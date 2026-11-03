Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out

Không còn giới hạn trong những thiết kế dạ hội gợi cảm, trang phục cut out ngày càng đa dạng với nhiều cách xử lý đường cắt sáng tạo.
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Điểm đặc trưng của trang phục cut out nằm ở những đường khoét được bố trí trên thân áo hoặc váy, tạo nên khoảng hở vừa đủ để làm nổi bật một phần cơ thể. Khác với những thiết kế xuyên thấu hay xẻ tà, cut out biến chính những khoảng trống thành điểm nhấn.
Phụ kiện cũng cần được tiết chế để không làm mất đi sự chú ý dành cho trang phục. Những đôi giày búp bê, túi xách nhỏ và trang sức thanh mảnh là lựa chọn phù hợp. Với trang phục có nhiều chi tiết ren, bèo nhún hoặc dây đan, việc hạn chế phụ kiện cầu kỳ sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.