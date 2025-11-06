Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động

Quần yếm rộng cơ bản nhưng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh
Những đường cắt suông thoải mái cùng họa tiết sọc đứng giúp tôn dáng và tạo cảm giác cao ráo. Nàng diện một chiếc quần yếm dáng rộng, ống suông với họa tiết sọc dọc màu xanh navy và trắng, bên trong là áo không tay màu trắng với cổ thủy thủ to bản sọc xanh navy, làm nổi bật phong cách thủy thủ trẻ trung.
Quần yếm denim và áo phông là bộ đôi chân ái
Chiếc quần yếm denim dáng ôm với chất liệu jean bạc màu, đồng thời chi tiết rách gối nhẹ tăng thêm vẻ bụi bặm. Chiếc yếm được thiết kế ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh mai và có độ dài lửng ngang mắt cá chân. Kết hợp với áo phông in chữ đơn giản bên trong nhưng vẫn đủ cuốn hút.
Quần yếm có dáng ống rộng suông dài, đi cùng là áo thun trắng trơn bên trong để giữ sự đơn giản. Tổng thể trang phục theo phong cách trẻ trung, được hoàn thiện với đôi giày sắc hồng nhẹ nhàng, nữ tính.
Dễ dàng vận động với quần yếm dáng ngắn
Nàng chọn một chiếc yếm dáng quần shorts màu đen trơn đơn giản, nổi bật với túi vuông lớn phía trước và các chi tiết cúc kim loại. Phối cùng áo trễ vai dài tay chất liệu ren trắng, trung hòa giữa vẻ ngoài năng động và gợi cảm.
Khéo léo kết hợp quần yếm với áo quây màu đỏ tươi tắn đồng màu với cúc áo, tạo nên sự tương phản màu sắc rực rỡ. Tổng thể trang phục mang phong cách nghỉ dưỡng, được hoàn thiện bằng đôi xăng đan buộc dây màu đen đơn giản.
Quần yếm phong cách cao bồi cho buổi dạo chơi ngoài trời
Nàng chọn diện quần yếm màu nâu be, với thiết kế ống rộng và dài qua mắt cá chân, tạo cảm giác thoải mái. Quần yếm được mặc thả một bên dây, khoe khéo áo hai dây với chi tiết nhún bèo. Tổng thể trang phục mang hơi hướng phong cách cao bồi, được hoàn thiện với mũ cói rộng vành và đôi bốt nâu cùng túi xách đan lát nhỏ.