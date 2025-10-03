  • An Giang
Thời trang 24/7

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
03/10/2025 20:00 GMT+7

Nếu băn khoăn lựa chọn tông màu trang điểm cho mùa này, hãy thử ngay gam màu cà chua - sự kết hợp tinh tế giữa đỏ và cam, mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn tự nhiên, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách.

Từ đôi môi căng mọng, gò má ửng hồng đến bộ móng nổi bật, sắc đỏ cà chua giúp gương mặt bừng sáng, tạo điểm nhấn cuốn hút mà vẫn giữ được nét tinh tế. Đây chính là cách lựa chọn trang điểm hoàn hảo để khắc họa trọn vẹn tinh thần mùa thu - ấm áp, sang trọng nhưng không kém phần tươi mới.

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao - Ảnh 1.

Trọng tâm nằm ở đôi môi đỏ cà chua rực rỡ nhưng không quá gắt, tạo cảm giác ấm áp và hiện đại. Gam màu này cũng được khéo léo tán nhẹ trên gò má, đem lại sự đồng điệu cho tổng thể. Kết hợp cùng hàng mi cong tự nhiên và ánh mắt trong veo, Joy (Red Velvet) trở nên ngọt ngào nhưng vẫn đầy cá tính

ẢNH: INSTAGRAM JOY_UPDATES

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao - Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở son môi, sắc đỏ pha cam còn tỏa sáng khi được dùng cho má hồng. Chỉ cần chấm nhẹ dưới mắt, dọc sống mũi và gò má giống như Huh Yun Jin (nhóm Le Sserafim), màu đỏ tươi như nước ép cà chua sẽ giúp gương mặt bừng sáng, lan tỏa vẻ khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng

ẢNH: INSTAGRAM JENAISSANTE

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao - Ảnh 3.

Yuqi ứng dụng gam màu cà chua nổi bật cho cả môi và gò má, tạo nên tổng thể vừa tươi tắn vừa cá tính. Với làn da trắng sáng làm nền, sắc đỏ pha cam giúp gương mặt nữ idol thêm phần rạng rỡ, nổi bật dưới ánh đèn

ẢNH: INSTAGRAM YUQISONG.923

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao - Ảnh 4.

Tông màu rực rỡ này cũng rất tuyệt vời để làm điểm nhấn cho móng tay. Giống như Jennie (BlackPink), hãy vẽ những đường màu cà chua dọc theo móng tay với phần đầu tròn để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách

ẢNH: INSTAGRAM JENNIERUBYJANE

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao - Ảnh 6.

Đôi môi căng bóng màu cà chua kết hợp cùng lớp nền trắng sáng, mang lại hiệu ứng như được "bơm căng sức sống", tô điểm nét trẻ trung nhưng vẫn giữ vẻ quyến rũ cho Shuhua (i-dle). Phong cách trang điểm này vừa thanh lịch, vừa cổ điển, rất phù hợp với không khí mùa thu

ẢNH: INSTAGRAM YEH.SHAA_

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao - Ảnh 7.

Một trong những gợi ý nổi bật là son môi tông màu "cà chua nướng" - đỏ sậm pha thêm chút cam. Giống như cô nàng Ahyeon (BabyMonster), chỉ cần thoa đều màu son này lên toàn bộ đôi môi, bạn sẽ có ngay một diện mạo cuốn hút, vừa hiện đại vừa quyến rũ

ẢNH: INSTAGRAM BABYMONSTER_YGOFFICIAL

Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao - Ảnh 8.

Sắc đỏ pha chút ánh cam giúp ngoại hình Chi Pu trở nên rực rỡ nhưng không quá chói, vừa tôn da vừa làm sáng bừng gương mặt. Đôi má ửng nhẹ cùng lớp nền mịn lì càng làm nổi bật sự tươi tắn, tạo sự hài hòa giữa sắc môi và đường nét

ẢNH: INSTAGRAM CHIPUPU

Với sự hòa quyện giữa sắc đỏ cổ điển và chút cam ấm áp, gam màu đỏ cà chua mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa trẻ trung, phù hợp với nhiều tông da và phong cách khác nhau.

