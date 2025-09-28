  • An Giang
Thời trang 24/7

Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
28/09/2025 20:00 GMT+7

Trong lúc đen và trắng được xem như hai gam màu kinh điển khuấy động mọi sàn diễn thời trang, thì gam nâu đang nổi lên như lựa chọn đầy tính ứng dụng trong tủ đồ hiện đại.

Mùa thu đông 2025 chứng kiến sự lên ngôi của các sắc thái nâu - từ caramel, mocha, sô cô la đến gam nâu đất (earth brown). Chúng không chỉ mang lại vẻ ấm áp, thanh lịch mà còn mở rộng khả năng phối hợp linh hoạt cho tín đồ thời trang.

Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 1.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 2.

Gam nâu sang chảnh và hiện đại trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân hè 2026 của Boss tại Tuần lễ thời trang Milan 2026

ẢNH: BOSS

Tông nâu và giá trị vượt thời gian cho các tín đồ

Nâu vốn gắn với thiên nhiên, gợi nhắc đến đất, gỗ và cà phê - những biểu tượng của sự ổn định và bền vững. Chính vì vậy, khi thời trang toàn cầu hướng đến tính bền vững và thân thiện môi trường, nâu trở thành gam màu "xanh thầm lặng" giúp người mặc truyền tải thông điệp sống cân bằng. Không quá nổi bật như đỏ hay vàng, cũng không lạnh lùng như đen, sắc nâu vừa đủ để tạo chiều sâu, vừa tinh tế khi kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 3.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 4.

Dù là đầm hay áo khoác nâu trầm luôn là lựa chọn tinh tế cho những ngày se lạnh, vừa giữ ấm vừa mang lại phong thái thanh lịch và sang chảnh vô đối

ẢNH: BOSS

Các tuần lễ thời trang vừa qua cho thấy hàng loạt nhà mốt lớn như Max Mara, Fendi, Tod's hay Bottega Veneta đều chọn nâu làm gam chủ đạo. Nâu xuất hiện trên áo khoác dáng ngắn, dáng dài, váy len ôm sát, set đồ da bóng, hay suit phom rộng. Sự biến tấu đa dạng chứng minh sức hút khó cưỡng: cùng một gam màu nhưng có thể trở thành biểu tượng của sự quyền lực, thanh lịch hoặc phóng khoáng, tùy vào chất liệu và thiết kế.

Ở Việt Nam, nhiều thương hiệu nội địa cũng nhanh nhạy đưa nâu vào bộ sưu tập mùa lạnh. Từ áo cardigan, quần tây cạp cao cho đến đầm maxi chất liệu nhung, lụa, các thiết kế này mang đến lựa chọn vừa thời thượng vừa dễ ứng dụng trong nhịp sống đô thị.

Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 5.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 6.

Từ sắc nâu nhạt gợi cảm hứng tối giản, hiện đại đến gam nâu sô cô la đậm đà, sang trọng và quyền lực, bảng màu nâu mở ra những lựa chọn thời thượng, tinh tế. Đây chính là gam màu lý tưởng cho quý cô công sở yêu thích sự chuyên nghiệp nhưng vẫn khẳng định phong cách cá nhân đầy cuốn hút

ẢNH: VERSACE

Sự linh hoạt trong tủ đồ cá nhân

Điểm mạnh của nâu nằm ở khả năng kết hợp màu sắc. Với gam trung tính này, phái đẹp dễ dàng phối cùng trắng, be để tạo sự nhẹ nhàng; hoặc phối cùng xanh cô ban, đỏ burgundy để tạo điểm nhấn ấn tượng. Trong khi đó, phái mạnh có thể lựa chọn suit nâu đậm phối cùng áo sơ mi sáng màu để vừa trẻ trung vừa chuyên nghiệp.

Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 7.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 8.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 9.

Dù kết hợp cùng chân váy midi hay quần ống rộng, sắc nâu luôn tôn lên vẻ thanh lịch tinh tế. Ngược lại, khi xuất hiện trên những thiết kế dáng lửng, phối cùng họa tiết da báo và đường cắt táo bạo, gam màu này lại mang đến sự năng động biến phong cách dạo phố thành lựa chọn sành điệu đậm chất kinh điển

ẢNH: BOSS, DOLCE&AGABBANA

Ngoài ra, nâu còn giúp cân bằng phong cách cá nhân. Với những ai chuộng tối giản, tông nâu nhạt hoặc nâu caramel mang đến sự tinh tế nhẹ nhàng. Với tín đồ yêu phá cách, nâu da bóng hoặc nâu đỏ rượu vang sẽ tạo sự mạnh mẽ, sắc sảo. Đây chính là lý do nâu được đánh giá là gam màu "đa năng" cho nhiều cá tính khác nhau.

Trong xu hướng thời trang toàn cầu đề cao sự thực tế và cá tính riêng, nâu trở thành gam màu không thể thiếu trong tủ đồ cá nhân. Nó không chỉ gắn với sự thanh lịch và ấm áp, mà còn phản ánh sự trưởng thành, bền vững và gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc.

Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 10.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 11.

Màu nâu với sắc thái trầm ấm không chỉ thể hiện cá tính, mà còn trở thành tuyên ngôn phong cách nổi bật cho mùa thu

ẢNH: MEL ESSENTIAL

Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 12.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 13.
Sắc thái của gam nâu giúp các tín đồ 'cân' mọi phong cách- Ảnh 14.

 Với tính ứng dụng cao và khả năng biến hóa đa phong cách, gam màu này góp phần nâng tầm gu thẩm mỹ, đem lại diện mạo thanh lịch, hiện đại và đầy chiều sâu cho người mặc

ẢNH: THECUE, MEL ESSENTIAL


