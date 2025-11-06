  • An Giang
Thời trang 24/7

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động

Tiffany Trần
Tiffany Trần
06/11/2025 16:01 GMT+7

Quần yếm trở lại mạnh mẽ như biểu tượng của sự trẻ trung, giúp người mặc như quay về thời thanh xuân rực rỡ. Với sự linh hoạt, quần yếm đã chứng minh đây không chỉ là một trào lưu nhất thời mà là một tuyên ngôn phong cách mạnh mẽ.

Quần yếm rộng cơ bản nhưng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh 

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 1.

Nếu bạn yêu thích phong cách trẻ trung nhưng vẫn giữ nét tinh tế, thì quần yếm dáng rộng chính là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: THE C.I.U

Những đường cắt suông thoải mái cùng họa tiết sọc đứng giúp tôn dáng và tạo cảm giác cao ráo. Nàng diện một chiếc quần yếm dáng rộng, ống suông với họa tiết sọc dọc màu xanh navy và trắng, bên trong là áo không tay màu trắng với cổ thủy thủ to bản sọc xanh navy, làm nổi bật phong cách thủy thủ trẻ trung.

Quần yếm denim và áo phông là bộ đôi chân ái 

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 2.

Phong cách thường ngày ngọt ngào với chiếc quần yếm denim màu đen sẫm, dáng suông đứng, có độ dài lửng ngang mắt cá chân, ống quần hơi bo nhẹ, với chi tiết rách nhẹ mang lại vẻ ngoài cá tính. Kết hợp với áo thun tay dài màu xám nhạt bên trong, tạo nên sự tương phản về màu sắc và nổi bật sự năng động

ẢNH: GENVIET

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 3.

Không cần cầu kỳ trong cách phối, chỉ cần một chiếc áo phông cơ bản và yếm denim là bạn đã có thể tự tin dạo phố với vẻ ngoài sành điệu

ẢNH: V-SIXTYFOUR

Chiếc quần yếm denim dáng ôm với chất liệu jean bạc màu, đồng thời chi tiết rách gối nhẹ tăng thêm vẻ bụi bặm. Chiếc yếm được thiết kế ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh mai và có độ dài lửng ngang mắt cá chân. Kết hợp với áo phông in chữ đơn giản bên trong nhưng vẫn đủ cuốn hút. 

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 4.

Khoác lên mình chiếc yếm denim màu xanh da trời nhạt, nổi bật với chi tiết hình trái tim màu xanh đậm được vá ở phần ngực

ẢNH: @BUDDIES.25

Quần yếm có dáng ống rộng suông dài, đi cùng là áo thun trắng trơn bên trong để giữ sự đơn giản. Tổng thể trang phục theo phong cách trẻ trung, được hoàn thiện với đôi giày sắc hồng nhẹ nhàng, nữ tính.

Dễ dàng vận động với quần yếm dáng ngắn 

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 5.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món đồ vừa thoải mái vừa mang năng lượng trẻ trung, thì quần yếm dáng ngắn chính là lựa chọn lý tưởng cho những ngày năng động

ẢNH: THE C.I.U

Nàng chọn một chiếc yếm dáng quần shorts màu đen trơn đơn giản, nổi bật với túi vuông lớn phía trước và các chi tiết cúc kim loại. Phối cùng áo trễ vai dài tay chất liệu ren trắng, trung hòa giữa vẻ ngoài năng động và gợi cảm.

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 6.

Quần yếm denim mỏng mềm dáng ngắn màu xanh da trời nhạt có thiết kế đơn giản, với túi vuông được đặt xéo trước ngực và chi tiết cúc áo nhỏ màu đỏ nổi bật trên nền xanh nhạt

ẢNH: REDA

Khéo léo kết hợp quần yếm với áo quây màu đỏ tươi tắn đồng màu với cúc áo, tạo nên sự tương phản màu sắc rực rỡ. Tổng thể trang phục mang phong cách nghỉ dưỡng, được hoàn thiện bằng đôi xăng đan buộc dây màu đen đơn giản.

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 7.

Quần yếm dáng lửng ngang đùi, với họa tiết sọc dọc và ngang màu trắng đan nhau nổi bật trên nền xanh đen, tạo cảm giác trẻ trung. Phối cùng áo hai dây màu vàng bên trong, tạo sự tương phản đầy năng động

ẢNH: OURS STUDIO

Quần yếm phong cách cao bồi cho buổi dạo chơi ngoài trời 

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động- Ảnh 8.

Lấy cảm hứng từ tinh thần tự do của miền viễn Tây, quần yếm ống rộng mang phong cách cao bồi là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo chơi ngoài trời hay picnic cuối tuần

ẢNH: B’VILYS

Nàng chọn diện quần yếm màu nâu be, với thiết kế ống rộng và dài qua mắt cá chân, tạo cảm giác thoải mái. Quần yếm được mặc thả một bên dây, khoe khéo áo hai dây với chi tiết nhún bèo. Tổng thể trang phục mang hơi hướng phong cách cao bồi, được hoàn thiện với mũ cói rộng vành và đôi bốt nâu cùng túi xách đan lát nhỏ. 

