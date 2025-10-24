  • An Giang
Thời trang 24/7

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/10/2025 21:00 GMT+7

Từ đầm dự tiệc tối đến váy cocktail, từ mini dress đến váy midi tôn đường cong mang sắc đỏ burgundy đều khéo léo tôn khí chất quyến rũ, vẻ gợi cảm thanh lịch đi cùng sự tự tin nơi mỗi quý cô hiện đại.

Sắc đỏ burgundy kiêu hãnh, quý phái và sang trọng chiếm vị trí chủ đạo trong bảng màu bộ sưu tập dành cho mùa Pre-Fall 2025 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 1.

Quý cô tỏa sáng trong những thiết kế mang sắc đỏ nồng nàn. Trang phục ôm sát tôn đường cong tạo hiệu ứng thị giác xuất sắc bằng kỹ thuật drapping tinh tế giúp nàng khoe khéo hình thể quyến rũ

ẢNH: NTKCC

Đỏ burgundy, gam màu được săn đón dịp cuối năm

Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập được anh lấy cảm hứng từ tinh thần "thanh lịch vượt thời gian" qua cách sử dụng các phom dáng cổ điển để tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Các chất liệu cao cấp được sử dụng bao gồm crepe, chiffon, spandex… kết hợp cùng kỹ thuật xử lý bề mặt và dựng phom đặc trưng mang đến cho mỗi thiết kế một dáng vẻ quyến rũ riêng vừa khác biệt vừa độc đáo.

Trang phục dự tiệc, đầm tiệc cocktaik hay các thiết kế midi mang sắc đỏ được phái đẹp săn đón nhiều nhất khi lễ Giáng sinh và các buổi tiệc cuối năm đã cận kề.

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 2.

Gam màu đỏ nổi bật chiếm số lượng lớn các thiết kế, bên cạnh sắc trắng đen cổ điển, gam màu vàng bơ hay sắc hồng ombre ấn tượng

ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 3.
Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 4.

Vẻ cuốn hút nổi bật của sắc đỏ mang đến lựa chọn thời thượng cho quý cô trong mùa lễ hội cuối năm, bên cạnh những gam màu cổ điển và thân thuộc như đen và trắng

ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 5.

Vẻ uyển chuyển, thanh thoát được chuyển tải qua bảng màu ombre chuyển động, chi tiết đính kết được sắp đặt tỉ mỉ tạo hiệu ứng thị giác hay những đường cắt táo bạo nhưng đầy duyên dáng và tinh tế làm nên nét riêng cho từng mẫu thiết kế

ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 6.

Kỹ thuật thủ công kết hợp phom dáng cổ điển khéo léo tôn vinh sự quyến rũ và khí chất sang trọng, quý phái đặc trưng nơi quý cô

ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 7.

Hoa hậu Phương Linh và Á hậu Cẩm Ly hóa "nàng thơ" trong bộ sưu tập mùa thu 2025 của NTK Lê Thanh Hòa

ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 8.

Khăn choàng tơ, lụa mềm và mỏng nhẹ được chọn làm điểm nhấn thướt tha cho thiết kế dáng đuôi cá ôm sát

ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 9.

Nàng hậu Phương Linh thể hiện khí chất quyến rũ và tự tin, Á hậu Cẩm Ly mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn đầy cá tính của người phụ nữ

ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng- Ảnh 10.

Từ váy cocktail đến váy dạ hội, tất cả đều toát lên nét sang trọng, hiện đại và cuốn hút

ẢNH: NTKCC


đỏ burgundy Burgundy váy cocktail đầm dự tiệc Lê Thanh Hòa

