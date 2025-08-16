'Short coat' - lựa chọn thông minh của nàng cho ngày thu mát mẻ

Các tín đồ thời trang thông minh luôn ưu tiên những thiết kế như short coat, short blazer hoặc cropped blazer - những kiểu áo khoác ngắn có thể mặc độc lập hoặc kết hợp linh hoạt với nhiều trang phục khác.



Nhờ tính đa nhiệm - khả năng ứng dụng đa dạng và dễ phối trong nhiều hoàn cảnh, các kiểu short coat không chỉ tối ưu hóa tủ đồ mà còn giữ vững yếu tố thẩm mỹ, khẳng định phong cách tinh tế và hiện đại.

Thiết kế short jacket trắng thanh lịch, ngang eo với hàng cúc cài tinh gọn, cổ tròn và tay bồng nhẹ tạo điểm nhấn nữ tính. Khi phối cùng chân váy đồng bộ, set đồ mang đến diện mạo chỉn chu, hiện đại, dễ dàng ứng dụng từ công sở đến dạo phố ẢNH: IVY MODA

Short coat - món đồ lý tưởng mùa thu 2025

Với chiều dài vừa chạm eo, short coat giúp tôn tỷ lệ cơ thể, mang lại cảm giác năng động mà vẫn giữ sự chỉn chu và nó đang trở thành điểm nhấn thời trang đáng chú ý. Các nhà mốt năm nay ưu tiên phom dáng boxy (boxy silhouette - kiểu thiết kế trang phục có dáng vuông vức, rộng rãi, không ôm sát cơ thể, giống hình khối hộp), suông, tay áo raglan hoặc tay phồng nhẹ, tạo nên cấu trúc thú vị cho trang phục.

Short coat và cropped blazer với ve áo tinh gọn, hàng cúc đôi hoặc cổ tròn không ve, điểm xuyết khóa kéo kim loại trung tâm, được diện như áo độc lập, mang đến diện mạo thanh lịch mà vẫn hiện đại, chuẩn ngôn ngữ thời trang mùa thu ẢNH: IVY MODA

Chất liệu cotton hữu cơ, lụa pha, len mỏng, tweed cao cấp hay dạ pha cashmere hoặc linen cao cấp giúp người mặc cảm thấy thoải mái, đồng thời giữ phom dáng gọn gàng, phù hợp với các hoạt động từ công sở đến dạo phố. Những gam màu trung tính như be, kem, ghi sáng hoặc tông pastel dịu nhẹ giúp bộ trang phục vừa hiện đại vừa dễ phối phụ kiện khiến chị em vừa thoải mái đón gió thu, vừa không gây bí bách khi nhiệt độ tăng nhẹ vào ban ngày.

Thiết kế ngắn tay phong cách “old money”, cổ chữ V thanh lịch tôn vẻ cổ điển quý phái. Kết hợp chân váy midi xếp ly đồng màu, mềm mại và uyển chuyển, tạo hiệu ứng thị giác giúp đôi chân thon dài đầy tinh tế

ẢNH: IVY MODA

Lựa chọn thông minh để tỏa sáng

Điểm cộng lớn của kiểu thiết kế này chính là khả năng "biến hóa" qua các lớp phối đồ. Short coat có thể kết hợp với váy slip dress, chân váy midi cho buổi hẹn hò lãng mạn, hoặc cùng váy ngắn, quần ống đứng, ống rộng để tạo phong thái chuyên nghiệp.

Áo khoác ngắn được phối cùng quần ống rộng, cạp cao, giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và mang lại cảm giác thoải mái, tự tin khi di chuyển. Set đồ không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, thời thượng của người mặc ẢNH: IVY MODA

Tính đa nhiệm của những bộ trang phục phối cùng short coat được các nữ tín đồ đánh giá cao, xem như một "điểm cộng" cho thời trang xanh - xu hướng đề cao sự linh hoạt và khả năng tái sử dụng, đồng thời vẫn đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn thẩm mỹ tinh tế mà thời trang đương đại yêu cầu.

Mùa thu không chỉ là mùa của những gam màu tươi sáng, mà còn là mùa của sự tinh tế trong cách kết hợp trang phục. Những món đồ linh hoạt như short coat không chỉ giúp người mặc thích ứng với thời tiết thất thường mà còn là "chìa khóa" tạo nên phong cách cá nhân rõ nét. Với vài lựa chọn thông minh và một chút nhạy bén trong phối đồ, mùa thu sẽ trở thành sàn diễn của chính các tín đồ - nơi mọi bước đi đều tỏa sáng.

Những thiết kế mang đậm nét nữ tính, ngọt ngào và cổ điển toát lên sự sang trọng, thể hiện phong cách các nhà mốt cao cấp, lý tưởng cho các lựa chọn dạo phố, gặp gỡ hay môi trường công sở ẢNH: IVY MODA



