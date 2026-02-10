Quiet Luxury: Xu hướng sang trọng tinh giản được săn đón

Bắt nguồn từ lối ăn mặc kín đáo của giới thượng lưu lâu đời, phong cách Quiet Luxury được định hình bởi thiết kế gọn gàng, bảng màu trung tính và phom dáng cân đối. Những thiết kế cơ bản như áo khoác may đo, quần suông hay váy dáng thẳng không chỉ là trang phục thường ngày, mà còn phản ánh gu thẩm mỹ kín đáo và phong thái điềm đạm của người mặc.



Không cần cầu kỳ về chi tiết, những chiếc váy tối giản lại có khả năng tôn lên khí chất một cách đầy tinh tế. Trong những buổi tiệc nhẹ, váy trắng với thiết kế không tay, cổ tròn cao vừa phải và đường cắt may gọn gàng tạo sự sang trọng. Túi clutch cầm tay có tua rua, bề mặt mịn với tông xanh pastel lạnh, tạo điểm nhấn vừa đủ trên nền váy trắng tinh khôi ẢNH: @HAN.HANG

Tinh thần sang trọng thầm lặng còn được thể hiện rõ nét qua bản phối all black mang phong thái thượng lưu. Lựa chọn chiếc váy body đen kết hợp cùng áo khoác dáng dài xám đậm tạo nét chuyên nghiệp. Váy được thiết kế dáng ôm, chất liệu knit co giãn tạo cảm giác gợi cảm vừa đủ nhưng rất sang trọng. Phụ kiện da màu đen như clutch cầm tay, bốt cao cổ và kính râm dáng nhỏ góp phần giữ sự đồng nhất cho bản phối.



Thời thượng cùng áo khoác dáng dài thanh lịch, kết hợp váy body dáng ôm tạo hiệu ứng dáng cao ráo ẢNH: @LEDA_WEAR

Bảng màu trầm khi kết hợp cùng áo khoác dáng dài mang đến nét thời thượng đậm tinh thần cổ điển. Bạn có thể mặc layer áo cổ lọ ôm dáng bên trong áo khoác blazer dáng dài. Lựa chọn màu nâu nhạt hay kem đều làm sáng da và hài hòa cùng áo khoác ngoài, giúp trang phục không quá trầm tối. Đi cùng là quần cạp cao, thắt lưng khóa kim loại được sử dụng như những chi tiết nhấn nhá vừa phải.



Trang phục tông trầm được nâng tầm nhờ phụ kiện tinh tế, mang lại cảm giác sang trọng tự nhiên ẢNH: @ESTHERAGUIRRE

Chiếc thắt lưng bản vừa với khóa kim loại ánh vàng tạo điểm nhấn tinh tế, hài hòa cùng trang phục tông trung tính ẢNH: @LEDA_WEAR

Không chỉ dành cho những dịp trang trọng, phong cách sang trọng thầm lặng còn xuất hiện trong những bản phối thường ngày. Một trong những bản phối quen thuộc là áo cardigan mỏng cùng quần cạp cao. Áo cardigan dáng ngắn màu trắng tinh khôi, sơ vin cùng quần trắng ống suông rộng hài hòa, chiếc thắt lưng sắc nâu đất tinh tế đặt giữa vòng eo như điểm nhấn giúp trang phục bớt phần đơn điệu.



Các món đồ màu trắng được khéo léo phối cùng nhau, mang đến cảm giác sang trọng tinh tế ẢNH: ACFC

Những chiếc áo trench coat luôn là biểu tượng của sự tinh tế vượt thời gian. Áo trench coat dáng dài màu be với phom suông, vai đứng tôn lên sự quyền lực của người mặc. Bên trong là áo đen cổ cao dáng ôm, kết hợp quần trắng cạp cao dáng suông giúp trang phục giữ được sự gọn gàng. Túi da màu nâu rượu vang cỡ lớn với phom mềm mại và kính râm đen dáng chữ nhật tăng thêm nét sang trọng kín đáo.



Sự chuyển sắc nhẹ nhàng giữa các gam trung tính giúp tổng thể trở nên thanh lịch mà không cần điểm nhấn phô trương ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Tông trắng luôn là công thức phối đồ kinh điển của phong cách sang trọng thầm lặng. Với những sự kiện chuyên nghiệp, một chiếc áo blazer suông nhẹ với thiết kế cổ ve cài khuy đơn ôm vừa phần eo giúp tôn dáng một cách tự nhiên. Bên trong có thể là áo sơ mi kiểu dáng đơn giản hoặc áo hai dây cổ chữ V cách điệu màu trắng để tạo điểm nhấn tinh tế.

Khi kết hợp cùng quần tây trắng ống suông tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, toát lên sự sang trọng một cách chừng mực ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Trang phục với gam trắng chủ đạo mang lại nét tinh khôi, thể hiện vẻ sang trọng một cách nhẹ nhàng ẢNH: PANTIO

Sang trọng nhưng không phô trương, xu hướng Quiet Luxury đề cao phom dáng chuẩn mực và chất liệu chọn lọc, mang đến vẻ đẹp bền vững với thời gian.

