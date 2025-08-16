‘Soi’ newsfeed của hội mặc đẹp để khám phá những item vượt thời gian

Trong thời trang, những giá trị kinh điển đôi khi đến từ chính những thiết kế đơn giản nhất. Lấy chủ đề "Revisiting Classic - Tìm lại vẻ đẹp kinh điển", BST LifeWear Thu/Đông 2025 của thương hiệu Nhật Bản không chỉ tạo cơ hội để mọi người cùng nhìn lại những "must-have" item trong tủ đồ thu đông, mà còn mang đến những khám phá thú vị vì cách mà UNIQLO nâng cấp trang phục để mang đến những gợi ý không thể bỏ qua, về chất liệu, kiểu dáng và bảng màu thu hút.

HEATTECH pha Cashmere: Kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và tính ứng dụng cao

Nhắc đến item thu đông mang tính kinh điển của UNIQLO, khó lòng mà bỏ qua dòng trang phục giữ nhiệt HEATTECH. Gọi là kinh điển vì có lẽ, trong thời trang, những thiết kế mang tính ứng dụng luôn giữ một vị trí bất biến trong lòng giới mộ điệu. HEATTECH của UNIQLO là minh chứng rõ nét: không chỉ là lớp áo giữ ấm, mà còn là "lớp nền" đa năng có thể kết hợp cùng áo sơ mi, sweater, blazer hay áo khoác dạ. Qua thời gian, HEATTECH liên tục được cải tiến để ấm, mềm mại và thời thượng hơn, trở thành biểu tượng kinh điển trong mùa lạnh.

Với BST LifeWear Thu/Đông 2025, UNIQLO đã nhanh chóng nhận được sự săn đón từ các tín đồ thời trang một phần đến từ sức hút của HEATTECH, đặc biệt hơn, lần đầu tiên UNIQLO mang đến dòng áo HEATTECH Cashmere dành cho nam, cùng bảng màu đá quý mới cho dòng HEATTECH của nữ.

Với combo gợi ý gồm áo HEATTECH Cashmere cổ tròn, quần cùng màu và áo sơmi dáng rộng khoác ngoài, các chàng trai đã có thể sẵn sàng cho bất cứ cuộc hẹn nào trong mùa thu đông năm nay. Với các lựa chọn màu mới, các cô nàng có thể phối áo HEATTECH màu đỏ rượu vang cùng áo khoác giả da màu nâu để layer nổi bật. Mix cùng chân váy xếp ly và tất dài ấm áp màu xám, thêm đôi giày sneakers, bạn sẽ có ngay một outfit đậm chất preppy

Áo khoác PUFFTECH với loạt kiểu dáng on-trend: Công nghệ độc quyền kết hợp cùng phom dáng thời thượng

Vẫn là chiếc áo khoác chần bông nhẹ ấm "must-have" trong mọi mùa lạnh, nhưng trong BST LifeWear Thu/Đông năm nay, UNIQLO nhấn mạnh "vẻ đẹp kinh điển" trên dòng áo khoác chần bông thế hệ mới của thương hiệu bằng cách "F5" đồng bộ cả chất liệu và kiểu dáng. Loạt kiểu dáng mới của PUFFTECH được giới thiệu cho mùa thu đông năm nay - từ phom cổ điển đến phom hiện đại, xu hướng - cũng đã đủ khiến các "fan cứng" của UNIQLO không khỏi bất ngờ.

Một trong những kiểu dáng PUFFTECH được dự đoán sẽ lọt top tìm kiếm trong mùa thu đông năm nay chính là mẫu áo gi-lê PUFFTECH chần bông dáng lửng với gam màu cam cháy nổi bật. Cô nàng Bùi Minh Hà đã lựa chọn phối mẫu áo này cùng áo len vải Milano gân bên trong với chân váy dài cùng màu, mang đến tổng thể tinh tế, nhẹ nhàng và thanh lịch tuyệt đối.

