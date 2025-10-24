Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng

Từ đầm dự tiệc tối đến váy cocktail, từ mini dress đến váy midi tôn đường cong mang sắc đỏ burgundy đều khéo léo tôn khí chất quyến rũ, vẻ gợi cảm thanh lịch đi cùng sự tự tin nơi mỗi quý cô hiện đại.
Chia sẻ bài viết
Sắc đỏ burgundy kiêu hãnh, quý phái và sang trọng chiếm vị trí chủ đạo trong bảng màu bộ sưu tập dành cho mùa Pre-Fall 2025 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Đỏ burgundy, gam màu được săn đón dịp cuối năm
Nhà thiết kế cho biết bộ sưu tập được anh lấy cảm hứng từ tinh thần "thanh lịch vượt thời gian" qua cách sử dụng các phom dáng cổ điển để tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.
Các chất liệu cao cấp được sử dụng bao gồm crepe, chiffon, spandex… kết hợp cùng kỹ thuật xử lý bề mặt và dựng phom đặc trưng mang đến cho mỗi thiết kế một dáng vẻ quyến rũ riêng vừa khác biệt vừa độc đáo.
Trang phục dự tiệc, đầm tiệc cocktaik hay các thiết kế midi mang sắc đỏ được phái đẹp săn đón nhiều nhất khi lễ Giáng sinh và các buổi tiệc cuối năm đã cận kề.
Vẻ cuốn hút nổi bật của sắc đỏ mang đến lựa chọn thời thượng cho quý cô trong mùa lễ hội cuối năm, bên cạnh những gam màu cổ điển và thân thuộc như đen và trắng