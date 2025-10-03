Sắc đỏ cà chua trở thành xu hướng trang điểm mới của các ngôi sao

Nếu băn khoăn lựa chọn tông màu trang điểm cho mùa này, hãy thử ngay gam màu cà chua - sự kết hợp tinh tế giữa đỏ và cam, mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn tự nhiên, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách.
Từ đôi môi căng mọng, gò má ửng hồng đến bộ móng nổi bật, sắc đỏcà chua giúp gương mặt bừng sáng, tạo điểm nhấn cuốn hút mà vẫn giữ được nét tinh tế. Đây chính là cách lựa chọn trang điểm hoàn hảo để khắc họa trọn vẹn tinh thần mùa thu - ấm áp, sang trọng nhưng không kém phần tươi mới.
Với sự hòa quyện giữa sắc đỏ cổ điển và chút cam ấm áp, gam màu đỏ cà chua mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa trẻ trung, phù hợp với nhiều tông da và phong cách khác nhau.