Mang dáng vẻ cổ điển và đa năng hơn cả chính là mẫu áo khoác PUFFTECH có mũ. Sở hữu bảng màu trung tính cùng đa dạng họa tiết trên bề mặt áo, thiết kế này dễ dàng kết hợp với các item khác thuộc cùng bảng màu tự nhiên, mang đến tổng thể nhẹ nhàng, đầy năng lượng. Phan Anh - admin group Yêu Bếp - tiết lộ, đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua của cô nàng trong những dịp đi chơi cùng gia đình, bạn bè đến các vùng lạnh

Quần jeans ống suông: Lưu giữ "vẻ đẹp kinh điển" qua mọi thời đại

Với vô vàn biến tấu từ skinny, slim, straight đến wide-leg, quần jeans luôn là biểu tượng kinh điển của thời trang nhờ khả năng phù hợp với mọi phong cách và xu hướng. Trong đó, thiết kế jeans ống suông mang vẻ đẹp cân bằng giữa sự thoải mái và thanh lịch, dễ dàng đồng hành cùng bạn từ những ngày năng động đến những khoảnh khắc cần chút tinh tế. Tủ đồ thu đông năm nay của bạn không thể nào thiếu một chiếc quần jeans ống suông, và UNIQLO mang đến rất nhiều gợi ý thú vị cho item đang viral này.

Với sự lên ngôi của những chiếc áo polo dệt kim, thì công thức mix & match đậm phong cách Ivy League từ nhà sáng tạo nội dung Sabrina Uyên Lưu và chồng là một gợi ý mà các cặp đôi nào cũng có thể tham khảo và ứng dụng dễ dàng

Loạt thiết kế "chân ái" cho mùa thu đông với chất liệu len cao cấp

Len luôn được xem là biểu tượng của vẻ đẹp kinh điển bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công năng. Những sợi len mềm mại, phom dáng tối giản nhưng tinh tế giúp người mặc luôn giữ được vẻ thanh lịch vượt thời gian. Từ souffle yarn dày dặn, ấm áp, Merino mềm mượt, đến Milano sang trọng - bao gồm phiên bản có thể giặt máy, hay Cashmere cao cấp, hãy sẵn sàng cập nhật những công thức phối đồ với len mang đậm tinh thần vượt thời gian cùng UNIQLO.

Souffle yarn hẳn là chất liệu được tìm đến nhiều nhất trong BST thu đông của UNIQLO. Mềm mại, không châm chích, thiết kế đa dạng từ áo dài tay, đến cardigan với bảng màu trang nhã, cả Hoa hậu H’Hen Niê và cặp đôi Ba Duy - Nam Thương (Chuyện Nhà Đậu) đều lựa chọn áo len dệt từ souffle yarn để làm mới tủ đồ thu đông

Milano cũng là một trong những chất liệu len được ưa chuộng của UNIQLO với ưu điểm dày vừa phải, tạo nên phom dáng chuẩn mực, dễ chăm sóc - có thể giặt máy. Không chỉ mặc nguyên set áo và chân váy len vải gân Milano, cô nàng Bùi Khánh Hà còn gợi ý một cách phối đồ đơn giản mà tinh tế để "nâng tầm" set đồ bằng cách khoác hờ một chiếc cardigan trắng trên vai

Chất liệu len Milano cũng rất phù hợp để các chàng trai tự do phối theo phong cách cá nhân. Năng động, khỏe khoắn như Travel blogger Tâm Bùi, hay thanh lịch, nhẹ nhàng như ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, chỉ cần khoác chiếc áo len Milano trên vai, cả hai anh chàng đều đã có cho mình một diện mạo tự tin "đúng sở trường"

BST LifeWear Thu/Đông 2025 của UNIQLO là một chuyến hành trình thú vị để tìm về với những giá trị kinh điển của thời trang. Mang đến những thiết kế đa năng, chất liệu cải tiến và phom dáng hiện đại, UNIQLO đã chứng minh rằng thời những kiểu dáng vượt thời gian không hề nhàm chán, mà còn có thể trở nên sống động và đầy sức hút. Đến ngay cửa hàng UNIQLO gần nhất hoặc truy cập website chính thức để không bỏ lỡ cơ hội khám phá những item "must-have" và tự tin thể hiện phong cách của riêng bạn trong mùa cuối năm!