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Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/10/2026 16:00 GMT+7

Quần bong bóng (hay quần bóng bay/quần Aladin) tạo hình ảnh thú vị, trẻ trung và cực kỳ thoải mái, cá tính. Kiểu quần ống phồng cực lớn và thu gọn lại ở gấu đang từng bước trở thành biểu tượng mới của phong cách thời trang hiện đại.

Quần bong bóng ghi dấu ấn nổi bật trong tủ đồ thời trang năm 2026. Thiết kế quần bí này phủ sóng trên mọi phương diện - từ các bản phối quyến rũ đến outfit đường phố thời thượng, từ phong cách tiểu thư kiêu kỳ đến thời trang hằng ngày đặc sắc.

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 1.

Áo crop top và quần bong bóng tạo tỷ lệ đẹp hoàn hảo cho vóc dáng. Phom áo ôm đơn giản kiểu bralette với dây áo mảnh ôm sát vóc dáng, quần cạp cao phẳng với ống quần rộng xếp ly tạo độ phồng lớn - một cấu trúc độc đáo vừa phóng khoáng vừa thanh lịch - có thể che khuyết điểm chân và tôn eo thon

ẢNH: OTAG

Quần bong bóng - từ lạ mắt, phá cách đến dấu ấn cá nhân

Mang dáng dấp của kiểu quần bí (váy bí) nổi tiếng, quần bóng bay từng bước chiếm được tình cảm yêu thích của mọi tín đồ thời trang. Thiết kế này hiện diện qua các set đồng bộ kết hợp áo crop top và quần bong bóng, phối giữa áo thun cách điệu và quần cạp thấp...

Tuy có sự tương đồng lớn về phom dáng nhưng ở mỗi thiết kế đều có sự khác biệt lớn đến từ chất liệu, màu sắc đến các chi tiết. Vải cotton mềm nhẹ, vải organza và tafta bóng sáng hay vải giả da, vải thô và denim đều có thể đem đến những bản phối cực kỳ lạ mắt.

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 2.

Ghi dấu phong cách đường phố qua cặp đôi quần ống túm và áo kiểu cách điệu phá cách kết hợp giữa những khoảng hở cut out, drapping và cấu trúc nhiều tầng layer tạo chiều sâu thị giác cho bản phối trắng và nâu

ẢNH: SAGITTARIUSAPLUS

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 3.

Một thiết kế quần bóng bay tận dụng tối đa hiệu ứng xuyên thấu quyến rũ để gợi mở trí tưởng tượng của người nhìn ngắm. Dáng ống quần phồng to như trái bí ngô kết hợp áo sát nách có bề mặt lông dài mềm mịn tạo hình ảnh ấn tượng và đẹp mắt

ẢNH: ONETONE

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 4.

Giày bệt phá cách phối quần có chi tiết dây rút thu hút mọi sự chú ý từ đám đông. Thiết kế mang đến cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng, phối với áo thun tay dài crop top giúp quý cô khoe khéo vóc dáng mảnh mai và gu thời trang sành điệu

ẢNH: SAGITTARIUSAPLUS

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 5.

Cấu trúc bất đối xứng được vận dụng một cách tinh tế để những bộ trang phục thường ngày cũng trở nên ấn tượng và đáng nhớ hơn. Kết hợp áo lệch vai dệt nổi họa tiết hoa lá, quần bí phồng xếp ly và giày cao gót lưới họa tiết đem đến ánh nhìn thời trang quý phái và sự sang trọng

ẢNH: ONETONE

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 6.

Bất cứ khi nào muốn "giải phóng" cơ thể khỏi sự gò bó của trang phục ôm sát, hãy chọn quần bóng bay và áo dệt kim dáng rộng. Bộ đôi thời trang đường phố này không chỉ là tiếng nói của tự do mà còn tạo nên dấu ấn riêng cho phong cách cá nhân

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 7.

Áo yếm hở lưng và quần đồng điệu theo set đồng màu, đồng chất liệu gợi ý cho nàng bản phối thú vị để diện ngay cuối tuần này. Gam màu xanh ghi độc đáo càng trở nên đáng nhớ hơn với chất liệu đặc biệt - đứng phom, tạo cấu trúc đẹp nhưng vẫn mềm mại và đem lại cảm giác dễ chịu khi mặc

ẢNH: DAS LA VIE

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 8.

Quần bí thêu hoa lá tập trung mọi ánh nhìn vào phần cổ chân thon. Chi tiết thêu họa tiết tone sur tone với phần cổ vuông thêu họa tiết trắng nền xanh tương phản. Bản phối mang đến hình ảnh trẻ trung đậm chất tiểu thư vừa phảng phất nét giản dị trong phong thái thường ngày

ẢNH: MAISON LEENAA

Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng- Ảnh 9.

Thu hút mọi ánh nhìn vào bản phối bèo nhún và denim cùng sự đặc sắc đến từ phom dáng và cấu trúc của từng item. Áo blouse màu cream đồng điệu với giày cao gót trong khi màu xanh bạc của quần jeans dáng phồng và túi da họa tiết tạo nên điểm nhấn khó quên cho tổng thể

ẢNH: @LAURA EGUIZABAL


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