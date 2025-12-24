Sắc đỏ là điểm nhấn hoàn hảo cho trang phục mùa cuối năm

Giữa không gian mùa đông nơi gam đen, nâu, beige chiếm ưu thế, sự xuất hiện bất ngờ của màu đỏ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Đôi khi, sắc đỏ còn đủ sức thay đổi cả tâm trạng. Và đó cũng là lý do sắc đỏ xuất hiện dày đặc trong phong cách của những tín đồ mùa này.

Trong bảng màu trung tính của mùa đông, sắc đỏ tạo nên lớp tương phản ngọt ngào. Công thức đơn giản và dễ áp dụng nhất là khoác một chiếc cardigan đỏ bên ngoài sơ mi giống fashionista Olivia Anna, vừa khắc họa tinh thần preppy, vừa giúp tổng thể trẻ trung hơn ẢNH: INSTAGRAM OLIVIATPS

Từ mùa thu, kiểu khoác hờ áo len trên vai đã trở thành xu hướng. Màu đỏ đặc biệt hợp khi kết hợp với áo khoác dài. Dù là trench coat cứng cáp hay áo khoác mềm mại, chỉ cần thêm một chiếc áo len đỏ giống cô nàng Julie Lapierre, tổng thể sẽ nổi bật hẳn lên ẢNH: INSTAGRAM JULIELAPIPARIS

Một trong những cách sử dụng sắc đỏ dễ nhất trong mùa đông chính là kết hợp với phụ kiện. Dani Herold thêm gam đỏ cùng áo khoác lông, ugg boots và quần denim cổ điển, sự ấm áp ngập tràn sức sống của bộ trang phục đã tăng lên rõ nét ẢNH: INSTAGRAM DANI_NANAA

Việc đồng bộ phụ kiện với sắc đỏ như túi xách, giày hay khăn quàng cũng là cách để India Moon thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Đặt lên nền nâu, beige hay kem, màu đỏ mang đến cảm giác tươi vui và linh hoạt ẢNH: INSTAGRAM INDIAAMOON

Phối đồ theo phong cách layering cũng là lựa chọn thú vị của cô nàng Rebecca Olivia. Áo cardigan kẻ sọc kết hợp khăn quàng đỏ mảnh tạo hiệu ứng xếp lớp mềm mại. Khi đặt trên nền những gam tối và trầm, màu đỏ giúp bộ trang phục có chiều sâu hơn ẢNH: INSTAGRAM REBECCAFERRAZWYATT

Sắc đỏ vốn đã có sức hút mạnh khi đứng riêng lẻ, nhưng hiệu quả càng nhân đôi khi kết hợp hai món đồ đỏ để tạo nhịp điệu thị giác. Một chiếc jacket da đã đủ rực rỡ, nhưng thêm đôi tất đỏ, fashionista Phine khiến tổng thể trở nên sống động hơn ẢNH: INSTAGRAM PHINE.G

Fashionista Florette Nacer dùng màu đỏ làm chủ đạo và các món đồ còn lại được tiết chế để tạo sự hài hòa. Trang sức vàng là lựa chọn lý tưởng để cân bằng tổng thể và đồng thời khơi gợi cảm giác lễ hội những ngày cuối năm ẢNH: INSTAGRAM FLORETTENACER

Xu hướng mùa này là áo len họa tiết Bắc Âu và fashionista Emelie Lindmark lựa chọn sắc đỏ để giúp thiết kế trở nên cổ điển nhưng không hề nặng nề. Từ trang phục nghỉ dưỡng đến phong cách hiện đại, sắc màu này đều phù hợp ẢNH: INSTAGRAM EMITAZ

Dù bạn yêu thích sự táo bạo hay chỉ muốn một chút chấm phá nhẹ nhàng, hãy để sắc đỏ đồng hành trong những khoảnh khắc cuối năm và khiến bạn thật sự tỏa sáng.