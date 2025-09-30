Sắc xanh rêu, xanh ô liu dẫn đầu phong cách sang trọng, đẳng cấp

Màu xanh lá từng "làm mưa làm gió" suốt nhiều mùa thời trang. Tuy nhiên đến thời điểm đầu thu 2025, sắc xanh đậm đà, sang chảnh và trầm tĩnh hơn đã chiếm giữ vị trí đầu bảng. Diện trang phục mang gam xanh rêu, xanh ô liu hay xanh bơ... đang là "hot trend".

Những bản phối mang sắc xanh trầm tĩnh đang phủ sóng trên bản đồ thời trang. Chúng theo chân những cô nàng fashionista sành điệu tiến về thảm đỏ của các fashion show mùa xuân hè 2026. Bản phối áo crop top xanh bơ và chân váy maxi kẻ sọc xanh cho thấy làn gió tươi mới từ xu hướng màu sắc mùa này ẢNH: MISSELVANI

Xanh rêu, xanh ô liu - gam màu xanh đang phủ sóng đường phố

Không hẹn mà gặp khi hàng loạt người nổi tiếng là các cô gái sành mặc đều khoe những bản phối mang sắc xanh ô liu, xanh rêu đẹp "rụng tim". Một chiếc chân váy chữ A màu xanh rêu trên chất vải nhung và áo len nâu camel, một chiếc cardigan màu xanh trái bơ phối cùng chân váy ren trắng, beige hay đầm suông màu xanh bạc hà... là những gợi ý diện màu xanh chuẩn xu hướng khiến nàng không thể bỏ lỡ.

Không thể ngừng yêu thích diện các thiết kế màu xanh khi nàng được truyền cảm hứng từ các bản phối xếp lớp chuẩn "hot trend". Áo cardigan phối áo ren tay dài, chân váy beige, tất xám, giày nhung tím và một chiếc túi hộp mang sắc nâu hạt dẻ ẢNH: KUOSE

Vẻ quyến rũ tự nhiên và sự duyên dáng khiến quý cô diện sắc xanh rêu, xanh ô liu và xanh bạc hà "hớp hồn" người đối diện. Những sắc độ màu sắc khác nhau trên bản phối cho thấy tư duy thời trang có chiều sâu và hiệu ứng thị giác mãn nhãn, ấn tượng ẢNH: WEKEEN MAXMARA

Diễn viên Midu sớm theo đuổi gam màu xu hướng với bản phối dệt kim của cardigan và chân váy chữ A. Có thể thấy hai gam màu xanh hòa quyện nhịp nhàng trên một bản phối streer wear thời thượng ẢNH: FBNV

Xanh ô liu, xanh lá úa, xanh rêu hay xanh bơ đều là những sắc thái khác nhau của gam màu xanh lá đậm. Chúng đẹp mắt, bắt sáng tốt và được mặc nhiều nhất cùng màu đỏ tía/đỏ cherry, nâu camel và beige ẢNH: INSTAGRAM NV

Nàng hậu Lương Thùy Linh thả dáng nhẹ nhàng giữa trời Âu trong bản phối casual thanh lịch đậm chất xu hướng. Sự kết hợp của chân váy chữ A xếp ly và áo len cổ cao mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu trong tiết trời se lạnh đầu thu ẢNH: INSTAGRAM NV

Áo khoác dáng dài xanh rêu phối cùng quần jeans xanh đen, giày màu beige và điểm nhấn màu vàng mù tạt ẢNH: WEKEEN MAXMARA

Các sắc xanh đậm nhạt kết hợp trên một bản phối luôn mang đến cảm giác sành điệu, sang trọng và quý phái. Bản phối áo len họa tiết, quần shorts điểm phụ kiện túi màu vàng và cam đất bổ sung hoàn hảo cho nhau ẢNH: MISSELVANI