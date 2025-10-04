  • An Giang
Thời trang 24/7

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
04/10/2025 18:00 GMT+7

Cái nóng oi ả dần lùi xa, nhường chỗ cho tiết trời thu mát mẻ. Cũng chính lúc này, những tín đồ thời trang trên khắp thế giới đồng loạt lấy trench coat ra khỏi tủ đồ.

Trên thực tế, áo khoác trench coat liên tục biến đổi, mang đến những phong cách mới mẻ đầy bất ngờ. Đây chính là món đồ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn trong mùa lạnh, đừng bỏ lỡ niềm vui ngắn ngủi nhưng đặc biệt ấy.

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 1.

Nhắc đến trench coat, sắc be vẫn luôn là biểu tượng vượt thời gian. Đây có thể là màu sắc quen thuộc, song chính sự giản dị ấy lại là lý do khiến nó được yêu thích. Fashionista Linda xuống phố giản dị với bản phối màu đen, giày slingback cùng điểm nhấn là trench coat dáng dài

ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 2.

Khi trời chưa quá lạnh, bạn có thể kết hợp trench coat cùng quần lửng hoặc quần shorts để tạo cảm giác trẻ trung, tươi mới. Fashionista Moya hoàn thiện bản phối sành điệu cùng giày búp bê gắn nơ tối giản nhưng thời thượng

ẢNH: INSTAGRAM MOYA

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 3.

Một chiếc trench coat dáng dài, rộng rãi đem đến cho fashionista Mary vẻ ngoài sang chảnh như một quý cô tài phiệt. Đặc biệt, trench coat màu be còn đủ tinh tế để kết hợp cùng những món đồ táo bạo như họa tiết da động vật để tạo nên sự cân bằng ấn tượng

ẢNH: INSTAGRAM MARYLJEAN

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 4.

Không dừng lại ở sắc be, trench coat còn tỏa sáng qua nhiều biến tấu. Tông trắng ngà mang lại ấn tượng hoàn toàn khác, thanh nhã và trẻ trung hơn. Chỉ cần diện cùng áo phông trắng, quần âu cơ bản giống Clara là đủ nổi bật, nhưng nếu kết hợp thêm một chiếc thắt lưng corset thì sẽ càng tăng thêm sức hút

ẢNH: INSTAGRAM PDM.CLARA

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 5.

Với trench coat, ngay cả khi phối cùng sơ mi và chân váy đơn giản, bạn cũng có được một phong cách casual khác biệt. Một gợi ý thú vị là chiếc trench coat họa tiết kẻ ca rô màu xanh mà Linda lựa chọn. Sự phối hợp khéo léo về màu sắc giúp bộ trang phục trở nên tinh tế, độc đáo mà không rườm rà

ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 6.

Một vài biến tấu nhỏ có thể mang lại năng lượng mới mẻ: xắn tay áo, kết hợp cùng quần shorts, áo thun và giày thể thao để tạo sự tươi trẻ, như cách nữ diễn viên Kim Na Young đã làm

ẢNH: INSTAGRAM NAYOUNGKEEM

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 7.

Mùa thu cũng không thể thiếu những gam màu đặc trưng như nâu, kaki hay đen. Chỉ cần điểm thêm đôi giày loafer da lộn hoặc túi xách tông trầm ấm áp, bạn sẽ dễ dàng hoàn thiện một diện mạo đậm chất mùa thu giống như cô nàng Ki Eun Se

ẢNH: INSTAGRAM KIEUNSE

Rục rịch bước vào mùa lạnh với những chiếc trench coat kinh điển- Ảnh 8.

Nếu bạn muốn thật sự nổi bật, hãy thử thay đổi ở chất liệu. Đây là bí quyết tạo điểm nhấn hiệu quả nhất. Je Hyeon Gyeong gây ấn tượng mạnh với trench coat da nâu bóng, vừa cá tính vừa sang trọng. Để tăng sự cuốn hút, cô nàng còn táo bạo phối thêm cùng đôi bốt dáng dài họa tiết rực rỡ

ẢNH: INSTAGRAM JEJEHYUNGYUNG

Chính sự linh hoạt cùng những biến tấu thú vị đã giúp trench coat trở thành biểu tượng vừa cổ điển vừa hiện đại, đặc biệt phù hợp trong tiết trời thu.

