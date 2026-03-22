Sự trỗi dậy của vẻ đẹp quyến rũ với áo corset

Corset là một kiểu áo ôm sát cơ thể, thường có cấu trúc định hình với các đường gọng (boning) chạy dọc thân áo nhằm siết eo và tạo nên tỷ lệ hình thể cân đối. Xuất hiện từ hàng thế kỷ trước trong trang phục châu Âu, corset từng gắn liền với hình ảnh vòng eo “đồng hồ cát” lý tưởng. Tuy nhiên, trong dòng chảy của thời trang hiện đại, thiết kế này đã được tái cấu trúc để phù hợp hơn với nhịp sống đương đại.



Áo corset denim mang đậm hơi thở cá tính là lựa chọn lý tưởng cho những cô gái theo đuổi phong cách năng động nhưng vẫn muốn giữ lại nét quyến rũ tinh tế.

Chiếc corset ôm sát cơ thể, chất liệu denim wash xám tạo hiệu ứng bụi bặm. Phần cúp ngực đứng phom tôn lên đường cong một cách đầy chủ ý. Khi phối cùng chân váy denim đồng bộ, có đính hoa 3D cùng dây tua rua tăng nét nữ tính trên nền trang phục denim cá tính ẢNH: LAVANI

Nếu denim đại diện cho sự nổi loạn, thì áo corset ren trắng lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi sự nữ tính được tôn vinh bằng những chi tiết mềm mại.



Áo corset với lớp vải ren thêu hoa phủ bên ngoài, tạo hiệu ứng mờ ảo. Bên trong, gọng corset định hình vòng eo. Sự tương phản giữa chất liệu mỏng manh và cấu trúc cứng cáp tạo nên một tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch ẢNH: @SONIC

Áo corset trắng với các lớp texture nổi tinh tế, thiết kế ôm sát với phần cúp ngực rõ nét. Khi phối cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh, tạo nên sự đối lập thú vị, dễ dàng tôn lên nét kiêu kỳ của người mặc ẢNH: @BUNNI.YUCI

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, những thiết kế corset vẫn có thể chinh phục ánh nhìn bằng chính sự tối giản tinh tế của mình. Áo corset trắng với điểm nhấn hàng khuy đặt lệch tạo nên sự phá cách nhẹ nhàng, đi cùng chiếc chân váy bí dáng xòe cùng tông mang đến vẻ ngoài gợi cảm nhưng vẫn năng động ẢNH: @L.CIIN

Áo corset dáng ngắn mang đến một góc nhìn mới mẻ, nơi sự gợi cảm được tiết chế vừa đủ để trở nên tinh tế hơn bao giờ hết.



Áo corset dáng crop top với phần cúp ngực và đường chiết eo rõ nét, giúp tôn dáng mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. Khi phối cùng chân váy xẻ cao, cân bằng hài hòa giữa kín và hở. Chất liệu ren mềm mại kết hợp cùng phom corset cứng tạo nên sự đối lập thú vị, thu hút mọi ánh nhìn trong những buổi dạ tiệc ẢNH: @NGANHA.203

Chiếc corset trắng được phối cùng quần jeans, chi tiết đai thắt và đinh tán mang lại điểm nhấn mạnh mẽ, trong khi chất liệu vải trơn giúp trang phục không bị rối mắt, phù hợp cho những cô nàng cá tính ngày xuống phố ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Từ cá tính đến thanh lịch, áo corset cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt qua từng chất liệu và cấu trúc. Không chỉ là một món đồ thời trang, corset còn là công cụ định hình phong cách, giúp người mặc thể hiện rõ cá tính riêng trong từng hoàn cảnh.

