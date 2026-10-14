Sức hút của quần bong bóng: Khi phom dáng độc đáo dẫn đầu xu hướng

Quần bong bóng (hay quần bóng bay/quần Aladin) tạo hình ảnh thú vị, trẻ trung và cực kỳ thoải mái, cá tính. Kiểu quần ống phồng cực lớn và thu gọn lại ở gấu đang từng bước trở thành biểu tượng mới của phong cách thời trang hiện đại.
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Quần bong bóng ghi dấu ấn nổi bật trong tủ đồ thời trang năm 2026. Thiết kế quần bí này phủ sóng trên mọi phương diện - từ các bản phối quyến rũ đến outfit đường phố thời thượng, từ phong cách tiểu thư kiêu kỳ đến thời trang hằng ngày đặc sắc.
Quần bong bóng - từ lạ mắt, phá cách đến dấu ấn cá nhân
Mang dáng dấp của kiểu quần bí (váy bí) nổi tiếng, quần bóng bay từng bước chiếm được tình cảm yêu thích của mọi tín đồ thời trang. Thiết kế này hiện diện qua các set đồng bộ kết hợp áo crop top và quần bong bóng, phối giữa áo thun cách điệu và quần cạp thấp...
Tuy có sự tương đồng lớn về phom dáng nhưng ở mỗi thiết kế đều có sự khác biệt lớn đến từ chất liệu, màu sắc đến các chi tiết. Vải cotton mềm nhẹ, vải organza và tafta bóng sáng hay vải giả da, vải thô và denim đều có thể đem đến những bản phối cực kỳ lạ mắt.