Sắc xanh rêu, xanh ô liu dẫn đầu phong cách sang trọng, đẳng cấp

Gam màu xanh đang chiếm lĩnh mọi tủ đồ thu chính là xanh rêu, xanh ô liu hay sắc độ đậm đà và tinh tế hơn của sắc xanh lá. Cùng với sắc nâu trầm ấm, gam màu này tạo nên những bản phối hoàn hảo giúp tín đồ thời trang ghi dấu ấn phong cách sang trọng và đẳng cấp hơn.
Chia sẻ bài viết
Màu xanh lá từng "làm mưa làm gió" suốt nhiều mùa thời trang. Tuy nhiên đến thời điểm đầu thu 2025, sắc xanh đậm đà, sang chảnh và trầm tĩnh hơn đã chiếm giữ vị trí đầu bảng. Diện trang phục mang gam xanh rêu, xanh ô liu hay xanh bơ... đang là "hot trend".
Xanh rêu, xanh ô liu - gam màu xanh đang phủ sóng đường phố
Không hẹn mà gặp khi hàng loạt người nổi tiếng là các cô gái sành mặc đều khoe những bản phối mang sắc xanh ô liu, xanh rêu đẹp "rụng tim". Một chiếc chân váy chữ A màu xanh rêu trên chất vải nhung và áo len nâu camel, một chiếc cardigan màu xanh trái bơ phối cùng chân váy ren trắng, beige hay đầm suông màu xanh bạc hà... là những gợi ý diện màu xanh chuẩn xu hướng khiến nàng không thể bỏ lỡ.