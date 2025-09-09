Set đồng bộ sành điệu, vừa thanh lịch vừa dễ ứng dụng nhất tủ đồ

Diện trang phục theo set đồng bộ luôn được xem là một trong số những cách mặc đẹp đơn giản và dễ ứng dụng nhất mùa. Ở thời điểm đầu thu, các bản phối đồng bộ ưu tiên tinh thần trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn thanh lịch, trang nhã để nàng có thể mặc được trong nhiều dịp.

Bản phối đồng bộ từ vải denim mang đến cho nàng vẻ ngoài vừa thanh lịch, cá tính vừa nữ tính và trưởng thành. Trang phục chỉn chu không chỉ mang đến cho nàng sự tự tin từ bên trong mà còn gây thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên ẢNH: GERME

Diện trang phục tone sur tone với set đồng bộ

Trang phục được phối sẵn theo từng set dễ dàng mang lại diện mạo hoàn hảo "từ đầu đến chân" cho quý cô. Nói cách khác, để mặc đẹp và được khen là biết phối đồ tone sur tone, quý cô chỉ cần sở hữu vài set đồ đồng bộ.

Mùa thu có thời tiết nhẹ mát dễ chịu nên lựa chọn mặc đồng bộ cũng giản đơn và thú vị hơn. Các bản phối denim on denim mang đến trải nghiệm mới mẻ về kết cấu mềm mịn, vừa đứng phom lại vừa nhẹ nhàng êm ái với làn da. Bên cạnh đó là các set đồng bộ sử dụng họa tiết và phom dáng kết hợp - áo cổ thủy thủ và chân váy dáng chữ A xếp ly, bộ trang phục kẻ gồm áo crop và chân váy dáng dài... mang lại sắc màu mới cho thời trang đồng bộ.

Thời trang đồng bộ còn được biết đến với tên gọi coord (co-ords) là một trong những xu hướng cổ điển được yêu thích và luôn được làm mới theo thời gian ẢNH: GERME

Họa tiết kẻ ô vuông xen kẽ những mảng màu đậm nhạt gợi nhắc tinh thần retro lãng mạn. Nét trẻ trung hiện đại được làm nổi bật qua chi tiết cổ thủy thủ viền trắng, các chi tiết hoa 3D... Set đồng bộ là các bản phối kết hợp từ 2 món trở lên, gồm áo, váy/quần, áo khoác, mũ, dây cột tóc, túi xách... ẢNH: GERME

Chìm đắm trong vẻ ngoài lãng mạn và dịu dàng của sắc xanh denim trong mùa thu cùng tủ đồ co-ords, nàng sẽ cảm thấy mặc đẹp hằng ngày là bài toán dễ nhất với vô số lời giải phù hợp ẢNH: GERME

Hình ảnh đồng bộ giúp nàng dễ dàng ghi điểm trong mắt người đối diện. Gam màu trắng, đen, be có thể phối với nhiều kiểu họa tiết kẻ sọc khác nhau ẢNH: GERME

Thoải mái dạo chơi cuối tuần, thong dong trong những ngày nghỉ hay chuyến đi biển cùng những bản phối in họa tiết dễ thương, thoáng mát và đậm chất thời trang ẢNH: RUE DES CHATS

Phá bỏ mọi giới hạn cùng những set đồ thanh lịch, đa năng vừa có thể diện đi làm, đi học vừa có thể diện đi chơi, hội họp hay hẹn hò. Áo gile và quần ống rộng, áo kiểu và chân váy dáng dài là những bản phối thanh lịch và trang nhã. Quý cô có thể phối thêm áo blazer để có diện mạo lịch sự hơn nữa nếu tham dự các sự kiện trang trọng ẢNH: RUE DES CHATS



