Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành

Áo bèo nhún không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang mà còn là biểu tượng của sự thanh thoát.

Phối áo bèo nhún phối cùng quần dài thời thượng

Nếu nàng muốn tìm kiếm một phong cách tinh tế thì bộ đôi áo bèo nhún và quần dài chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: @BBSTORE'S

Chiếc áo bèo nhún đen với phần cổ chữ V sâu vừa phải, viền bèo chạy dọc thân áo tạo hiệu ứng sang trọng. Chất vải lụa mỏng nhẹ, tay phồng bo nhẹ ở cổ tay mang đến vẻ yêu kiều pha chút cổ điển. Khi phối cùng quần ống loe trắng kem, tổng thể toát lên nét thanh lịch và đầy khí chất công sở.

Tựa như làn nắng nhẹ vương trên lụa, áo bèo nhún màu cam đất gây thương nhớ bởi chất vải óng mịn cùng chi tiết bèo nhún mềm mại ôm quanh cổ áo ẢNH: @CHARMILLES

Hàng cúc nhỏ xếp đều tôn lên nét tinh tế, tay áo phồng nhẹ tạo cảm giác nữ tính. Kết hợp quần dài màu kem hoàn thiện phong cách tối giản nhưng vẫn thu hút.

Phá cách khi phối quần shorts với áo bèo nhún

Không chỉ dành riêng cho những dịp trang trọng, áo bèo nhún còn có thể trở thành điểm nhấn cho phong cách trẻ trung, năng động nếu bạn biết cách phối cùng quần shorts ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thanh thuần được thổi hồn trong chiếc áo bèo nhún trắng tinh khôi. Thiết kế cổ đức với hàng cúc nhỏ gọn gàng, phần tay ngắn viền bèo nhún mềm mại tạo điểm nhấn duyên dáng. Lựa chọn diện cùng quần shorts sáng màu, nàng sẽ có ngay một bản phối trẻ trung và phóng khoáng.

Chiếc áo lụa mỏng màu nâu đất toát lên vẻ tự do với điểm nhấn là phần cổ bèo nhún điệu đà kết hợp dây buộc thả lơi ẢNH: HERADG

Tay áo dài bồng bềnh, bo gấu nhẹ tăng nét nữ tính cho trang phục. Mặc cùng quần ngắn đồng tông với thiết kế thắt eo tôn dáng, giúp khoe trọn hình thể của người mặc.

Áo bèo nhún kết hợp chân váy midi tạo nét dịu dàng

Nếu áo bèo nhún là biểu tượng của sự nữ tính thì chân váy midi chính là “mảnh ghép” hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp ấy ẢNH: POTATO

Bộ đôi này mang đến sự hòa quyện giữa nét dịu dàng cổ điển và tinh thần hiện đại, khiến nàng trông như một “nàng thơ” bước ra từ bức tranh mùa xuân.

Chiếc áo sơ mi đỏ thời thượng là điểm nhấn cuốn hút cho mọi cô gái. Phần bèo nhún xếp ly chạy dọc từ cổ xuống ngực với phần cổ đứng và tay dài thanh lịch ẢNH: CHARMILLES

Khi phối với chân váy midi xòe đen và nhấn nhá bằng thắt lưng bản to, set đồ mang lại phong thái quyến rũ, hoàn hảo cho những buổi hẹn tối tinh tế.

Chiếc áo voan hồng phấn say đắm lòng người với thiết kế cổ bèo nhún đứng duyên dáng và hàng cúc nhỏ xinh chạy dọc thân áo ẢNH: CHARMILLES

Tay dài phồng nhẹ, bo gấu xếp ly tinh tế tạo nên vẻ mềm mại khó cưỡng. Khi phối cùng chân váy midi trắng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích phong cách nữ tính, tinh khôi.

Tôn dáng quyến rũ với áo bèo nhún cùng chân váy bút chì

Với những cô nàng công sở yêu thích sự sang trọng, áo bèo nhún kết hợp chân váy bút chì chính là công thức hoàn hảo để tôn dáng ẢNH: LEMIA

Chiếc áo voan màu tím oải hương với cổ đứng viền bèo nhún mềm mại ôm nhẹ khung cổ, tay dài tinh tế thêm hàng cúc nhỏ tôn nét quý phái. Khi sơ vin cùng chân váy bút chì trắng kem cạp cao, đường cong được tôn lên khéo léo.