STYLE by PNJ khởi động chiến lược thời trang fandom: Cháy hàng trong 30 phút

Đông đảo fan hâm mộ đã đến tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ cùng Tăng Phúc trong 2 ngày 18 và 19.10.2025 Ảnh: STYLE by PNJ

STYLE by PNJ chủ động mở đường cho fandom Việt

Đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa thần tượng, STYLE by PNJ chính thức ra mắt bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ - sản phẩm hợp tác đầu tiên với ca sĩ Tăng Phúc. Bộ sưu tập ra đời từ chặng đường gần 10 năm của Tăng Phúc, cũng là món quà đặc biệt anh dành tặng PiFam - cộng đồng fan luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho chàng "Hải Ly".

Bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ được lấy cảm hứng từ những câu chuyện yêu thương mà PiFam gửi tặng chàng "Hải Ly" Ảnh: STYLE by PNJ





Với bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ, fan merch (các sản phẩm thương mại dành cho người hâm mộ) không chỉ dừng lại ở áo thun, khăn hay móc khóa, STYLE by PNJ đã biến chúng thành phụ kiện tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ mà vẫn dễ dàng phối đồ hàng ngày.

Tăng Phúc chia sẻ câu chuyện cảm hứng để cùng STYLE by PNJ ra mắt bộ sưu tập tại sự kiện Ảnh: STYLE by PNJ

Mỗi thiết kế được lấy cảm hứng từ câu chuyện yêu thương và tinh thần kiên cường của chàng "Hải Ly" Tăng Phúc, vừa mang nét ngọt ngào, vừa là cách "flex" cá tính riêng, đúng vibe "Hải Ly", đúng chất STYLE.

Sold out toàn bộ chỉ trong 30 phút: Tốc độ chốt đơn "khủng"!

Tình hình mở bán diễn ra căng thẳng không khác gì việc săn vé concert, khi đông đảo PiFam đã tụ tập nhộn nhịp từ hai tiếng trước giờ G với tâm thế sống còn để chinh phục viên ngọc trai của riêng mình. Và ngay khi thông báo cháy hàng vang lên sau chưa đầy 30 phút mở bán, cộng đồng PiFam bùng nổ với nhiều cung bậc cảm xúc!

@lil_111_aru: "Merchandise của nghệ sĩ Tăng Vũ Minh Phúc tuyệt vời. 100 điểm".

@kieu.linh83: "Khai trương món quà đặc biệt với bao tình cảm từ Tăng Phúc dành cho các công nhân xây đập Haily".

@linh.kute than trời trên fanpage: "30 phút? Tôi vừa kịp gửi xe xong là báo hết hàng. Chắc chắn đây là một màn 'test nhân phẩm' không thành công của mình rồi. Phúc ơi, ra đợt 2 lẹ đi, PiFam đang vật vã đây!" (Bình luận này nhận được hơn 2k lượt thả tim).

@hoanganh.le thì rơi vào trạng thái "sốc toàn tập": "Trời ơi, em chỉ đi làm về muộn một chút thôi mà đã hết sạch rồi. Buồn không thể tả được, chỉ muốn khóc thôi anh Phúc ơi!"

Thậm chí, nhiều fan còn lập group "năn nỉ" để được mua lại. @minh.tam.nguyen viết: "Tưởng chỉ là mở bán thôi ai ngờ là cuộc chiến thực sự. Nhìn mọi người check-in với Ngọc Trai Nhỏ mà lòng đau như cắt".

Đến tham dự sự kiện ra mắt, các bạn fan may mắn còn có cơ hội được giao lưu và nhận quà có chữ ký trực tiếp từ Tăng Phúc Ảnh: STYLE by PNJ

Không dừng lại ở "cuộc chiến" offline, trong ngày mở bán online chính thức trên website (20/10), các sản phẩm trong bộ sưu tập cũng đã nhanh chóng "cháy hàng" sau chưa đầy 10 phút. PiFam đã chứng minh rằng: tình yêu dành cho thần tượng không chỉ thể hiện qua những lời khen trên mạng, mà còn là sự ủng hộ thiết thực bằng hành động. Và STYLE by PNJ sẵn sàng là cầu nối để biến những cảm xúc đó thành những sản phẩm chất lượng, đáng giá và bền vững.

Những bạn fan đầu tiên may mắn sở hữu bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ Ảnh: STYLE by PNJ

Thành công của bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ chỉ là bước khởi đầu trong lộ trình dài hạn của STYLE by PNJ. Thương hiệu cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ, tạo nên một cộng đồng fandom fashion phong phú màu sắc cá tính.

Đặc biệt, việc lựa chọn PNJ NEXT- chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại và sang trọng nằm trong hệ thống cửa hàng của PNJ - làm địa điểm mở bán cũng đã thể hiện sự chỉn chu trong tổ chức, đồng thời khẳng định định vị thương hiệu phụ kiện fandom thời trang dành cho giới trẻ năng động và cá tính của STYLE by PNJ.