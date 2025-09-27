Sành điệu và 'bắt trend' với các thiết kế peplum

Xuất hiện từ thập niên 1940, được Dior đưa vào "New Look" nổi tiếng, peplum từng là biểu tượng của sự nữ tính và sang trọng. Sau nhiều giai đoạn thăng trầm, nay đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của peplum trong các bộ sưu tập quốc tế và Việt Nam, gợi mở hình ảnh thanh lịch, sành điệu nhưng vẫn rất hiện đại.



Peplum xuất hiện trong bộ sưu tập của Dior hay McQueen..., trở thành điểm nhấn sang trọng trên những thiết kế haute couture tại các sàn diễn quốc tế ẢNH: DIOR

Sức hút peplum và khả năng ứng dụng đa phong cách

Điểm nổi bật của peplum chính là khả năng định hình vóc dáng. Phần vải loe nhẹ ở eo vừa khéo léo che giấu khuyết điểm vòng 2, vừa tôn đường cong một cách tự nhiên. Chính vì thế, peplum trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều dáng người, mang lại sự tự tin và thoải mái cho phái đẹp. Các nhà thiết kế đương đại đã không ngừng sáng tạo, biến tấu chi tiết này với chất liệu đa dạng như lụa, tweed, organza hay da, dạ mỏng..., tạo nên vẻ ngoài vừa mềm mại vừa cá tính.

Thiết kế peplum tôn vòng eo, che khuyết điểm khéo léo và tạo dáng cân đối, mang đến vẻ duyên dáng đặc trưng cho phái đẹp ẢNH: ALEXANDER MCQUEEN

Trong mùa mốt mới, peplum không chỉ gắn liền với áo sơ mi công sở như hình ảnh quen thuộc trước đây, mà còn mở rộng sang váy dạ tiệc, áo khoác ngắn hoặc dáng dài. Sự ứng dụng linh hoạt này phản ánh đúng xu hướng thời trang hiện đại: đề cao tính thực tiễn nhưng vẫn giữ được giá trị thẩm mỹ. Các tông màu trung tính như đen, be, trắng được ưa chuộng bởi tính thanh lịch vượt thời gian, trong khi gam màu nổi bật như đỏ ruby hay xanh cô ban mang đến sự phá cách đầy cuốn hút.

Không còn gói gọn trong áo sơ mi công sở mà peplum được sáng tạo trên các kiểu trang phục dạ hội hay áo khoác đầy sáng tạo và có tính ứng dụng cao ẢNH: ZARA

Từ sàn diễn haute couture đến đời sống thường nhật

Các sàn diễn thời trang quốc tế gần đây cho thấy peplum đang được tái sinh với nhiều cách tiếp cận mới. Alexander McQueen, Dior hay Zara, Mango… đã khai thác peplum trên nền váy dạ hội, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng và nâng tầm vẻ sang trọng. Tại Việt Nam, một số nhà thiết kế trẻ cũng nhanh nhạy đưa chi tiết này vào áo dài cách tân hay đầm cocktail, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Điều này khẳng định peplum không chỉ là chi tiết "retro" mà còn là ngôn ngữ thời trang đầy tiềm năng để làm mới phong cách.

Áo peplum phối quần jeans hoặc chân váy ngắn kèm bốt khỏe khoắn giúp phái đẹp vừa chuyên nghiệp, vừa mềm mại, khẳng định phong cách riêng ẢNH: ZARA

Không chỉ dừng lại ở sàn diễn, peplum còn nhanh chóng len lỏi vào đời sống thường ngày. Nhiều phụ nữ công sở lựa chọn áo peplum kết hợp cùng quần âu hoặc chân váy bút chì để tạo diện mạo chuyên nghiệp nhưng vẫn mềm mại. Với giới trẻ, áo crop top peplum phối quần jeans cạp cao mang đến hình ảnh năng động, trẻ trung mà vẫn giữ nét tinh tế. Xu hướng này cho thấy peplum không bị giới hạn trong khuôn khổ trang phục trang trọng, mà đã được "đời sống hóa" để phù hợp nhiều bối cảnh khác nhau.

Thiết kế peplum tôn vòng eo kết hợp với chân váy cùng phong cách tạo nên vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian cho các nàng trong những buổi hội họp quan trọng, sự kiện công sở hoặc các buổi tiệc ấm cúng ẢNH: LÊ HOUSE