kiện mảnh, sneakers trắng hoặc giày cao gót nude để tôn lên vẻ trẻ trung, tự nhiên.

Quần yếm với chất liệu denim dày dặn, đứng phom giúp tôn dáng và mang lại cảm giác chắc chắn, trong khi gam trắng làm nổi bật nét nữ tính và hiện đại hơn so với denim truyền thống. ẢNH: @GRACEBUDSARIN

Dây đeo bản vừa, cố định bằng chi tiết kim loại điều chỉnh linh hoạt, vừa thoải mái vừa tăng điểm nhấn cá tính. Khi phối cùng áo hai dây họa tiết, quần yếm trở nên cân bằng giữa nét phóng khoáng và vẻ mềm mại của nàng. Với tính ứng dụng cao, quần yếm denim trắng giúp nàng khẳng định gu thời trang tinh tế và tự tin trong mọi dịp.

Quần yếm nâu nhạt giúp nàng toát lên vẻ nhẹ nhàng và phóng khoáng, mang tinh thần casual hiện đại ẢNH: @MARCELLASNE

Chất liệu cotton thoáng mát cùng dáng suông rộng tạo cảm giác thoải mái, dễ vận động. Khi phối cùng áo tank top trắng, sự tương phản nhẹ giữa hai gam màu làm nổi bật nét nữ tính tự nhiên. Nàng có thể kết hợp với giày mules hoặc dép lê họa tiết để thêm điểm nhấn cá tính. Tông màu nâu nhạt vì thế trở thành lựa chọn hoàn hảo cho nàng yêu phong cách thoải mái nhưng vẫn tinh tế và thời thượng.

Quần yếm chính là bí quyết giúp nàng giữ mãi nét trẻ trung và năng lượng tích cực. Chỉ cần chọn kiểu dáng phù hợp và phối khéo léo, nàng sẽ luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, tự nhiên và cuốn hút ở mọi nơi ẢNH: @MARCELLASNE



