Quyến rũ khó rời mắt với trang phục cut out



Điểm đặc trưng của trang phục cut out nằm ở những đường khoét được bố trí trên thân áo hoặc váy, tạo nên khoảng hở vừa đủ để làm nổi bật một phần cơ thể. Khác với những thiết kế xuyên thấu hay xẻ tà, cut out biến chính những khoảng trống thành điểm nhấn.

Ở những thiết kế ôm sát, đường cắt thường tập trung tại eo hoặc phần thân trên nhằm tạo hiệu ứng thị giác, giúp vóc dáng trông hoàn hảo hơn ẢNH: @CHARMANINE.CO

Sức hấp dẫn của cut out còn nằm ở khả năng điều chỉnh mức độ gợi cảm. Một chiếc váy có đường khoét nhỏ trước ngực vẫn có thể giữ được vẻ kín đáo nếu được kết hợp cùng phom dáng dài và chất liệu đứng phom ẢNH: @CHARMANINE.CO

Bên cạnh sắc đen quen thuộc, những gam màu sáng cũng được khai thác để làm mới phong cách cut out. Chiếc đầm xanh pastel dáng dài với phần cổ yếm, khoảng hở trước ngực đầy nét gợi cảm ẢNH: @KOOKYHOUSE

Sự kết hợp cùng chân váy ngắn màu vàng be nhún bèo sẽ mang đến vẻ ngoài đồng bộ và trẻ trung, vừa tôn lên nét dịu ngọt đáng yêu vừa tạo dấu ấn thời trang hài hòa, đầy thu hút ẢNH: @KOOKYHOUSE

Một chiếc áo ren đen cổ yếm, kết hợp cùng chân váy ôm chất liệu satin là gợi ý dành cho những cô nàng theo đuổi vẻ ngoài nữ tính pha chút cá tính ẢNH: @KOOKYHOUSE

Phụ kiện cũng cần được tiết chế để không làm mất đi sự chú ý dành cho trang phục. Những đôi giày búp bê, túi xách nhỏ và trang sức thanh mảnh là lựa chọn phù hợp. Với trang phục có nhiều chi tiết ren, bèo nhún hoặc dây đan, việc hạn chế phụ kiện cầu kỳ sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.

Mũ rộng vành cũng giày búp bê đồng điệu váy vừa tạo sự liền mạch vừa hoàn thiện vẻ ngoài tiểu thư sang trọng ẢNH: @CAZIBRAND

Khác với vẻ nữ tính của váy, set trang phục mang tinh thần thời trang đường phố hiện đại với áo dáng rộng và chân váy ngắn đồng bộ. Sắc màu xám than cùng chi tiết cut out trên vai giao thoa hài hòa giữa cổ điển và hiện đại ẢNH: @CAZIBRAND