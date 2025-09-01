Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ

Đặc tính nhẹ và thoáng khí của vải tơ khiến người mặc cảm thấy dễ chịu, ngay cả trong những ngày thời tiết oi nóng. Với khả năng kết hợp linh hoạt cùng nhiều loại phụ kiện và phong cách, vải tơ dễ dàng ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Chất liệu vải gấm pha tơ được xử lý gợn sóng như những đợt gió lướt qua thân áo. Phần ngực đính hoa 3D khéo léo tạo nên điểm nhấn nổi bật, khiến từng chuyển động của nàng trở nên uyển chuyển và mềm mại hơn ẢNH: RIMMY STORE

Thiết kế tay mềm mại, cổ chữ V chừng mực tôn dáng, phần thân trên xếp ly dọc bay bổng và nhẹ nhàng. Kết hợp cùng tùng váy tơ xòe nhẹ và gam màu cam đào ánh lên như nắng sớm, đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự nền nã và ngọt ngào ẢNH: RIMMY STORE

Dáng váy dài thướt tha ôm lấy từng chuyển động, mỗi bước đi như được dệt bằng gió. Với thiết kế phối ren lấp lánh ở phần cổ cùng chất liệu bay nhẹ ôm theo đường nét cơ thể, mang đến vẻ mong manh, dịu dàng ẢNH: RIMMY STORE

Dịu dàng như một nốt nhạc mát lành giữa bản hòa tấu mùa hạ, mẫu áo với tông màu xanh thanh mát. Phần cổ xếp chéo ôm nhẹ lấy bờ vai, điểm xuyết họa tiết hoa tinh tế tạo nên chuyển động thị giác mềm mại ẢNH: RIMMY STORE

Thiết kế cổ sơ mi thanh lịch kết hợp cùng phần nhún eo tạo phom dáng gọn gàng, tôn vòng eo một cách khéo léo. Chất liệu tơ trong nhẹ mát và bay bổng theo từng bước chân, giúp nàng luôn thoải mái mà vẫn cực kỳ duyên dáng ẢNH: DRESS ESSENTIAL

Nàng diện mẫu váy với tông cam pastel tươi mới và ngọt ngào như ôm cả sắc trời mùa hạ vào thiết kế trong trẻo này. Sự hòa quyện của chi tiết hoa lãng mạn cùng chất liệu nhẹ nhàng bay bổng theo từng bước chân ẢNH: RIMMY STORE

Thiết kế hút mắt người nhìn với sắc xanh trong vắt cùng họa tiết thêu nổi tinh tế. Mẫu váy phối voan nhẹ, cổ nhún mềm mại và dáng xòe bay bổng mang đến cảm giác tươi mát, dịu dàng và đầy lãng mạn cho những ngày du lịch ngập nắng ẢNH: DRESS ESSENTIAL

Ấn tượng từ thiết kế cổ to bản mới lạ cùng chất liệu tơ nhẹ thoáng mát ngày hè, chiếc váy điểm xuyết chi tiết hoa đính vai kiêu kỳ. Chân váy bút chì ôm trọn dáng người giúp nhấn đường cong một cách tinh tế mà không gượng ép ẢNH: RIMMY STORE

Sự tinh tế của chất liệu này giúp tôn lên nét nữ tính, thanh thoát mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Dù là trong các thiết kế công sở hay trang phục dạo phố, vải tơ vẫn giữ được sức hút riêng.