  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
31/10/2025 14:00 GMT+7

Áo bèo nhún luôn mang đến sự lãng mạn cho mọi cô gái, từng nếp nhún uyển chuyển là 'ngôn ngữ' riêng của thời trang, giúp tôn lên nét duyên dáng tự nhiên của những cô nàng yêu sự mộng mơ.

Áo bèo nhún không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang mà còn là biểu tượng của sự thanh thoát.

Phối áo bèo nhún phối cùng quần dài thời thượng 

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 1.

Nếu nàng muốn tìm kiếm một phong cách tinh tế thì bộ đôi áo bèo nhún và quần dài chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: @BBSTORE'S

Chiếc áo bèo nhún đen với phần cổ chữ V sâu vừa phải, viền bèo chạy dọc thân áo tạo hiệu ứng sang trọng. Chất vải lụa mỏng nhẹ, tay phồng bo nhẹ ở cổ tay mang đến vẻ yêu kiều pha chút cổ điển. Khi phối cùng quần ống loe trắng kem, tổng thể toát lên nét thanh lịch và đầy khí chất công sở.

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 2.

Tựa như làn nắng nhẹ vương trên lụa, áo bèo nhún màu cam đất gây thương nhớ bởi chất vải óng mịn cùng chi tiết bèo nhún mềm mại ôm quanh cổ áo

ẢNH: @CHARMILLES

Hàng cúc nhỏ xếp đều tôn lên nét tinh tế, tay áo phồng nhẹ tạo cảm giác nữ tính. Kết hợp quần dài màu kem hoàn thiện phong cách tối giản nhưng vẫn thu hút.

Phá cách khi phối quần shorts với áo bèo nhún 

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 3.

Không chỉ dành riêng cho những dịp trang trọng, áo bèo nhún còn có thể trở thành điểm nhấn cho phong cách trẻ trung, năng động nếu bạn biết cách phối cùng quần shorts

ẢNH: ELISE

Vẻ đẹp thanh thuần được thổi hồn trong chiếc áo bèo nhún trắng tinh khôi. Thiết kế cổ đức với hàng cúc nhỏ gọn gàng, phần tay ngắn viền bèo nhún mềm mại tạo điểm nhấn duyên dáng. Lựa chọn diện cùng quần shorts sáng màu, nàng sẽ có ngay một bản phối trẻ trung và phóng khoáng.

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 4.

Chiếc áo lụa mỏng màu nâu đất toát lên vẻ tự do với điểm nhấn là phần cổ bèo nhún điệu đà kết hợp dây buộc thả lơi

ẢNH: HERADG

Tay áo dài bồng bềnh, bo gấu nhẹ tăng nét nữ tính cho trang phục. Mặc cùng quần ngắn đồng tông với thiết kế thắt eo tôn dáng, giúp khoe trọn hình thể của người mặc.

Áo bèo nhún kết hợp chân váy midi tạo nét dịu dàng

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 5.

Nếu áo bèo nhún là biểu tượng của sự nữ tính thì chân váy midi chính là “mảnh ghép” hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp ấy

ẢNH: POTATO

Bộ đôi này mang đến sự hòa quyện giữa nét dịu dàng cổ điển và tinh thần hiện đại, khiến nàng trông như một “nàng thơ” bước ra từ bức tranh mùa xuân.

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 6.

Chiếc áo sơ mi đỏ thời thượng là điểm nhấn cuốn hút cho mọi cô gái. Phần bèo nhún xếp ly chạy dọc từ cổ xuống ngực với phần cổ đứng và tay dài thanh lịch

ẢNH: CHARMILLES

Khi phối với chân váy midi xòe đen và nhấn nhá bằng thắt lưng bản to, set đồ mang lại phong thái quyến rũ, hoàn hảo cho những buổi hẹn tối tinh tế.

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 7.

Chiếc áo voan hồng phấn say đắm lòng người với thiết kế cổ bèo nhún đứng duyên dáng và hàng cúc nhỏ xinh chạy dọc thân áo

ẢNH: CHARMILLES

Tay dài phồng nhẹ, bo gấu xếp ly tinh tế tạo nên vẻ mềm mại khó cưỡng. Khi phối cùng chân váy midi trắng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích phong cách nữ tính, tinh khôi.

Tôn dáng quyến rũ với áo bèo nhún cùng chân váy bút chì 

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành- Ảnh 8.

Với những cô nàng công sở yêu thích sự sang trọng, áo bèo nhún kết hợp chân váy bút chì chính là công thức hoàn hảo để tôn dáng

ẢNH: LEMIA

Chiếc áo voan màu tím oải hương với cổ đứng viền bèo nhún mềm mại ôm nhẹ khung cổ, tay dài tinh tế thêm hàng cúc nhỏ tôn nét quý phái. Khi sơ vin cùng chân váy bút chì trắng kem cạp cao, đường cong được tôn lên khéo léo.

 

áo bèo nhún Chân váy váy midi màu tím Mềm mại

Bài viết khác

Trang sức bản lớn giúp nàng nổi bật trong bản phối mùa thu đông

Trang sức bản lớn giúp nàng nổi bật trong bản phối mùa thu đông

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất

Trang phục không phom dáng lại gây sốt trong mùa mới

Trang phục không phom dáng lại gây sốt trong mùa mới

Họa tiết ca rô chưa bao giờ nhàm chán, chỉ cần nàng biết cách diện

Họa tiết ca rô chưa bao giờ nhàm chán, chỉ cần nàng biết cách diện

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh

Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh

Nàng công sở mặc gì vào mùa thu?

Nàng công sở mặc gì vào mùa thu?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top