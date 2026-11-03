  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/11/2026 08:00 GMT+7

Không còn giới hạn trong những thiết kế dạ hội gợi cảm, trang phục cut out ngày càng đa dạng với nhiều cách xử lý đường cắt sáng tạo.


Điểm đặc trưng của trang phục cut out nằm ở những đường khoét được bố trí trên thân áo hoặc váy, tạo nên khoảng hở vừa đủ để làm nổi bật một phần cơ thể. Khác với những thiết kế xuyên thấu hay xẻ tà, cut out biến chính những khoảng trống thành điểm nhấn.

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 1.

Ở những thiết kế ôm sát, đường cắt thường tập trung tại eo hoặc phần thân trên nhằm tạo hiệu ứng thị giác, giúp vóc dáng trông hoàn hảo hơn

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 2.

Sức hấp dẫn của cut out còn nằm ở khả năng điều chỉnh mức độ gợi cảm. Một chiếc váy có đường khoét nhỏ trước ngực vẫn có thể giữ được vẻ kín đáo nếu được kết hợp cùng phom dáng dài và chất liệu đứng phom

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 3.

Bên cạnh sắc đen quen thuộc, những gam màu sáng cũng được khai thác để làm mới phong cách cut out. Chiếc đầm xanh pastel dáng dài với phần cổ yếm, khoảng hở trước ngực đầy nét gợi cảm

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 4.

Sự kết hợp cùng chân váy ngắn màu vàng be nhún bèo sẽ mang đến vẻ ngoài đồng bộ và trẻ trung, vừa tôn lên nét dịu ngọt đáng yêu vừa tạo dấu ấn thời trang hài hòa, đầy thu hút

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 5.

Một chiếc áo ren đen cổ yếm, kết hợp cùng chân váy ôm chất liệu satin là gợi ý dành cho những cô nàng theo đuổi vẻ ngoài nữ tính pha chút cá tính

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Phụ kiện cũng cần được tiết chế để không làm mất đi sự chú ý dành cho trang phục. Những đôi giày búp bê, túi xách nhỏ và trang sức thanh mảnh là lựa chọn phù hợp. Với trang phục có nhiều chi tiết ren, bèo nhún hoặc dây đan, việc hạn chế phụ kiện cầu kỳ sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 6.

Mũ rộng vành cũng giày búp bê đồng điệu váy vừa tạo sự liền mạch vừa hoàn thiện vẻ ngoài tiểu thư sang trọng

ẢNH: @CAZIBRAND

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 7.

Khác với vẻ nữ tính của váy, set trang phục mang tinh thần thời trang đường phố hiện đại với áo dáng rộng và chân váy ngắn đồng bộ. Sắc màu xám than cùng chi tiết cut out trên vai giao thoa hài hòa giữa cổ điển và hiện đại

ẢNH: @CAZIBRAND

Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out - Ảnh 8.

Áo croptop cổ yếm ôm sát cơ thể, nổi bật với đường khoét dọc trước ngực tạo khoảng hở vừa phải, họa tiết chấm bi xuất hiện trên thân váy giúp trang phục bớt đi sự đơn điệu

ẢNH: @CAZIBRAND

 

trang phục cut out hiệu ứng thị giác gợi cảm pastel nhún bèo

Bài viết khác

Chọn giày bốt phối chân váy thế nào để chân dài “miên man”?

Chọn giày bốt phối chân váy thế nào để chân dài “miên man”?

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ

Diện sơ vin đúng điệu để trang phục luôn chỉn chu

Diện sơ vin đúng điệu để trang phục luôn chỉn chu

Sắc xanh dương trẻ trung tôn lên làn da trắng sáng

Sắc xanh dương trẻ trung tôn lên làn da trắng sáng

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng

Diện váy họa tiết khiến người đối diện không thể rời mắt

Diện váy họa tiết khiến người đối diện không thể rời mắt

Áo khoác da, chân váy da - những mảnh ghép sành điệu của mùa lạnh

Áo khoác da, chân váy da - những mảnh ghép sành điệu của mùa lạnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top