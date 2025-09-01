  • An Giang
Thời trang 24/7

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
01/09/2025 08:00 GMT+7

Vải tơ được xem là biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Chất liệu này nổi bật với bề mặt óng ả, tạo cảm giác êm ái khi chạm vào. Ngoài sự thoải mái, vải tơ còn tôn lên nét thanh lịch và nữ tính.

Đặc tính nhẹ và thoáng khí của vải tơ khiến người mặc cảm thấy dễ chịu, ngay cả trong những ngày thời tiết oi nóng. Với khả năng kết hợp linh hoạt cùng nhiều loại phụ kiện và phong cách, vải tơ dễ dàng ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 1.

Chất liệu vải gấm pha tơ được xử lý gợn sóng như những đợt gió lướt qua thân áo. Phần ngực đính hoa 3D khéo léo tạo nên điểm nhấn nổi bật, khiến từng chuyển động của nàng trở nên uyển chuyển và mềm mại hơn

ẢNH: RIMMY STORE

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 2.

Thiết kế tay mềm mại, cổ chữ V chừng mực tôn dáng, phần thân trên xếp ly dọc bay bổng và nhẹ nhàng. Kết hợp cùng tùng váy tơ xòe nhẹ và gam màu cam đào ánh lên như nắng sớm, đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự nền nã và ngọt ngào

ẢNH: RIMMY STORE

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 3.

Dáng váy dài thướt tha ôm lấy từng chuyển động, mỗi bước đi như được dệt bằng gió. Với thiết kế phối ren lấp lánh ở phần cổ cùng chất liệu bay nhẹ ôm theo đường nét cơ thể, mang đến vẻ mong manh, dịu dàng

ẢNH: RIMMY STORE

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 4.

Dịu dàng như một nốt nhạc mát lành giữa bản hòa tấu mùa hạ, mẫu áo với tông màu xanh thanh mát. Phần cổ xếp chéo ôm nhẹ lấy bờ vai, điểm xuyết họa tiết hoa tinh tế tạo nên chuyển động thị giác mềm mại

ẢNH: RIMMY STORE

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 5.

Thiết kế cổ sơ mi thanh lịch kết hợp cùng phần nhún eo tạo phom dáng gọn gàng, tôn vòng eo một cách khéo léo. Chất liệu tơ trong nhẹ mát và bay bổng theo từng bước chân, giúp nàng luôn thoải mái mà vẫn cực kỳ duyên dáng

ẢNH: DRESS ESSENTIAL

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 6.

Nàng diện mẫu váy với tông cam pastel tươi mới và ngọt ngào như ôm cả sắc trời mùa hạ vào thiết kế trong trẻo này. Sự hòa quyện của chi tiết hoa lãng mạn cùng chất liệu nhẹ nhàng bay bổng theo từng bước chân

ẢNH: RIMMY STORE

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 7.

Thiết kế hút mắt người nhìn với sắc xanh trong vắt cùng họa tiết thêu nổi tinh tế. Mẫu váy phối voan nhẹ, cổ nhún mềm mại và dáng xòe bay bổng mang đến cảm giác tươi mát, dịu dàng và đầy lãng mạn cho những ngày du lịch ngập nắng

ẢNH: DRESS ESSENTIAL

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ- Ảnh 8.

Ấn tượng từ thiết kế cổ to bản mới lạ cùng chất liệu tơ nhẹ thoáng mát ngày hè, chiếc váy điểm xuyết chi tiết hoa đính vai kiêu kỳ. Chân váy bút chì ôm trọn dáng người giúp nhấn đường cong một cách tinh tế mà không gượng ép

ẢNH: RIMMY STORE

Sự tinh tế của chất liệu này giúp tôn lên nét nữ tính, thanh thoát mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Dù là trong các thiết kế công sở hay trang phục dạo phố, vải tơ vẫn giữ được sức hút riêng.

